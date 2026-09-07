Σούπερ El Niño: Το κιτ έκτακτης ανάγκης για ακραίες φυσικές καταστροφές

Snapshot Η βρετανική κυβέρνηση καλεί τους πολίτες να δημιουργήσουν «Κιτ Έκτακτης Ανάγκης» με τρόφιμα και νερό για επιβίωση έως δύο εβδομάδες χωρίς ρεύμα ή νερό.

Το κιτ πρέπει να περιλαμβάνει τρόφιμα μακράς διάρκειας, φακό, power bank, ραδιόφωνο, φαρμακείο και είδη για βρέφη αν υπάρχουν παιδιά στο σπίτι.

Το φαινόμενο El Niño προκαλεί άνοδο της θερμοκρασίας των υδάτων στον Ειρηνικό, με την τρέχουσα ανόδο να είναι η υψηλότερη των τελευταίων δεκαετιών και αναμένεται να κορυφωθεί φέτος.

Το El Niño του 2023 εκτιμάται ως το ισχυρότερο των τελευταίων 1.000 ετών και μπορεί να οδηγήσει στο θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί το 2027.

Οι διεθνείς οργανισμοί προειδοποιούν για σοβαρές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις από ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως ξηρασίες και πλημμύρες, που θα ενταθούν με την εξέλιξη του El Niño. Snapshot powered by AI

Καθώς το καιρικό φαινόμενο El Niño εντείνεται, οι Βρετανοί καλούνται να έχουν στα σπίτια τους επαρκείς ποσότητες τροφίμων και νερού, ώστε να μπορούν να επιβιώσουν για αρκετές ημέρες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα ή τρεχούμενο νερό.

Η υπουργός Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Αγροτικών Υποθέσεων της Βρετανίας, Άντζελα Ιγκλ, δήλωσε στον Guardian ότι θα ήταν καλό οι πολίτες να αποθηκεύσουν τρόφιμα, για να είναι σε καλή σωματική κατάσταση, σε περίπτωση που εγκλωβιστούν στα σπίτια τους, μέχρι να φτάσουν οι διασώστες.

Τι είδη, όμως, είναι ιδανικά για αποθήκευση σε μια τέτοια περίπτωση;

Σύμφωνα με την καθηγήτρια Ελίζαμπεθ Ρόμπινσον, περιβαλλοντική οικονομολόγο στο πανεπιστήμιο London School of Economics, οι πολίτες θα πρέπει να έχουν στο σπίτι τους αποθέματα τροφίμων και νερού που θα μπορούν να κρατήσουν για δύο εβδομάδες.

«Συμβουλεύω τους πολίτες να αποθηκεύσουν τρόφιμα που δεν λήγουν σύντομα, όπως δημητριακά (ρύζι και ζυμαρικά) και κονσέρβες. Τα τρόφιμα αυτά είναι επίσης ιδανικά επειδή δεν χρειάζονται θέρμανση, σε περίπτωση που οι πολίτες δεν έχουν ρεύμα», είπε, προσθέτοντας: «Προτείνω κονσέρβες φασολιών ή όσπριων, ψαριών ή κρέατος, λαχανικών ή φρούτων, καθώς και γάλα μακράς διαρκείας UHT και φυσικά νερό. Όλα αυτά μπορείτε να τα συνδυάσετε για να φτιάξετε ένα νόστιμο και θρεπτικό γεύμα».

«Κιτ Έκτακτης Ανάγκης»

Παράλληλα, το υπουργείο Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Αγροτικών Υποθέσεων της Βρετανίας ανακοίνωσε ένα «κιτ έκτακτης ανάγκης», στο οποίο περιλαμβάνεται μια λίστα με απαραίτητα τρόφιμα και προμήθειες που θα πρέπει να έχουν οι πολίτες στα σπίτια τους.

Σύμφωνα με αυτό το κιτ, οι πολίτες θα πρέπει να έχουν έναν φακό με μπαταρία, ένα φορητό power bank, ένα ραδιόφωνο με μπαταρία, καθώς και έξτρα μπαταρίες.

Επιπλέον, στο «κιτ έκτακτης ανάγκης» θα πρέπει να περιλαμβάνεται ένα κουτί πρώτων βοηθειών, υγρά μαντηλάκια και αντισηπτικό χεριών, εμφιαλωμένο νερό, τρόφιμα που δεν λήγουν σύντομα και δεν απαιτούν μαγείρεμα, καθώς και ένα ανοιχτήρι κονσερβών.

Τέλος, εάν οι πολίτες θα έχουν μαζί τους βρέφη ή παιδιά, το κιτ θα πρέπει να περιλαμβάνει προμήθειες όπως πάνες και γάλα σε σκόνη.

