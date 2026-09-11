Αρναούτογλου: Βαλκανική ζώνη βροχών θα επηρεάσει τη χώρα – Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Η τάση του καιρού έως και τις αρχές της άλλης εβδομάδας, από τον Σάκη Αρναούτογλου.

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Αρναούτογλου: Βαλκανική ζώνη βροχών θα επηρεάσει τη χώρα – Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες
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  • Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι καλός με θερμοκρασίες έως 35 βαθμούς και ανέμους 6-7 μποφόρ από βόρειες διευθύνσεις.
  • Το Σάββατο αναμένονται καταιγίδες και αστραπόβροντα στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, καθώς και βροχές στη δυτική Θράκη.
  • Την Κυριακή ο καιρός θα είναι άστατος από τη Χαλκιδική έως τη Θράκη, με τοπικές βροχές και καταιγίδες πιθανές και στην Αττική.
  • Τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά ήρεμος, αλλά το βράδυ αναμένονται βροχές στη νότια Πελοπόννησο λόγω φθινοπωρινού βαρομετρικού χαμηλού.
  • Από 15 έως 17 Σεπτεμβρίου η νότια νησιωτική Ελλάδα μπορεί να δεχτεί βροχές, ενώ μετά τις 18 Σεπτεμβρίου προβλέπεται νέα αλλαγή καιρού στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια.
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Σε νέα ενημέρωση για την εξέλιξη του καιρού προχώρησε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Συγκεκριμένα, σε βίντεο στο κανάλι του στο YouTube, ο έμπειρος προγνώστης ανέφερε πως η Παρασκευή θα κυλήσει με πολύ καλό καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 6 με 7 μποφόρ, ενώ στη συνέχεια θα στραφούν σε βορειοδυτικούς, με αποτέλεσμα οι θάλασσες να είναι πιο καλοτάξιδες. Η ημέρα θα είναι ζεστή, καθώς η θερμοκρασία θα φτάσει ακόμη και τους 35 βαθμούς.

Το Σάββατο χρειάζεται προσοχή σε συγκεκριμένες περιοχές. Από το πρωί θα αρχίσουν να εμφανίζονται κάποιες συννεφιές στα βορειοδυτικά, ενώ στη συνέχεια ο καιρός θα γίνει άστατος στα βορειότερα τμήματα της Μακεδονίας. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Το απόγευμα και το βράδυ απαιτείται μεγαλύτερη προσοχή στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, καθώς τα φαινόμενα δείχνουν να εντείνονται, με καταιγίδες και ισχυρά αστραπόβροντα. Οι βροχές ενδέχεται να φτάσουν και στη δυτική Θράκη.

Τα ξημερώματα της Κυριακής η αστάθεια θα έχει επεκταθεί και στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας και τις Σποράδες. Η Κυριακή θα ξεκινήσει με πολύ άστατο καιρό από τη Χαλκιδική έως την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στην υπόλοιπη χώρα, αλλά και στην Αττική, ο καιρός θα γίνει κατά τόπους πιο άστατος. Μάλιστα, το μεσημέρι της Κυριακής υπάρχει πιθανότητα από τη Θεσσαλία έως και τη βόρεια, ορεινή Αττική να σημειωθούν τοπικές μπόρες και καταιγίδες. Το βράδυ της Κυριακής υπάρχει πιθανότητα οι καταιγίδες να ενταθούν στη Χαλκιδική και τις Σποράδες, ίσως και στην ανατολική Θεσσαλία.

Η Δευτέρα θα κυλήσει ομαλά στις περισσότερες περιοχές. Ωστόσο, από το βράδυ κάποιες βροχές αναμένεται να επηρεάσουν τις νότιες περιοχές της Πελοποννήσου, καθώς, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, ευνοείται η δημιουργία ενός «φθινοπωρινού» βαρομετρικού χαμηλού νοτιοδυτικά της χώρας, προς τα ξημερώματα της Τρίτης.

Εφόσον επιβεβαιωθούν τα προγνωστικά στοιχεία, στις 15, 16 και 17 Σεπτεμβρίου η νότια νησιωτική Ελλάδα ενδέχεται να δεχτεί κάποιες βροχές.

Για μετά τις 18 Σεπτεμβρίου υπάρχουν ενδείξεις για νέα αλλαγή του καιρού στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια.

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