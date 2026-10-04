Γάμος στη Νυρεμβέργη με άρωμα Κρήτης – Λύρα, λαούτο και μαντινάδες - Βίντεο

Άρωμα Κρήτης είχε ένας γάμος που πραγματοποιήθηκε στη Νυρεμβέργη, καθώς η λύρα, το λαούτο και οι κρητικές μαντινάδες συνόδευσαν τη νύφη και τον γαμπρό μέχρι την εκκλησία.

Οι μουσικοί, φορώντας παραδοσιακές κρητικές φορεσιές, έδωσαν το δικό τους ξεχωριστό χρώμα στη γαμήλια στιγμή, παίζοντας μουσική και αφιερώνοντας μαντινάδες στο ζευγάρι για το νέο ξεκίνημα της κοινής του ζωής.

*Διαβάστε περισσότερα στο Daynight.gr