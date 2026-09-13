Αλλαγή του καιρού: Τι είναι το «Mediterranean tropical-like cyclone» που κινείται προς την Ελλάδα

Αλλάζει σταδιακά ο καιρός περαιτέρω από αύριο με πτώση της θερμοκρασίας και φθινοπωρινή αύρα.

Σύμφωνα με το Weather Phenomena:

Την Δευτέρα 14/09, ο καιρός θα είναι αίθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας μας, εκτός από κάποια τμήματα της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας (παράκτια τμήματα της Θεσσαλίας, Σποράδες, Εύβοια, Βοιωτία, Αττική, ανατολική/βορειοανατολική Πελοπόννησος) που θα σημειώνονται λίγες τοπικές διάσπαρτες μπόρες κυρίως σε ορεινά τμήματα, άνευ όμως σημασίας. Γρήγορα, από τις προμεσημβρινές ώρες, αυτά τα λίγα, διάσπαρτα φαινόμενα θα σταματήσουν και ο καιρός θα γίνει αίθριος.

Προοδευτικά, μέσα στην ημέρα, αναμένουμε να έχουμε αραιές νεφώσεις που από το απόγευμα και στην συνέχεια θα πυκνώνουν λίγο περισσότερο στην δυτική/νοτιοδυτική και προοδευτικά στην νότια χώρα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή ακόμη πτώση και ειδικά θα γίνει πιο αισθητή της πρωινές και βραδινές ώρες, αφού οι ελάχιστες τιμές θα εναρμονιστούν με το ημερολόγιο και θα έχουμε αρκετή δροσιά, ελαφρώς και ψύχρα στα πιο ορεινά και ημιορεινά τμήματα της κεντροβόρειας χώρας προσεγγίζοντας τους 11-13οC στα πιο ημιορεινά τμήματα ενώ τους 15-18οC στα πεδινά.

Οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν γύρω στους 25-28οC στα βόρεια τμήματα, στους 29-31οC στα δυτικά και το Ιόνιο, στους 28-30οC στα κεντρικά και ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα, ενώ στο Αιγαίο και την Κρήτη στους 28-29οC.

Οι άνεμοι στο βόρειο Ιόνιο θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως τα 4-5 μποφόρ, ενώ στο κεντρικό και νότιο Ιόνιο από νότιες/νοτιοδυτικές διευθύνσεις έως τα 3-4 μποφόρ.

Στο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες/ βορειοδυτικές διευθύνσεις γύρω στα 4-5 μποφόρ, ενώ στο κεντρικό Αιγαίο, στο Καρπάθιο και τα Δωδεκάνησα θα φτάσουν τα 5-6 μποφόρ.

Τα στοιχεία για τον καιρό που αφορούν για την Τρίτη 15/09 και στην συνέχεια, παρουσιάζουν μεγάλη αβεβαιότητα, καθώς δεν έχει αποσαφηνιστεί η τροχιά ενός χαμηλού βαρομετρικού συστήματος που θα σχηματιστεί στο νοτιοδυτικό Ιόνιο προερχόμενο ενδεχομένως από την κόλπο της Σύρτης.

Υπάρχουν κάποια προγνωστικά σενάρια που δείχνουν να λαμβάνει χαρακτηριστικά Μεσογειακού κυκλώνα «Mediterranean tropical-like cyclone» και να κινείται προοδευτικά προς το νοτιοδυτικό Ιόνιο και την νοτιοδυτική Πελοπόννησο με τελική κατεύθυνση την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Αναμένουμε λοιπόν τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία που σίγουρα σε κάθε περίπτωση θα παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον, ταυτόχρονα όμως την απαραίτητη σοβαρότητα και προσοχή!

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