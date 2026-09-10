Καιρός: Επιτέλους φθινόπωρο στην Αττική - Η πρόγνωση Κολυδά και ECMWF για βροχές

Snapshot Οι θερμοκρασίες στην Αθήνα θα μειωθούν από 32-34°C σε 26-29°C τις πρώτες ημέρες της νέας εβδομάδας.

Υπάρχει αυξημένη πιθανότητα βροχών γύρω στις 14-16 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το προγνωστικό μοντέλο ECMWF.

Το μοντέλο GEFS προβλέπει πιο μέτρια βροχοπτώσεις, αλλά δείχνει επίσης αλλαγή από την ξηρασία των προηγούμενων ημερών.

Η πτώση θερμοκρασίας και η εμφάνιση υετού υποδηλώνουν την έναρξη της εποχικής μετάβασης προς το φθινόπωρο.

Το καλοκαίρι δεν τελειώνει απότομα, αλλά από τα μέσα Σεπτεμβρίου αναμένεται σταδιακή αλλαγή σε πιο φθινοπωρινές καιρικές συνθήκες. Snapshot powered by AI

Η εικόνα των προγνωστικών σεναρίων για την Αθήνα δείχνει μια καθαρή μετάβαση από τις αρκετά υψηλές θερμοκρασίες των επόμενων ημερών σε σαφώς πιο ήπιες τιμές από τις αρχές της νέας εβδομάδας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά.

Οι μέγιστες θερμοκρασίες, που το επόμενο διάστημα θα κινηθούν αρχικά γύρω στους 32-34 βαθμούς Κελσίου, αναμένεται να υποχωρήσουν σταδιακά στους 27-29 βαθμούς και στη συνέχεια κοντά στους 26-28 βαθμούς.

Πρόκειται ουσιαστικά για επιστροφή σε πιο φυσιολογικά για τα μέσα Σεπτεμβρίου επίπεδα, αλλά και για ένα από τα πρώτα σαφή σημάδια ότι το σκηνικό του καιρού αρχίζει να αλλάζει.

Αυξάνονται οι πιθανότητες για βροχές

Παράλληλα με την πτώση της θερμοκρασίας, μετά από αρκετές ημέρες ξηρασίας, ενισχύονται αισθητά και οι πιθανότητες για βροχές.

Τα προγνωστικά σενάρια του ECMWF εμφανίζουν πιο ξεκάθαρο σήμα για υετό από τις 14-15 Σεπτεμβρίου και κυρίως γύρω στις 15-16 του μήνα, όταν οι πιθανότητες για καταγεγραμμένες βροχοπτώσεις ενισχύονται σημαντικά.

Το GEFS εμφανίζεται πιο συγκρατημένο ως προς την ένταση και την έκταση των φαινομένων, ωστόσο και σε αυτή την περίπτωση διακρίνεται μια αλλαγή σε σχέση με την επίμονη ξηρή εικόνα των προηγούμενων ημερών.

Η πρώτη ένδειξη για αλλαγή εποχής

Όπως προκύπτει από την ανάλυση του Θοδωρή Κολυδά, το ενδιαφέρον δεν βρίσκεται τόσο σε ένα μεμονωμένο επεισόδιο βροχής, όσο στον συνδυασμό των παραμέτρων που αρχίζουν να μεταβάλλονται.

Η σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας, η αύξηση της αστάθειας και η επανεμφάνιση του υετού συνθέτουν μια διαφορετική εικόνα του καιρού, η οποία παραπέμπει περισσότερο στις συνθήκες που χαρακτηρίζουν το δεύτερο μισό του Σεπτεμβρίου.

Το καλοκαίρι, πάντως, δεν τελειώνει απότομα. Από τα μέσα του μήνα φαίνεται να παραχωρεί σταδιακά χώρο σε μια πιο φθινοπωρινή κυκλοφορία, με τις πρώτες αξιόλογες βροχές να αποτελούν ένα ακόμη σημάδι της εποχικής μετάβασης.

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