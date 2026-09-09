Super El Niño: Είναι τόσο κρίσιμη η κατάσταση; Η αλήθεια για το σπάνιο κλιματικό φαινόμενο

Snapshot Το El Niño είναι ένα περιοδικό κλιματικό φαινόμενο που προκαλεί αύξηση της θερμοκρασίας της επιφάνειας της θάλασσας στον Ειρηνικό και επηρεάζει την παγκόσμια ατμοσφαιρική κυκλοφορία.

Οι θερμοκρασιακές ανωμαλίες του επερχόμενου El Niño αναμένεται να φτάσουν ιστορικά υψηλά επίπεδα, χαρακτηρίζοντας το φαινόμενο ως «Super El Niño».

Στην Ελλάδα προβλέπεται ήπιος και θερμότερος χειμώνας με αυξημένες βροχοπτώσεις κυρίως το όψιμο φθινόπωρο και τον χειμώνα, χωρίς σοβαρές απειλές για την τροφική επάρκεια.

Το El Niño λειτουργεί ως ενισχυτής της κλιματικής αλλαγής, επιτείνοντας τις τάσεις για θερμότερα φθινόπωρα και μειωμένο ψύχος τον χειμώνα στην Ελλάδα.

Δεν υπάρχει λόγος πανικού ή αποθήκευσης τροφίμων στην Ελλάδα λόγω του επερχόμενου El Niño. Snapshot powered by AI

Οι πρόσφατοι τίτλοι στον διεθνή Τύπο που καλούν τους πολίτες σε αποθήκευση τροφίμων ενόψει του επερχόμενου El Niño έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία.

Είναι όμως η κατάσταση τόσο κρίσιμη ώστε να δικαιολογεί τέτοιο πανικό;

Η απάντηση των ειδικών είναι καθησυχαστική, τουλάχιστον για τα δικά μας γεωγραφικά πλάτη. Αν και η περιοδική θέρμανση του Ειρηνικού Ωκεανού επηρεάζει την παγκόσμια ατμοσφαιρική κυκλοφορία, οι επιπτώσεις της δεν μεταφράζονται σε μια ομοιόμορφη κατάσταση έκτακτης ανάγκης παγκοσμίως.

Μακριά από τον αδικαιολόγητο συναγερμό, τα πραγματικά μετεωρολογικά δεδομένα ρίχνουν φως στο τι ακριβώς μας περιμένει.

Τι είναι το κλιματικό φαινόμενο El Niño;

Για να κατανοήσουμε το μέγεθος του φαινομένου, χρειάζεται μια σύντομη αναδρομή.

Το El Niño (η θερμή φάση του κύκλου ENSO - El Niño-Southern Oscillation) είναι ένα φυσικό, περιοδικό κλιματικό φαινόμενο που εμφανίζεται κατά μέσο όρο κάθε 2 έως 7 χρόνια.

Όλα ξεκινούν όταν οι αληγείς άνεμοι, που κανονικά πνέουν από τα ανατολικά προς τα δυτικά μετακινώντας τα θερμά επιφανειακά ύδατα προς την Ασία, εξασθενούν δραματικά. Αυτή η εξασθένηση επιτρέπει σε μια τεράστια μάζα θερμού νερού να «γλιστρήσει» πίσω προς τις ακτές της Νότιας Αμερικής.

Ως αποτέλεσμα, ο ωκεανός απελευθερώνει τεράστιες ποσότητες θερμότητας και υγρασίας στην ατμόσφαιρα, ανατρέποντας την παγκόσμια κυκλοφορία των ανέμων.

Το φαινόμενο αυτό εδραιώνεται όταν οι θερμοκρασίες στην επιφάνεια της θάλασσας υπερβαίνουν τον μέσο όρο κατά τουλάχιστον +0,5°C για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Οι πρώτες συνέπειες στον Ειρηνικό Ωκεανό

Οι πρώτες φυσικές εκδηλώσεις καταγράφονται ήδη με σαφήνεια στον Ειρηνικό, όπου η άνοδος της θερμοκρασίας των υδάτων έχει αλλοιώσει τη συνήθη ανταλλαγή θερμότητας μεταξύ ωκεανού και ατμόσφαιρας.

Από θερμοδυναμική άποψη, το θερμότερο θαλασσινό νερό απελευθερώνει μεγάλες ποσότητες λανθάνουσας θερμότητας, η οποία τροφοδοτεί τα τροπικά κυκλωνικά συστήματα. Στον κεντρικό και ανατολικό Ειρηνικό, ο μηχανισμός αυτός ευνοεί τη μεγαλύτερη συχνότητα και την ταχύτερη ένταση τυφώνων και κυκλώνων.

