Το El Niño δείχνει τα δόντια του – Δύο κυκλώνες κατηγορίας 4 και μία τροπική καταιγίδα στον Ειρηνικό

Οι επιστήμονες συνδέουν τη σπάνια αυτή αλληλουχία με τα ιδιαίτερα θερμά νερά και το ισχυρό El Niño.

Γιάννης Φιλιππάκος

Το El Niño δείχνει τα δόντια του – Δύο κυκλώνες κατηγορίας 4 και μία τροπική καταιγίδα στον Ειρηνικό
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  • Δύο κυκλώνες κατηγορίας 4 και μία τροπική καταιγίδα βρίσκονται ταυτόχρονα στον Ειρηνικό λόγω του ισχυρού El Niño και των ασυνήθιστα θερμών νερών.
  • Οι κυκλώνες Λόουελ και Καρίνα αναμένονται να παραμείνουν μακριά από τις ακτές της Χαβάης, αλλά η πορεία τους δεν είναι απολύτως σαφής.
  • Η τροπική καταιγίδα Μαρία κοντά στις ακτές του Μεξικού αναμένεται να ενισχυθεί σε κυκλώνα.
  • Το φαινόμενο της ταυτόχρονης παρουσίας τριών ισχυρών τροπικών συστημάτων στον Ειρηνικό είναι σπάνιο και συνδέεται με τις θερμές θάλασσες λόγω El Niño.
  • Η θερμοκρασία της επιφάνειας του ωκεανού είναι σχεδόν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, με πιθανότητα το φετινό El Niño να γίνει το ισχυρότερο που έχει καταγραφεί ποτέ.
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Δύο ισχυροί κυκλώνες και μία τροπική καταιγίδα που συνεχίζει να ενισχύεται βρίσκονται ταυτόχρονα στον Ειρηνικό, σε μια περίοδο κατά την οποία τα νερά του ωκεανού παραμένουν ασυνήθιστα θερμά λόγω του El Niño.

Οι κυκλώνες Λόουελ και Καρίνα, και οι δύο κατηγορίας 4, αναμένεται να παραμείνουν σε μεγάλη απόσταση από τις ακτές της Χαβάης, σύμφωνα με το αμερικανικό Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων και Τυφώνων (NHC). Ωστόσο, η πορεία τους δεν θεωρείται ακόμη απολύτως ξεκάθαρη και δεν αποκλείονται ισχυρότεροι άνεμοι ή βροχοπτώσεις στο αρχιπέλαγος.

Η Χαβάη άλλωστε εξακολουθεί να μετρά τις συνέπειες από το πέρασμα του κυκλώνα Λάλα στα μέσα Αυγούστου, όταν είχαν σημειωθεί πλημμύρες.

Πίσω από τους Λόουελ και Καρίνα ακολουθεί η τροπική καταιγίδα Μαρία, κοντά στις ακτές του Μεξικού, η οποία αναμενόταν να ενισχυθεί σε κυκλώνα.

Σπάνιο φαινόμενο τριών διαδοχικών συστημάτων

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η ταυτόχρονη παρουσία τριών ισχυρών τροπικών συστημάτων είναι ασυνήθιστη.

Η κλιματολόγος Τζούλια Κόουλ, από το πανεπιστήμιο της πολιτείας Μίσιγκαν, εξήγησε ότι το El Niño δημιουργεί συνθήκες που ευνοούν την ανάπτυξη τέτοιων φαινομένων, καθώς οι καταιγίδες τροφοδοτούνται από τα θερμά νερά.

Ανάλογη εικόνα είχε καταγραφεί το 2015, όταν τέσσερις κυκλώνες είχαν εμφανιστεί διαδοχικά στον Ειρηνικό, επίσης σε χρονιά με έντονο El Niño.

Σχεδόν σε επίπεδα ρεκόρ η θερμοκρασία των νερών

Ο Μπέντζαμιν Κέρτμαν, από το Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι, σημείωσε ότι η επιφάνεια του ωκεανού βρίσκεται ήδη σε σχεδόν ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες, επισημαίνοντας ότι το κλιματικό σύστημα έχει θερμανθεί αισθητά τις τελευταίες δύο δεκαετίες.

Σύμφωνα με τη NOAA, η πιθανότητα το φετινό El Niño να εξελιχθεί στο ισχυρότερο που έχει καταγραφεί ποτέ υπολογίζεται στο 69%, ενώ η κορύφωσή του αναμένεται τον Νοέμβριο.

Το φαινόμενο εκδηλώνεται όταν εξασθενούν οι ανατολικοί άνεμοι που υπό φυσιολογικές συνθήκες συγκρατούν τα θερμά νερά στον δυτικό Ειρηνικό, επιτρέποντάς τους να μετακινηθούν προς τα ανατολικά.

Όταν αυτή η θέρμανση διατηρείται για μήνες, επηρεάζει την ατμόσφαιρα σε παγκόσμια κλίμακα και μπορεί να προκαλέσει πολύ διαφορετικά καιρικά μοτίβα από περιοχή σε περιοχή.

Οι επιστήμονες συμφωνούν ότι η κλιματική αλλαγή ενισχύει τις επιπτώσεις του El Niño, αν και δεν υπάρχει ακόμη πλήρης επιστημονική συναίνεση για το αν ενισχύει και το ίδιο το φαινόμενο.

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