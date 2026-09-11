Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία φέρνει βροχές και καταιγίδες - Πότε ξεκινούν

Snapshot Από το μεσημέρι του Σαββάτου, βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία θα προκαλέσει πτώση θερμοκρασίας και έντονα καιρικά φαινόμενα στην Ελλάδα.

Οι βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν κυρίως τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα, με έντονα φαινόμενα στην κεντρική και δυτική Μακεδονία και τη βορειοανατολική Ελλάδα.

Ισχυρές καταιγίδες με χαλάζι και κεραυνούς αναμένονται το Σάββατο απόγευμα και νύχτα, ιδίως στον νομό Θεσσαλονίκης και τη Χαλκιδική, όπου υπάρχει υψηλός κίνδυνος τοπικών πλημμυρών.

Την Κυριακή ο άστατος καιρός θα επεκταθεί σε ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, βορειοανατολικό Αιγαίο, Αττική και Πελοπόννησο.

Η αστάθεια θα διατηρηθεί έως την Πέμπτη, με βελτίωση από την Παρασκευή και επιστροφή σε πιο ζεστές και ξηρές καιρικές συνθήκες. Snapshot powered by AI

Έντονη κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες αναμένεται σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη. Από το μεσημέρι του Σαββάτου, ένα βαρομετρικό χαμηλό που κινείται από την Ιταλία προς τα ανατολικά θα επηρεάσει και τη χώρα μας, φέρνοντας πτώση της θερμοκρασίας και έντονα καιρικά φαινόμενα. Οι άστατες συνθήκες θα διατηρηθούν έως και την Πέμπτη, πριν επιστρέψουν πιο ήπιες, καλοκαιρινές μέρες.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Παρασκευής, ο καιρός θα παραμείνει ζεστός, με υψηλές θερμοκρασίες κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά. Ωστόσο, από το Σάββατο το μεσημέρι, η είσοδος ψυχρής αέριας μάζας από τα δυτικά θα προκαλέσει σταδιακή επιδείνωση. Βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας, με εντονότερα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία, τη δυτική Μακεδονία και τη βορειοανατολική Ελλάδα.

Η αυριανή ημέρα απαιτεί προσοχή, ιδιαίτερα από το απόγευμα και τη νύχτα, καθώς οι καταιγίδες μπορεί να είναι ισχυρές και να συνοδεύονται από χαλάζι και κεραυνούς. Περιοχές όπως ο νομός Θεσσαλονίκης και η Χαλκιδική βρίσκονται σε υψηλή επικινδυνότητα για τοπικές πλημμύρες και άλλα προβλήματα.

Την Κυριακή, ο άστατος καιρός θα επεκταθεί προς τα ανατολικά και νότια, επηρεάζοντας περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης, Θεσσαλίας, αλλά και το βορειοανατολικό Αιγαίο. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν επίσης σε περιοχές της Αττικής και της Πελοποννήσου, κυρίως στα ανατολικά και βόρεια τμήματα.

Η χώρα βρίσκεται σε μια μεταβατική φάση, όπου το φθινόπωρο αρχίζει να επικρατεί έναντι του καλοκαιριού, με τις θερμές αέριες μάζες να υποχωρούν σταδιακά λόγω της αύξησης της διάρκειας της νύχτας. Η αστάθεια θα συνεχιστεί έως περίπου την Πέμπτη, με βροχές και καταιγίδες, ενώ από την Παρασκευή αναμένεται βελτίωση του καιρού και επιστροφή σε πιο ζεστές και ξηρές συνθήκες.

Η προσοχή το Σαββατοκύριακο παραμένει επιβεβλημένη, καθώς τα συστήματα που κατέρχονται συναντούν θερμό αέρα, ενισχύοντας τη δυναμική των καταιγίδων.

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