Η παρουσία ενός ιδιαίτερα βαθέος και θερμού επιφανειακού στρώματος επιτρέπει στις καταιγίδες να διατηρούν την ενεργειακή τους δομή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αυτό οδηγεί σε ακραίες και πυκνές βροχοπτώσεις, προκαλώντας ξαφνικές πλημμύρες, έντονη επιφανειακή απορροή και τοπικά γεωλογικά προβλήματα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο τυφώνας Lowell, ο οποίος εντοπίστηκε από τους δορυφόρους να μαίνεται στον Ειρηνικό κοντά στα νησιά της Χαβάης.

Ένα «Super El Niño» προ των πυλών

Οι πιο πρόσφατες προγνώσεις σκιαγραφούν ένα πρωτοφανές σενάριο. Νέα εποχιακά δεδομένα δείχνουν ότι οι θερμοκρασιακές ανωμαλίες στον Ειρηνικό ενδέχεται να εισέλθουν σε ιστορικά αχαρτογράφητα νερά.

Οι τελευταίες ενημερώσεις δεν αφήνουν περιθώρια αμφιβολίας: οι ανωμαλίες αναμένεται να κορυφωθούν αγγίζοντας τους 3,5 έως 4°C πάνω από το φυσιολογικό.

Πρόκειται για τιμές-ρεκόρ, πρωτόγνωρες για την καταγεγραμμένη κλιματική ιστορία, με αποτέλεσμα οι επιστήμονες να κάνουν λόγο για ένα «Super El Niño», προκειμένου να υπογραμμίσουν την εξαιρετική του ένταση.

Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα;

Αν και το φαινόμενο εξελίσσεται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, η παγκόσμια ατμοσφαιρική αλληλοσύνδεση επηρεάζει έμμεσα και την Ευρώπη. Ωστόσο, για την Ελλάδα, οι επιπτώσεις διαφέρουν σημαντικά από τις καταστροφές που αναμένονται στις τροπικές ζώνες.

Σύμφωνα με τις αναλύσεις των μετεωρολόγων, η επίδραση του «Super El Niño» στη χώρα μας μεταφράζεται στα εξής βασικά χαρακτηριστικά για τους επόμενους μήνες:

Ηπιότερος και θερμότερος χειμώνας: Ιστορικά, τα ισχυρά επεισόδια El Niño συνδέονται με υψηλότερες από το κανονικό θερμοκρασίες στην περιοχή της Μεσογείου. Ο χειμώνας στην Ελλάδα αναμένεται να είναι αρκετά ήπιος, με λιγότερες ημέρες έντονου ψύχους και περιορισμένες χιονοπτώσεις, κυρίως στα πεδινά.

Μεταβολή στις βροχοπτώσεις: Αν και σε παγκόσμιο επίπεδο το El Niño προκαλεί ακραία φαινόμενα, στη Νότια Ευρώπη οι τάσεις δείχνουν αυξημένη πιθανότητα για πιο υγρές συνθήκες κατά την περίοδο του όψιμου φθινοπώρου και του χειμώνα. Αυτό μπορεί να φέρει περισσότερες βροχές, οι οποίες, αν και ενέχουν τον κίνδυνο τοπικών πλημμυρών, είναι απαραίτητες για τον μετριασμό της παρατεταμένης ξηρασίας που πλήττει πολλές ελληνικές περιοχές.

Συνέργεια με την Κλιματική Αλλαγή: Οι επιστήμονες τονίζουν ότι το El Niño λειτουργεί ως «ενισχυτής» της ήδη επιβαρυμένης παγκόσμιας θερμοκρασίας. Για την Ελλάδα, αυτό σημαίνει ότι η τάση για θερμότερα φθινόπωρα και συρρικνωμένους χειμώνες, που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, θα γίνει ακόμα πιο αισθητή.

Κανένας λόγος πανικού

Δεν υπάρχει κανένας λόγος για πανικό ή για «έφοδο» στα σούπερ μάρκετ για αποθήκευση τροφίμων στην Ελλάδα.

Οι επιπτώσεις στη χώρα μας θα περιοριστούν κυρίως σε έναν πιο ήπιο, βροχερό και θερμότερο από τα κανονικά επίπεδα χειμώνα, χωρίς να απειλείται η τροφική επάρκεια της χώρας.