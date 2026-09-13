Καιρός - Αρναούτογλου: Πώς θα εξελιχθεί μέχρι το τέλος του μήνα
Ο καιρός των επομένων ημερών μέχρι τα τέλη του μήνα
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Έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται τις επόμενες μέρες και ο Σάκης Αρναούτογλου σε νέο του βίντεο απεικονίζει τις εξελίξεις μέσω χαρτών.
Από την Τρίτη αναμένεται ένα κύμα κακοκαιρίας ενώ από 21 του μηνός αλλάζει και πάλι ο καιρός.
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