Καιρός – Κολυδάς: Τέλος το… καλοκαίρι από το Σάββατο, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας

Η πρώτη… οργανωμένη μεταβολή του Σεπτεμβρίου βάζει τέλος στο παρατεταμένο καλοκαιρινό σκηνικό των τελευταίων ημερών, σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά

Γιάννης Νικηφοράκης, Επιμέλεια

Καιρός – Κολυδάς: Τέλος το… καλοκαίρι από το Σάββατο, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας
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Η Ευρώπη βρίσκεται αυτή την περίοδο χωρισμένη σε δύο διαφορετικές εποχές, σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, ο οποίος προειδοποιεί για οργανωμένη μεταβολή του καιρού στην Ελλάδα από το απόγευμα του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου.

Μία εκτεταμένη ζώνη ατμοσφαιρικών διαταραχών, που εκτείνεται από τη βορειοανατολική Ευρώπη έως τη βορειοδυτική Αφρική, διαμορφώνει την εικόνα του καιρού στην ήπειρο και ουσιαστικά τη χωρίζει σε δύο διαφορετικές «εποχές», όπως εξηγεί ο έμπειρος μετεωρολόγος.

Στη δυτική και τη βόρεια Ευρώπη, έχουν ήδη εκδηλωθεί έντονα φθινοπωρινά χαρακτηριστικά, με χαμηλότερες θερμοκρασίες, βροχές και διαδοχικά περάσματα μετώπων.

Στον αντίποδα, η ανατολική και η νότια Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, εξακολουθούν να βρίσκονται σε ένα σκηνικό που παραπέμπει περισσότερο σε καλοκαίρι.

Αλλαγή σκηνικού από το Σάββατο

Ωστόσο, αυτή η εικόνα αναμένεται να αρχίσει να μεταβάλλεται και στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον κ. Κολυδά, από το απόγευμα του Σαββάτου (12/09) αναμένονται τα πρώτα φαινόμενα, αρχικά στη βόρεια και τη βορειοδυτική Ελλάδα, με βροχές και καταιγίδες.

Η μεταβολή αναμένεται να γίνει αισθητή κατά το διήμερο 13 – 14 Σεπτεμβρίου, καθώς τα φαινόμενα προβλέπεται να επεκταθούν προς το Ιόνιο και σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας.

Μάλιστα, σε ορισμένες περιοχές τα φαινόμενα ενδέχεται να παρουσιάσουν αξιόλογη ένταση, γεγονός που σηματοδοτεί την πρώτη οργανωμένη αλλαγή του καιρού μετά το παρατεταμένο καλοκαιρινό σκηνικό των τελευταίων ημερών.

Πτώση της θερμοκρασίας

Παράλληλα με την αλλαγή του καιρού, αναμένεται και σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας. Η πτώση θα γίνει αισθητή από την Κυριακή, με τον υδράργυρο να επιστρέφει κοντά στα φυσιολογικά –για την εποχή– επίπεδα. Με βάση τα σημερινά δεδομένα, δεν διαφαίνεται νέα σημαντική θερμοκρασιακή άνοδος κατά τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας.

Όμως, ο Θοδωρής Κολυδάς ξεκαθαρίζει ότι αυτή η εξέλιξη δεν σημαίνει ακόμη οριστική είσοδο στο φθινόπωρο. Πρόκειται, όπως εκτιμά, για την πρώτη πιο… οργανωμένη μεταβολή του Σεπτεμβρίου, η οποία αναμένεται να περιορίσει το παρατεταμένο καλοκαιρινό σκηνικό και να επαναφέρει σταδιακά τον καιρό σε πιο φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

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