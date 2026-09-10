Καιρός: «Το σούπερ Ελ Νίνιο θα είναι το ισχυρότερο που έχουμε δει ποτέ - Ο κόσμος δεν είναι έτοιμος»

Snapshot Το Ελ Νίνιο αναμένεται να εξελιχθεί σε ένα από τα ισχυρότερα φαινόμενα που έχουν καταγραφεί, με πιθανότητα 75% για ιστορική ένταση το φθινόπωρο και τον χειμώνα 2026-2027.

Το φαινόμενο προκαλεί μεταβολές στα παγκόσμια καιρικά πρότυπα, όπως ξηρασίες και έντονες βροχοπτώσεις, επηρεάζοντας αρνητικά τις καλλιέργειες και την επισιτιστική ασφάλεια, ιδιαίτερα στην Κεντρική Αμερική.

Η αύξηση της θερμοκρασίας και οι αλλαγές στα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να οδηγήσουν σε αυξημένες τιμές βασικών τροφίμων, όπως φυτικά έλαια και ζάχαρη, λόγω ανησυχιών για την παγκόσμια προσφορά.

Στις ΗΠΑ, το Ελ Νίνιο μπορεί να προκαλέσει περισσότερες καταιγίδες, αυξημένες βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις, καθώς και αυξημένο κίνδυνο παράκτιων πλημμυρών, ειδικά στη Δυτική Ακτή.

Το φαινόμενο επηρεάζει επίσης τις μετακινήσεις και τη βιολογία θαλάσσιων οργανισμών, με πιθανές επιπτώσεις στην αλιεία και το θαλάσσιο οικοσύστημα. Snapshot powered by AI

Οι ανησυχίες γύρω από το Ελ Νίνιο εντείνουν τους φόβους για την επάρκεια της παγκόσμιας προσφοράς τροφίμων, ωθώντας προς τα πάνω τις τιμές βασικών προϊόντων, μεταξύ των οποίων τα φυτικά έλαια και η ζάχαρη.

Το Ελ Νίνιο ενισχύεται και υπάρχει πιθανότητα άνω του 90% να εξελιχθεί σε ένα πολύ ισχυρό φαινόμενο κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου και του χειμώνα 2026-2027 στο Βόρειο Ημισφαίριο, ανακοίνωσε την Πέμπτη το Κέντρο Κλιματικών Προβλέψεων των ΗΠΑ.

«Κατά την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2026, υπάρχει πιθανότητα 75% να εκδηλωθεί ένα ιστορικό φαινόμενο, η ένταση του οποίου θα ξεπεράσει εκείνη προηγούμενων επεισοδίων Ελ Νίνιο από το 1950 και μετά», ανέφεραν οι μετεωρολόγοι.

«Με ένα φαινόμενο τέτοιου μεγέθους, αυξάνονται οι πιθανότητες να υπάρξουν επιπτώσεις που συνδέονται με το Ελ Νίνιο, χωρίς όμως αυτές να είναι εγγυημένες. Συνοψίζοντας, το Ελ Νίνιο ενισχύεται, με πιθανότητα άνω του 90% να εξελιχθεί σε ένα πολύ ισχυρό φαινόμενο κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου και του χειμώνα 2026-2027 στο Βόρειο Ημισφαίριο».

Το Ελ Νίνιο είναι ένα φυσικό φαινόμενο που εκδηλώνεται όταν η εξασθένηση των αληγών ανέμων επιτρέπει τη συσσώρευση θερμότερων θαλάσσιων υδάτων στον κεντρικό και ανατολικό ισημερινό Ειρηνικό Ωκεανό.

Το φαινόμενο οδηγεί γενικά σε αύξηση των παγκόσμιων θερμοκρασιών και μεταβάλλει τα καιρικά πρότυπα, προκαλώντας ξηρασίες σε ορισμένες περιοχές και έντονες βροχοπτώσεις σε άλλες.

«Το σημερινό Ελ Νίνιο είναι ισχυρό και θα συνεχίσει να ενισχύεται τους επόμενους μήνες. Αναμένεται να είναι το ισχυρότερο Ελ Νίνιο που έχει καταγραφεί ποτέ», δήλωσε ο Jason Nicholls, επικεφαλής διεθνών προγνώσεων της AccuWeather.

