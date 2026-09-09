Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

Snapshot Νέο φθινοπωρινό βαρομετρικό χαμηλό θα επηρεάσει την Ελλάδα από το Σάββατο με βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά τμήματα.

Την Κυριακή τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα επεκταθούν στα κεντρικά και βόρεια της χώρας, ενώ η θερμοκρασία θα αρχίσει να πέφτει.

Η εβδομάδα αναμένεται με άστατο καιρό σε όλη την Ελλάδα, αυξημένες βροχοπτώσεις και κίνδυνο τοπικών πλημμυρών.

Οι κεραυνοί και οι χαλαζοπτώσεις απαιτούν προσοχή και λήψη προληπτικών μέτρων από τους πολίτες.

Η κακοκαιρία του Σεπτεμβρίου σηματοδοτεί την έναρξη μιας περιόδου με πιο δροσερό και συχνά έντονο καιρό στην Ελλάδα. Snapshot powered by AI

Ένα νέο φθινοπωρινό κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά την Ελλάδα από το Σάββατο, φέρνοντας βροχές και καταιγίδες, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN, Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Πρόκειται για το πρώτο χαρακτηριστικό φθινοπωρινό βαρομετρικό χαμηλό της σεζόν, που θα διαμορφώσει έντονες καιρικές συνθήκες σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Η επιδείνωση του καιρού ξεκινά το Σάββατο, κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά τμήματα της Ελλάδας, όπου δεν αποκλείονται και τοπικές καταιγίδες.

Το φαινόμενο αυτό μπορεί να προκαλέσει προβλήματα σε περιοχές, λόγω της έντασης των βροχοπτώσεων. Στη συνέχεια, την Κυριακή, τα καιρικά φαινόμενα θα επεκταθούν και στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας, ενώ η θερμοκρασία, που μέχρι στιγμής αγγίζει τους 36 βαθμούς Κελσίου, θα αρχίσει να υποχωρεί.

Η εβδομάδα που ξεκινά αναμένεται να χαρακτηρίζεται από έντονα άστατο καιρό σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Το βαρομετρικό χαμηλό που θα επηρεάζει τη χώρα μας θα φέρει αυξημένες βροχοπτώσεις, με κίνδυνο τοπικών πλημμυρών. Επιπλέον, οι κεραυνοί και οι χαλαζοπτώσεις αποτελούν παράγοντες που απαιτούν αυξημένη προσοχή και προληπτικά μέτρα από τους πολίτες.

Αυτή η πρώτη φθινοπωρινή κακοκαιρία μέσα στον Σεπτέμβριο σηματοδοτεί την αρχή μιας περιόδου με πιο άστατο και δροσερό καιρό σε όλη τη χώρα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση και τα καιρικά φαινόμενα θα είναι συχνά και έντονα καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

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