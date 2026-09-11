Καιρός: Αλλάζει το σκηνικό - Βροχές,καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας

Snapshot Από το απόγευμα του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου αναμένονται βροχές και καταιγίδες στη βόρεια και βορειοδυτική Ελλάδα.

Την Κυριακή 13 και τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου τα φαινόμενα θα επεκταθούν στο Ιόνιο και σε άλλες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας, με τοπική ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση από την Κυριακή και θα επανέλθει σε κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Η αλλαγή αυτή σηματοδοτεί την πρώτη οργανωμένη μεταβολή του καιρού μέσα στον Σεπτέμβριο, περιορίζοντας το παρατεταμένο καλοκαιρινό σκηνικό. Snapshot powered by AI

Μια σημαντική μεταβολή αναμένεται να επηρεάσει σταδιακά και τη χώρα μας τις επόμενες ημέρες, καθώς το παρατεταμένο καλοκαιρινό σκηνικό του Σεπτεμβρίου αρχίζει να υποχωρεί.

Όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, ένας χαρακτηριστικός χάρτης επιφανείας με τα βαρομετρικά χαμηλά και τα μέτωπα που τα συνοδεύουν αποτυπώνει με σαφήνεια τη σημερινή εικόνα του καιρού στην Ευρώπη.

Μια εκτεταμένη ζώνη διαταραχών, από τη βορειοανατολική Ευρώπη έως τη βορειοδυτική Αφρική, χωρίζει ουσιαστικά την ήπειρο σε δύο διαφορετικές καιρικές ζώνες. Στη δυτική και τη βόρεια Ευρώπη έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους έντονα φθινοπωρινά χαρακτηριστικά, με χαμηλότερες θερμοκρασίες, βροχές και διαδοχικά περάσματα μετώπων.

Στον αντίποδα, στην ανατολική και τη νότια Ευρώπη, καθώς και στην Ελλάδα, οι καιρικές συνθήκες εξακολουθούν να παραπέμπουν περισσότερο σε καλοκαίρι, με τις θερμοκρασίες να παραμένουν σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, η εικόνα αυτή αναμένεται να αρχίσει να αλλάζει και στη χώρα μας από το Σαββατοκύριακο.

Βροχές και καταιγίδες από το Σάββατο

Οι πρώτες βροχές και καταιγίδες αναμένεται να κάνουν την εμφάνισή τους από το απόγευμα του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου, αρχικά στη βόρεια και τη βορειοδυτική Ελλάδα.

Το διήμερο Κυριακής και Δευτέρας, 13 και 14 Σεπτεμβρίου, τα φαινόμενα αναμένεται να επεκταθούν στο Ιόνιο και σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας. Μάλιστα, κατά τόπους οι βροχές και οι καταιγίδες ενδέχεται να παρουσιάσουν αξιόλογη ένταση.

Πτώση της θερμοκρασίας

Παράλληλα με την αλλαγή του καιρού, αναμένεται και υποχώρηση της θερμοκρασίας.

Από την Κυριακή οι θερμοκρασίες αναμένεται να επιστρέψουν κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, ενώ με τα μέχρι στιγμής δεδομένα δεν διαφαίνεται νέα σημαντική άνοδος κατά τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας.

Η μεταβολή αυτή δεν σηματοδοτεί ακόμη την οριστική είσοδο στο φθινόπωρο, αποτελεί όμως την πρώτη πιο οργανωμένη αλλαγή του καιρού μέσα στον Σεπτέμβριο, περιορίζοντας το παρατεταμένο καλοκαιρινό σκηνικό που επικράτησε τις τελευταίες ημέρες.

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