Καιρός – Ζιακόπουλος: Ζέστη και μελτέμια – Αναλυτική πρόγνωση για το επόμενο τριήμερο

Σε αντίθεση με μεγάλο μέρος της Ευρώπης, όπου οι βροχές, οι καταιγίδες και οι ισχυροί άνεμοι επιμένουν, η Ελλάδα παραμένει σε τροχιά καλοκαιρίας, με υψηλές θερμοκρασίες και έντονα μελτέμια να είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού και των επόμενων ημερών.

Το σκηνικό του καιρού την Τρίτη θα χαρακτηρίζεται από ηλιοφάνεια και ζέστη, κυρίως στο Ιόνιο και τις ηπειρωτικές περιοχές, ενώ στις μεσογειακές χώρες γενικότερα η ανομβρία και οι υψηλές θερμοκρασίες παραμένουν τα βασικά χαρακτηριστικά, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος.

Την ίδια ώρα, οι άνεμοι θα είναι ο πρωταγωνιστής στα πελάγη. Τα μελτέμια θα ενισχυθούν και στα ανατολικά και νότια πελάγη θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ, δημιουργώντας ένα γνώριμο καλοκαιρινό σκηνικό.

Την ώρα που βαρομετρικά χαμηλά και μέτωπα κακοκαιρίας προκαλούν βροχές και καταιγίδες στη δυτική, κεντρική και βόρεια Ευρώπη, η χώρα μας θα συνεχίσει να κινείται σε ρυθμούς καλοκαιριού, με αρκετή ζέστη, ηλιοφάνεια και ισχυρούς βοριάδες

Την Τετάρτη (9/9), υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης απογευματινών όμβρων ή και καταιγίδων στα ορεινά της Δ. Ελλάδας και της κεντροδυτικής Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση και η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Την Πέμπτη (10/9), η απογευματινή αστάθεια θα περιοριστεί στα ορεινά, οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει κατά 1 με 2 βαθμούς.

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