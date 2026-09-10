Καιρός: Εξασθενούν τα μελτέμια και ανεβαίνει η θερμοκρασία – Σε ποιες περιοχές θα βρέξει

Γενικά καλός θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα Πέμπτη, στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας.

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Καιρός: Εξασθενούν τα μελτέμια και ανεβαίνει η θερμοκρασία – Σε ποιες περιοχές θα βρέξει
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  • Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικούς όμβρους κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου.
  • Τα μελτέμια εξασθενούν, με ανέμους 3-6 μποφόρ κυρίως στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο.
  • Την Παρασκευή αναμένονται παρόμοιες καιρικές συνθήκες με λίγες τοπικές βροχές στα δυτικά ορεινά και σταθερές θερμοκρασίες.
  • Το Σάββατο θα αυξηθούν οι νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.
  • Την Κυριακή προβλέπονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στη Μακεδονία, Θεσσαλία και Σποράδες, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.
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Σύμφωνα με την ΕΜΥ, σήμερα Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στο κεντρικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Οι θερμοκρασίες (ελάχιστες – μέγιστες):

Θράκη: 15 – 32°C

Ανατολική Μακεδονία: 17 – 31°C

Κεντρική Μακεδονία: 18 – 33°C

Δυτική Μακεδονία: 14 – 31°C

Ήπειρος: 16 – 33°C

Θεσσαλία: 18 – 35°C

Νησιά Ιονίου: 20 – 32°C

Δυτική Στερεά: 19 – 34°C

Δυτική Πελοπόννησος: 17 – 33°C

Ανατολική Πελοπόννησος: 16 – 33°C

Κυκλάδες: 22 – 28°C

Ανατολική Στερεά – Εύβοια: 18 – 34°C

Κρήτη: 19 – 30°C

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου: 21 – 31°C

Δωδεκάνησα: 22 – 33°C

Αττική: 19 – 34°C

Θεσσαλονίκη: 19 – 31°C

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Η πρόγνωση για την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στο κεντρικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Η πρόγνωση για το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου

Αρχικά γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που γρήγορα στα δυτικά και τα βόρεια θα αυξηθούν, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και σποραδικές καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Η πρόγνωση για την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ηπειρωτικά, το Ιόνιο και το βορειοδυτικό Αιγαίο, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στη Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βορειοδυτικοί και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

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