Δορυφορικές εικόνες καταγράφουν τις αποκλίσεις από τις μέσες θερμοκρασίες της επιφάνειας της θάλασσας στον Ισημερινό, στον τροπικό Ειρηνικό Ωκεανό, κατά την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου 2026, σε σύγκριση με τις τιμές αναφοράς που χρησιμοποιεί το πρόγραμμα Coral Reef Watch της NOAA.

Η ξηρασία που συνδέεται με το Ελ Νίνιο έχει καταστρέψει καλλιέργειες φασολιών και καλαμποκιού στον λεγόμενο «Ξηρό Διάδρομο» της Κεντρικής Αμερικής, επιδεινώνοντας την επισιτιστική ανασφάλεια και την έλλειψη νερού για τα νοικοκυριά των αγροτικών περιοχών, σύμφωνα με την Oxfam.

«Αυτή τη στιγμή παρατηρούμε ξηρότερες συνθήκες σε ολόκληρη την Κεντρική Αμερική και αυτό αναμένεται να συνεχιστεί τους επόμενους μήνες, όσο βρισκόμαστε υπό την επίδραση του Ελ Νίνιο», δήλωσε ο Donald Keeney, γεωργικός μετεωρολόγος της Vaisala Weather στη Φινλανδία.

Οι ανησυχίες γύρω από το Ελ Νίνιο έχουν εντείνει τους φόβους σχετικά με την προσφορά στις παγκόσμιες αγορές τροφίμων, οδηγώντας σε αύξηση των τιμών βασικών προϊόντων, μεταξύ των οποίων τα φυτικά έλαια και η ζάχαρη, σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO).

«Αναμένουμε κάποια επιπλέον αύξηση της θερμοκρασίας μέσα στον επόμενο μήνα περίπου, προτού αρχίσει μια αργή αποκλιμάκωση αργότερα μέσα στον χειμώνα και την άνοιξη», πρόσθεσε ο Keeney.

«Αυτό αναμένεται να μεταφραστεί σε αυξημένες βροχοπτώσεις αργότερα μέσα στο φθινόπωρο και κατά τη διάρκεια του χειμώνα στις κεντρικές και νότιες Πεδιάδες των ΗΠΑ, στην περιοχή του Δέλτα και στις νοτιοανατολικές πολιτείες. Θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε καλύτερη χρονιά για την παραγωγή χειμερινού σιταριού στις κεντρικές και νότιες Πεδιάδες».

Οι συνήθεις επιπτώσεις του Ελ Νίνιο μπορεί να περιλαμβάνουν:

-Ισχυρότερους ανέμους στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας, οι οποίοι τείνουν να περιορίζουν την ανάπτυξη καταιγίδων και τυφώνων στη λεκάνη του Ατλαντικού. Αντίθετα, οι ασθενέστεροι άνεμοι τείνουν να ευνοούν την ανάπτυξη τροπικών συστημάτων στον ανατολικό και κεντρικό Ειρηνικό.

-Περισσότερες καταιγίδες στις νότιες Ηνωμένες Πολιτείες, με αυξημένες πιθανότητες τόσο βροχοπτώσεων όσο και χιονοπτώσεων κατά τους χειμώνες που επηρεάζονται από το Ελ Νίνιο.

-Αυξημένο κίνδυνο παράκτιων πλημμυρών κατά την παλίρροια** σε ορισμένες περιοχές των ΗΠΑ, ιδιαίτερα στη Δυτική Ακτή.

-Μεταβολές στις μετακινήσεις ψαριών και άλλων θαλάσσιων οργανισμών.** Είδη που προτιμούν θερμότερα νερά μετακινούνται βορειότερα, ενώ είδη ψυχρότερων υδάτων μετακινούνται ακόμη πιο βόρεια ή σε μεγαλύτερα βάθη. Αυτές οι αλλαγές στη συμπεριφορά τους επηρεάζουν την ανάπτυξη, την επιβίωση και την αναπαραγωγή τους.

-Προηγούμενα επεισόδια Ελ Νίνιο έχουν επίσης ευνοήσει τον σχηματισμό επιβλαβών εξάρσεων φυτοπλαγκτού και άλγεων κατά μήκος της δυτικής ακτής των Ηνωμένων Πολιτειών.

-Το πιο ισχυρό δημοσιογραφικό στοιχείο του άρθρου είναι το 75% πιθανότητα για ιστορικό Ελ Νίνιο, ισχυρότερο από προηγούμενα επεισόδια που καταγράφονται από το 1950, σε συνδυασμό με τις πιθανές συνέπειες στις τιμές τροφίμων.

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