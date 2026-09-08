Αρναούτογλου: «Αγριεύει» ο καιρός – Η ημερομηνία που αλλάζουν όλα

Snapshot Ο καιρός αλλάζει σταδιακά με πτώση της θερμοκρασίας και περισσότερες βροχές από τις 14 Σεπτεμβρίου.

Την Τετάρτη αναμένονται τοπικές μπόρες στα δυτικά, βόρεια και ορεινά, με ενισχυμένους ανέμους στο Αιγαίο.

Από την Κυριακή έως τις 19 Σεπτεμβρίου η θερμοκρασία θα υποχωρήσει στους 28-29℃.

Στις 18 Σεπτεμβρίου, προβλέπεται οργανωμένη επιδείνωση του καιρού με έντονα φαινόμενα στα δυτικά, βόρεια και στην Αττική.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις και ασθενή φαινόμενα στα ορεινά δυτικά. Snapshot powered by AI

Το καλοκαίρι φαίνεται πως ετοιμάζεται να παραδώσει τη σκυτάλη στο φθινόπωρο, καθώς ο καιρός αλλάζει σταδιακά πρόσωπο. Ο έμπειρος μετεωρολόγος, Σάκης Αρναούτογλου, προειδοποιεί για περισσότερες βροχές, πτώση της θερμοκρασίας και… οργανωμένη επιδείνωση που έρχεται τις επόμενες ημέρες.

Την Τετάρτη, ο καιρός θα κυλήσει με λίγες τοπικές μπόρες στα δυτικά, βόρεια και τα ορεινά της χώρας.

Οι άνεμοι θα είναι ενισχυμένοι κυρίως στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, στις Κυκλάδες, στην Κάρπαθο και στην Κρήτη, με την ένταση των ανέμων να φτάνει τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα κεντρικά τους 33℃, στα νότια τους 26℃ και στα βόρεια από 24℃ έως και 28℃.

Στα δυτικά, ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 29℃ έως και 32℃ και στα ανατολικά νησιωτικά από 27℃ έως και 30℃.

Την Πέμπτη, σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα δεν θα σημειωθούν βροχές, ενώ, νεφώσεις και τοπικά ασθενή φαινόμενα θα έχουμε στα δυτικά ορεινά.

Την Παρασκευή, δεν φαίνονται επίσης αξιόλογες βροχές, ενώ και το Σάββατο κάποια ασθενή φαινόμενα ίσως υπάρξουν στα δυτικά, σύμφωνα με τον κ. Αρναούτογλου.

Όμως, από την Κυριακή και κυρίως από τις 14 του μηνός θα υπάρξουν περισσότερες βροχές από τα δυτικά και τα βόρεια της Ελλάδας.

Τη μεθεπόμενη Παρασκευή (18/09) φαίνεται πως ο καιρός θα «αγριέψει» και θα υπάρξει οργανωμένη επιδείνωση με περισσότερα φαινόμενα κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Βροχές θα σημειωθούν και στην Αττική.

Για την τάση της θερμοκρασίας φαίνεται ότι από την προσεχή Κυριακή υποχωρεί αρκετά και θα διατηρηθεί στους 28℃ με 29℃ έως και τις 19 Σεπτεμβρίου.

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