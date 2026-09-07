Καιρός: Με ζέστη και μελτέμια ξεκινά η εβδομάδα – Πόσο θα φτάσει η θερμοκρασία

Snapshot Τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά ορεινά και στη Θράκη, και θερμοκρασίες έως 38 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Την Τρίτη προβλέπονται τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της Πελοποννήσου, με μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα δυτικά και μέγιστες τιμές 32-34 βαθμούς Κελσίου.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη αναμένονται τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά, με σταθερές θερμοκρασίες και ανέμους βόρειους στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Από την Παρασκευή περιορίζεται η αστάθεια και από την Κυριακή αναμένεται επιστροφή του καλοκαιριού. Snapshot powered by AI

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, σήμερα Δευτέρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά και στη Θράκη.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά μέχρι 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι - βορειοδυτικοί, μέχρι 7 μποφόρ.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Η πρόγνωση για την Τρίτη

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα νοτιότερα νησιά του Ιονίου και στα ηπειρωτικά ορεινά, οπότε είναι πιθανόν στα ορεινά κυρίως της Πελοποννήσου να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και η μέγιστη θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για την Τετάρτη

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά κυρίως στα ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανόν στα κεντρικά και νότια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητών διευθύνσεων 2 έως 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Η πρόγνωση για την Πέμπτη

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά, όπου πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά από βόρειες 4 με 5 και πρόσκαιρα στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS