Καιρός: Αλλάζει απότομα το σκηνικό - Έρχονται βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας

Πώς διαμορφώνεται το σκηνικό του καιρού ανά περιοχή με την έλευση των ψυχρότερων αερίων μαζών

Κυριάκος Κουζούμης, Επιμέλεια

Καιρός: Αλλάζει απότομα το σκηνικό - Έρχονται βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας
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  • Ένα ψυχρό μέτωπο από τη βορειοανατολική Ευρώπη φέρνει βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία.
  • Τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στα ορεινά της κεντρικής Στερεάς, Πελοποννήσου και Θεσσαλίας, ενώ το Αιγαίο και η Κρήτη θα παραμείνουν ηλιόλουστες.
  • Παρά τις βροχές, η θερμοκρασία σήμερα παραμένει υψηλή με μέγιστες 36-37 βαθμούς σε Θεσσαλία, ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο, πριν υποχωρήσει τη νύχτα.
  • Την Κυριακή θα επικρατήσουν άστατες καιρικές συνθήκες με σποραδικές βροχές και στροφή των ανέμων σε βοριάδες που φέρνουν δροσερότερες αέριες μάζες.
  • Τη Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός θα είναι νεφελώδης με βροχές, βοριάδες έως 6 μποφόρ και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, που θα κυμανθεί από 25 έως 30 βαθμούς.
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Σε φθινοπωρινό κλίμα μπαίνει σταδιακά ο καιρός, καθώς ένα ψυχρό μέτωπο που εκτείνεται από τη βορειοανατολική Ευρώπη μέχρι την Αλβανία και τη νότια Ιταλία κινείται νοτιοανατολικά και επηρεάζει τη χώρα μας.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του ΕΡΤnews, Αναστασία Τυράσκη, από το μεσημέρι αναμένονται βροχές και καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο, στην Ήπειρο και στη Δυτική Μακεδονία, ενώ τα φαινόμενα σύντομα θα επεκταθούν στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της κεντρικής Στερεάς, της Πελοποννήσου και της Θεσσαλίας. Αντίθετα, οι νοτιοανατολικές περιοχές, το Αιγαίο και η Κρήτη θα παραμείνουν ανεπηρέαστες, διατηρώντας την ηλιοφάνεια.

Παρά τη μεταβολή, η σημερινή ημέρα εξακολουθεί να είναι θερμή. Ένα δυτικό-βορειοδυτικό ρεύμα ανεβάζει τον υδράργυρο σε Θεσσαλία, ανατολική Στερεά και ανατολική Πελοπόννησο, όπου οι θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 36-37 βαθμούς Κελσίου, προτού η θερμοκρασία υποχωρήσει αισθητά κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Την Κυριακή, ο καιρός θα γίνει άστατος με αυξημένες νεφώσεις και σποραδικές βροχές στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο, ενώ στην Αττική υπάρχει πιθανότητα για ασθενείς και σύντομες βροχοπτώσεις. Την ίδια ώρα, οι άνεμοι θα στραφούν σε βοριάδες, μεταφέροντας πιο δροσερές αέριες μάζες.

Η πτώση της θερμοκρασίας θα γίνει πιο αισθητή τη Δευτέρα και την Τρίτη, με το σκηνικό να περιλαμβάνει νεφώσεις, σποραδικές βροχές και βοριάδες που θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 25 έως 28 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια, ενώ στα νότια δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς.

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