Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες το επόμενο τριήμερο - Οι περιοχές που θα βρεθούν στο κόκκινο

Σταδιακή επιδείνωση από το Σάββατο, με τα πιο έντονα φαινόμενα να αναμένονται την Κυριακή σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια

Ανθή Κουρεντζή

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες το επόμενο τριήμερο - Οι περιοχές που θα βρεθούν στο κόκκινο
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  • Από το Σάββατο ξεκινά σταδιακή επιδείνωση του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στη Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία και βόρειο Ιόνιο.
  • Την Κυριακή τα έντονα φαινόμενα θα ενταθούν και θα επηρεάσουν κυρίως τις δυτικές, κεντρικές και βόρειες περιοχές, με ισχυρές βροχές στη Θεσσαλία, Μακεδονία, Θράκη και βόρειο Αιγαίο.
  • Τη Δευτέρα οι βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν κυρίως στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βόρειο Αιγαίο, με τάση εξασθένησης αργότερα.
  • Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως βορειοανατολικοί με ένταση 3 έως 6 μποφόρ καθ’ όλο το τριήμερο.
  • Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει σταδιακή πτώση σε όλη τη χώρα με πιο αισθητή μείωση από την Κυριακή και μετά.
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Μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός το επόμενο τριήμερο, με βροχές, τοπικές καταιγίδες, ενίσχυση των ανέμων και σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου, η αλλαγή θα ξεκινήσει από το Σάββατο και θα γίνει πιο αισθητή την Κυριακή, κυρίως στις δυτικές, κεντρικές και βόρειες περιοχές της χώρας, ενώ τη Δευτέρα τα φαινόμενα θα επιμείνουν κυρίως στα βορειοανατολικά.

Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένεται να εκδηλωθούν τις απογευματινές και βραδινές ώρες στη Μακεδονία, την Ήπειρο, το βόρειο Ιόνιο και τη Θεσσαλία.

Πιθανότητα για τοπικά φαινόμενα υπάρχει και στις κεντροδυτικές περιοχές της Στερεάς Ελλάδας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες-βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στη βόρεια και βορειοδυτική Ελλάδα η θερμοκρασία θα υποχωρήσει κατά 1 με 2 βαθμούς.

Πιο έντονη αναμένεται η μεταβολή του καιρού την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου.

Οι συνθήκες θα είναι ευνοϊκές για την εκδήλωση βροχών αξιόλογης έντασης και τοπικών καταιγίδων στις δυτικές, κεντρικές και βόρειες περιοχές της χώρας.

Τα φαινόμενα αναμένεται να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια και ένταση στη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, τη Θράκη και το βόρειο-βορειοδυτικό Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς έως βορειοανατολικούς και θα πνέουν με βασική ένταση 5 έως 6 μποφόρ.

Παράλληλα, η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, σηματοδοτώντας μια πιο αισθητή αλλαγή σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, οι βροχές και οι καταιγίδες θα συνεχιστούν στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βόρειο Αιγαίο, όπου κατά τόπους ενδέχεται να είναι ισχυρές.

Σταδιακά, ωστόσο, τα φαινόμενα θα αρχίσουν να εξασθενούν.

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται τοπικές νεφώσεις, με σύντομες βροχές στην ανατολική Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο.

Οι άνεμοι θα παραμείνουν βόρειοι, με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε ολόκληρη τη χώρα.

Συνολικά, το τριήμερο θα χαρακτηρίζεται από σταδιακή επιδείνωση του καιρού από τα βόρεια, με κορύφωση την Κυριακή και τάση εξασθένησης από τη Δευτέρα, ενώ η πτώση της θερμοκρασίας θα γίνει αισθητή σε όλη τη χώρα.

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