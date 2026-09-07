Καιρός: Με ζέστη και μελτέμια ξεκινά η εβδομάδα – Πόσο θα φτάσει η θερμοκρασία
Γενικά καλός θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα Δευτέρα, στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας.
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- Τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά ορεινά και στη Θράκη, και θερμοκρασίες έως 38 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά.
- Την Τρίτη προβλέπονται τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της Πελοποννήσου, με μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα δυτικά και μέγιστες τιμές 32-34 βαθμούς Κελσίου.
- Την Τετάρτη και την Πέμπτη αναμένονται τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά, με σταθερές θερμοκρασίες και ανέμους βόρειους στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.
- Από την Παρασκευή περιορίζεται η αστάθεια και από την Κυριακή αναμένεται επιστροφή του καλοκαιριού.
Σύμφωνα με την ΕΜΥ, σήμερα Δευτέρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά και στη Θράκη.
Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά μέχρι 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι - βορειοδυτικοί, μέχρι 7 μποφόρ.
Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS
Η πρόγνωση για την Τρίτη
Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα νοτιότερα νησιά του Ιονίου και στα ηπειρωτικά ορεινά, οπότε είναι πιθανόν στα ορεινά κυρίως της Πελοποννήσου να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και η μέγιστη θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου.
Η πρόγνωση για την Τετάρτη
Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά κυρίως στα ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανόν στα κεντρικά και νότια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητών διευθύνσεων 2 έως 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Η πρόγνωση για την Πέμπτη
Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά, όπου πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά από βόρειες 4 με 5 και πρόσκαιρα στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS