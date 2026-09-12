Αυτός θα είναι ο καιρός του Οκτωβρίου - Πρόγνωση με βάση 400 σενάρια από 8 κέντρα

Οι πρώτες προβλέψεις με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα

Μάνος Χατζηγιάννης, Επιμέλεια

Αυτός θα είναι ο καιρός του Οκτωβρίου - Πρόγνωση με βάση 400 σενάρια από 8 κέντρα
ΚΑΙΡΟΣ
2'
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Μακροπρόθεσμη πρόγνωση για τη μέση θερμοκρασία του Οκτωβρίου 2026 παρουσίασε το meteo.gr.

Θερμότερος του κανονικού αναμένεται να είναι ο καιρός τον ερχόμενο Οκτώβριος στην ΝΑ Ευρώπη (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας) σύμφωνα με τις μακροπρόθεσμες προγνώσεις που εκδόθηκαν στις αρχές Σεπτεμβρίου. Όπως φαίνεται στο παρακάτω γράφημα (Εικόνα 1), σύμφωνα με το 82% των διαθέσιμων σεναρίων η μέση θερμοκρασία Οκτωβρίου θα είναι υψηλότερη από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα (περίοδος αναφοράς: 1993-2016). Συγκεκριμένα, η πιθανότητα για θετικές αποκλίσεις μεταξύ 0 και 1°C, μεταξύ 1 και 2°C και άνω των 2°C είναι 25%, 37% και 20% αντίστοιχα. Οι πιθανότητες για αρνητικές αποκλίσεις μεταξύ 0 και 1°C και άνω του 1°C είναι 13% και 5% αντιστοιχα. Η μέση τιμή των 400 σεναρίων είναι +1.08°C.

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Συνολικά για την ευρωπαϊκή ήπειρο, ο χάρτης της Εικόνας 2 απεικονίζει την απόκλιση της μέσης θερμοκρασίας Οκτωβρίου με βάση την μέση τιμή των διαθέσιμων σεναρίων. Όπως προκύπτει, θετικές αποκλίσεις άνω των 0.75°C αναμένονται σε όλη την ήπειρο, με τις τιμές να φτάνουν τους +1.5°C σε περιοχές της κεντρικής Ευρώπης.

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Η πρόγνωση αυτή βασίζεται σε συνολικά 400 πιθανά σενάρια από τα εξής 8 κέντρα πρόγνωσης: ECMWF (Ευρώπη), UKMO (Ηνωμένο Βασίλειο), Meteo-France (Γαλλία), NCEP (ΗΠΑ), DWD (Γερμανία), CMCC (Ιταλία), JMA (Ιαπωνία) και BOM (Αυστραλία), όπως παρέχονται από το Copernicus Climate Change Service της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τονίζεται ότι οι μακροπρόθεσμες προγνώσεις χαρακτηρίζονται από μεγάλη αβεβαιότητα και σκοπό έχουν την εκτίμηση της τάσης στην μηνιαία και εποχιακή εξέλιξη των μέσων καιρικών συνθηκών. Επιπρόσθετα, οι αποκλίσεις της θερμοκρασίας σε ημερήσια και τοπική βάση λόγω της επίδρασης κάθε είδους καιρικών συστημάτων ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά από τη μέση απόκλιση ενός μήνα σε μια ευρύτερη περιοχή.

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