«Τα νοικοκυριά που έχουν την οικονομική δυνατότητα, πρέπει όπως και δήποτε να διαθέτουν στο σπίτι τους αυτές τις προμήθειες, σε περίπτωση οποιασδήποτε έκτακτης ανάγκης, όπως είναι αυτή του El Niño», τόνισε η καθηγήτρια Ρόμπινσον, προειδοποιώντας ότι το συγκεκριμένο καιρικό φαινόμενο μπορεί να οδηγήσει σε ραγδαία αύξηση του κόστους των προϊόντων.

«Στο Ηνωμένο Βασίλειο, εξαρτόμαστε σε μεγάλο βαθμό από εισαγόμενα φρούτα και λαχανικά, και έχουμε ήδη δει πώς οι ακραίες καιρικές συνθήκες σε περιοχές όπως η Ισπανία και η Βόρεια Αφρική μπορούν να οδηγήσουν σε ελλείψεις και υψηλότερες τιμές. Σε γενικές γραμμές, το ρύζι, ο καφές, το κακάο και το τσάι ενδέχεται να γίνουν πιο ακριβά, ενώ οι τιμές των ζωοτροφών είναι πιθανό να αυξηθούν επίσης σημαντικά», κατέληξε.

Τι είναι το El Niño

Το El Niño είναι ένα φυσικό κλιματικό φαινόμενο κατά το οποίο οι αλλαγές στους ανέμους πάνω από τον Ειρηνικό Ωκεανό προκαλούν άνοδο της θερμοκρασίας των υδάτων και μεταφορά τεράστιων ποσοτήτων θερμότητας στην ατμόσφαιρα.

Τα πιο πρόσφατα στοιχεία, που δημοσιεύθηκαν στις 1 Σεπτεμβρίου, δείχνουν ότι η θερμοκρασία των υδάτων στην περιοχή του Ειρηνικού που βρίσκεται στο επίκεντρο του El Niño είναι 2,6 βαθμούς Κελσίου υψηλότερη από τον μέσο όρο των τελευταίων 30 ετών.

Η τιμή αυτή βρίσκεται ήδη κοντά στο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί στην εποχή των δορυφορικών μετρήσεων, όταν το 2015 η απόκλιση έφτασε τους 3,1 βαθμούς Κελσίου. Και αυτό ενώ απομένουν ακόμη αρκετοί μήνες μέχρι την κορύφωση του φαινομένου.

Σύμφωνα με τον μέσο όρο 14 διαφορετικών κλιματικών μοντέλων, η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει σε απόκλιση περίπου 4 βαθμών Κελσίου τον Νοέμβριο.

Ο κλιματικός αναλυτής Ζικ Χάουσφαδερ ανέφερε ότι δεδομένα από μελέτες κοραλλιών, δακτυλίων δέντρων και ιστορικών εγγράφων δείχνουν πως κανένα El Niño κατά την τελευταία χιλιετία δεν έχει φτάσει σε τέτοια επίπεδα.

Ως El Niño χαρακτηρίζεται οποιαδήποτε θετική απόκλιση της θερμοκρασίας μεγαλύτερη από 0,5 βαθμούς Κελσίου.

«Θα σπάσει» το ρεκόρ θερμοκρασίας το 2027

Το συγκεκριμένο El Niño εκτιμάται ότι θα είναι το ισχυρότερο των τελευταίων τουλάχιστον 1.000 ετών και θα προσθέσει ακόμη περισσότερη θερμότητα σε μια ατμόσφαιρα που ήδη θερμαίνεται με ταχύτατους ρυθμούς εξαιτίας της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Ο συνδυασμός των δύο φαινομένων αναμένεται να έχει δραματικές συνέπειες, με το 2027 να εκτιμάται ότι θα μπορούσε να «διαλύσει» το προηγούμενο ρεκόρ και να εξελιχθεί στην θερμότερη χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, προειδοποίησε: «Το El Niño γίνεται ολοένα ισχυρότερο μπροστά στα μάτια μας. Η επιστήμη δεν αφήνει περιθώρια αμφιβολίας: Ο πλανήτης βρίσκεται σε αχαρτογράφητα νερά και τα νερά αυτά θερμαίνονται. Ο κόσμος βρίσκεται στη ζώνη κινδύνου των ακραίων καιρικών φαινομένων. Η μάχη πλέον δίνεται ανάμεσα στους αυξανόμενους κινδύνους και στη δέσμευσή μας να αναλάβουμε δράση για το κλίμα και να προστατεύσουμε τους ανθρώπους. Πρέπει να κερδίσουμε αυτή τη μάχη».

Από την πλευρά της, η γενική γραμματέας του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού του ΟΗΕ (WMO), Σελέστ Σαούλο, δήλωσε ότι το El Niño μπορεί να προκαλέσει «τεράστιο πλήγμα» σε κοινωνίες και οικονομίες σε ολόκληρο τον κόσμο.

«Ήδη βλέπουμε αναστάτωση και καταστροφές από ξηρασίες και πλημμύρες και αναμένουμε αυτές οι επιπτώσεις να ενταθούν καθώς το El Niño ισχυροποιείται», σημείωσε.

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