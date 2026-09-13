Αλλαγή του καιρού: Τι είναι το «Mediterranean tropical-like cyclone» που κινείται προς την Ελλάδα

Δεν έχει αποσαφηνιστεί η τροχιά ενός χαμηλού βαρομετρικού συστήματος που θα σχηματιστεί στο νοτιοδυτικό Ιόνιο προερχόμενο ενδεχομένως από την κόλπο της Σύρτης. 

Μάνος Χατζηγιάννης

Αλλαγή του καιρού: Τι είναι το «Mediterranean tropical-like cyclone» που κινείται προς την Ελλάδα
ΚΑΙΡΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αλλάζει σταδιακά ο καιρός περαιτέρω από αύριο με πτώση της θερμοκρασίας και φθινοπωρινή αύρα.

Σύμφωνα με το Weather Phenomena:

Την Δευτέρα 14/09, ο καιρός θα είναι αίθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας μας, εκτός από κάποια τμήματα της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας (παράκτια τμήματα της Θεσσαλίας, Σποράδες, Εύβοια, Βοιωτία, Αττική, ανατολική/βορειοανατολική Πελοπόννησος) που θα σημειώνονται λίγες τοπικές διάσπαρτες μπόρες κυρίως σε ορεινά τμήματα, άνευ όμως σημασίας. Γρήγορα, από τις προμεσημβρινές ώρες, αυτά τα λίγα, διάσπαρτα φαινόμενα θα σταματήσουν και ο καιρός θα γίνει αίθριος.

Προοδευτικά, μέσα στην ημέρα, αναμένουμε να έχουμε αραιές νεφώσεις που από το απόγευμα και στην συνέχεια θα πυκνώνουν λίγο περισσότερο στην δυτική/νοτιοδυτική και προοδευτικά στην νότια χώρα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή ακόμη πτώση και ειδικά θα γίνει πιο αισθητή της πρωινές και βραδινές ώρες, αφού οι ελάχιστες τιμές θα εναρμονιστούν με το ημερολόγιο και θα έχουμε αρκετή δροσιά, ελαφρώς και ψύχρα στα πιο ορεινά και ημιορεινά τμήματα της κεντροβόρειας χώρας προσεγγίζοντας τους 11-13οC στα πιο ημιορεινά τμήματα ενώ τους 15-18οC στα πεδινά.

Οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν γύρω στους 25-28οC στα βόρεια τμήματα, στους 29-31οC στα δυτικά και το Ιόνιο, στους 28-30οC στα κεντρικά και ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα, ενώ στο Αιγαίο και την Κρήτη στους 28-29οC.

Οι άνεμοι στο βόρειο Ιόνιο θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως τα 4-5 μποφόρ, ενώ στο κεντρικό και νότιο Ιόνιο από νότιες/νοτιοδυτικές διευθύνσεις έως τα 3-4 μποφόρ.

Στο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες/ βορειοδυτικές διευθύνσεις γύρω στα 4-5 μποφόρ, ενώ στο κεντρικό Αιγαίο, στο Καρπάθιο και τα Δωδεκάνησα θα φτάσουν τα 5-6 μποφόρ.

Τα στοιχεία για τον καιρό που αφορούν για την Τρίτη 15/09 και στην συνέχεια, παρουσιάζουν μεγάλη αβεβαιότητα, καθώς δεν έχει αποσαφηνιστεί η τροχιά ενός χαμηλού βαρομετρικού συστήματος που θα σχηματιστεί στο νοτιοδυτικό Ιόνιο προερχόμενο ενδεχομένως από την κόλπο της Σύρτης.

Υπάρχουν κάποια προγνωστικά σενάρια που δείχνουν να λαμβάνει χαρακτηριστικά Μεσογειακού κυκλώνα «Mediterranean tropical-like cyclone» και να κινείται προοδευτικά προς το νοτιοδυτικό Ιόνιο και την νοτιοδυτική Πελοπόννησο με τελική κατεύθυνση την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Αναμένουμε λοιπόν τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία που σίγουρα σε κάθε περίπτωση θα παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον, ταυτόχρονα όμως την απαραίτητη σοβαρότητα και προσοχή!

iiiiii1.jpg
iiiiii2.jpg
iiiiii3.jpg

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:25ΚΟΣΜΟΣ

Ανησυχητική έξαρση δολοφονιών infuencer - 20 αστέρες των social media «εκτελέστηκαν» σε 2 χρόνια

17:10ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Άρχισε να συγκεντρώνεται ο κόσμος για τη λαϊκή αγρυπνία - Μεγάφωνο παίζει τραγούδια του δίπλα στην εκκλησία

17:00ΚΟΣΜΟΣ

Στόχος drone τρένο με τον Μπόρις Τζόνσον και Ευρωπαίους αξιωματούχους στα σύνορα Πολωνίας - Ουκρανίας

16:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για Ανδρουλάκη: Γύρισε το χρόνο πίσω στο «λεφτά υπάρχουν»

16:48LIFESTYLE

Εργένης ξανά ο σταρ του Reacher - Διαζύγιο από την επί 20 χρόνια σύζυγό του

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Τη Δευτέρα στις 13:00 η εξόδιο ακολουθία - Σε στενό οικογενειακό κύκλο η ταφή - H διευκρίνιση της οικογένειας

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Εξαγριωμένοι κάτοικοι έδεσαν με καλώδια τον τεχνικό κινητής τηλεφωνίας για την κακή σύνδεση 5G

16:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση εγκληματικής οργάνωσης που «ξάφριζε» σπίτια σε Αττική και Περιφέρεια

16:12ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτή τραγωδία στο Καζακστάν: Βουτιά θανάτου 27χρονης από τον 15ο όροφο σε καρότσι δίχρονου παιδιού

16:09ΕΛΛΑΔΑ

Ανάφη: Αναζητείται η αγροτική ιατρός ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επείγον περιστατικό

16:03ΚΑΙΡΟΣ

Αλλαγή του καιρού: Τι είναι το «Mediterranean tropical-like cyclone» που κινείται προς την Ελλάδα

15:53ΕΛΛΑΔΑ

Όχημα πήγαινε ανάποδα στον κόμβο Καλυφτάκη

15:36ΚΟΣΜΟΣ

Λιθουανία: Έκλεισε προσωρινά το αεροδρόμιο του Βίλνιους αφού εντοπίστηκε πιθανό drone

15:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης από ΔΕΘ: «Στόχος η πρώτη θέση» – Επίθεση σε Μητσοτάκη και Τσίπρα

15:21ΕΛΛΑΔΑ

ΔΥΠΑ: Σε λειτουργία οι 27 από τους 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς – 1.394 παιδιά στη νέα σχολική χρονιά

15:13LIFESTYLE

Καίτη Γαρμπή: «Νοσηρή ανθρωποφαγία» – Η απάντησή στις αντιδράσεις που προκάλεσε η φράση ότι ο «Ρέμος είναι το καλύτερο παιδί της μέρας και της νύχτας»

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κέρκυρα: Νεκρός 57χρονος ψαροντουφεκάς

15:03ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Πελασγία Φθιώτιδας - Επιχειρούν πέντε εναέρια μέσα

14:54ΑΠΟΨΕΙΣ

Στεγαστική κρίση στην Ευρώπη: Γιατί η ελληνική περίπτωση είναι διαφορετική

14:45LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Οι επανεκτελέσεις των μεγάλων τραγουδιών που αγάπησε και έκαναν νέα καριέρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:03ΚΑΙΡΟΣ

Αλλαγή του καιρού: Τι είναι το «Mediterranean tropical-like cyclone» που κινείται προς την Ελλάδα

15:13LIFESTYLE

Καίτη Γαρμπή: «Νοσηρή ανθρωποφαγία» – Η απάντησή στις αντιδράσεις που προκάλεσε η φράση ότι ο «Ρέμος είναι το καλύτερο παιδί της μέρας και της νύχτας»

10:25LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Το νέο τραγούδι που δεν πρόλαβε να ηχογραφήσει - «Είδα τον Χριστό φαντάρο»

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Τη Δευτέρα στις 13:00 η εξόδιο ακολουθία - Σε στενό οικογενειακό κύκλο η ταφή - H διευκρίνιση της οικογένειας

17:10ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Άρχισε να συγκεντρώνεται ο κόσμος για τη λαϊκή αγρυπνία - Μεγάφωνο παίζει τραγούδια του δίπλα στην εκκλησία

16:09ΕΛΛΑΔΑ

Ανάφη: Αναζητείται η αγροτική ιατρός ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επείγον περιστατικό

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Κτηματολόγιο: Τι αλλάζει από την ερχόμενη Τετάρτη - Αιτήσεις για χρησικτησία και διορθώσεις

16:12ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτή τραγωδία στο Καζακστάν: Βουτιά θανάτου 27χρονης από τον 15ο όροφο σε καρότσι δίχρονου παιδιού

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Εξαγριωμένοι κάτοικοι έδεσαν με καλώδια τον τεχνικό κινητής τηλεφωνίας για την κακή σύνδεση 5G

13:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Τσαμπουκάς, νευρικός, απότομος, αλλά αποτελεσματικός»: Τα θερμά λόγια Λαγουδάκου για Χαρδαλιά

16:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση εγκληματικής οργάνωσης που «ξάφριζε» σπίτια σε Αττική και Περιφέρεια

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Μπορεί να ακυρωθεί η βάπτιση; Επικείμενη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της ΕΕ απειλεί τις εκκλησίες

11:17ΕΛΛΑΔΑ

Ο παπά-Στρατής, ο πρώτος βιολιστής του Γιώργου Μαζωνάκη, τον αποχαιρέτησε με το «Μου λείπεις»

10:33WHAT THE FACT

Το Μαρόκο σκάβει την άσφαλτο για να καταπολεμήσει τον μεγάλο εχθρό της νότιας Ευρώπης

09:11ΕΛΛΑΔΑ

Κάτοικος του Καστελλόριζου κυμάτισε την ελληνική σημαία κατά την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Αυτή είναι η τεράστια περιουσία του τραγουδιστή - Ποιος θα την κληρονομήσει

12:38ΕΛΛΑΔΑ

Μικρά Ασία: Τα κλειδιά μιας χαμένης πατρίδας και το όνειρο μιας ανεκπλήρωτης επιστροφής

17:00ΚΟΣΜΟΣ

Στόχος drone τρένο με τον Μπόρις Τζόνσον και Ευρωπαίους αξιωματούχους στα σύνορα Πολωνίας - Ουκρανίας

16:48LIFESTYLE

Εργένης ξανά ο σταρ του Reacher - Διαζύγιο από την επί 20 χρόνια σύζυγό του

16:59ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Οκτωβρίου - Πρόγνωση με βάση 400 σενάρια από 8 κέντρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