Καιρός: Απότομη και επικίνδυνη αλλαγή στα Βαλκάνια - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

Snapshot Μια βαθιά διαταραχή από τον βόρειο Ατλαντικό φέρνει ψυχρότερες αέριες μάζες στην κεντρική Ευρώπη, προκαλώντας έντονη ατμοσφαιρική αστάθεια.

Ισχυρές καταιγίδες με έντονες βροχοπτώσεις, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους αναμένονται από τις Άλπεις έως τα δυτικά Βαλκάνια, με τοπικά ύψη βροχής έως 150-200 χιλιοστά.

Η Ελλάδα δεν βρίσκεται στον πυρήνα της κακοκαιρίας, αλλά βορειοδυτικές περιοχές όπως η Ήπειρος, το βόρειο Ιόνιο και η δυτική Μακεδονία μπορεί να επηρεαστούν από αυξημένη αστάθεια.

Η θερμή Μεσόγειος τροφοδοτεί την ατμόσφαιρα με υγρασία, ενισχύοντας την πιθανότητα ισχυρών καταιγίδων όταν η ψυχρή διαταραχή πλησιάσει.

Η πορεία της διαταραχής τις επόμενες ημέρες θα καθορίσει την έκταση των φαινομένων στην Ελλάδα, με το δεύτερο μισό της εβδομάδας να είναι κρίσιμο για την εξέλιξη. Snapshot powered by AI

Μια σημαντική αλλαγή της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ευρώπη, καθώς η παρατεταμένη καλοκαιρινή εικόνα των πρώτων ημερών του Σεπτεμβρίου αρχίζει σταδιακά να υποχωρεί.

Μια βαθιά διαταραχή από τον βόρειο Ατλαντικό κινείται προς την κεντρική Ευρώπη, μεταφέροντας αισθητά ψυχρότερες αέριες μάζες. Η συνάντησή τους με τον πολύ θερμό και πλούσιο σε υγρασία αέρα που εξακολουθεί να βρίσκεται πάνω από τη Μεσόγειο δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ιδιαίτερα έντονη αστάθεια.

Το κύριο ενδιαφέρον στρέφεται αρχικά προς τις Άλπεις και τη βόρεια Ιταλία και στη συνέχεια προς την Αδριατική και τα δυτικά Βαλκάνια. Για την Ελλάδα, τα δεδομένα χρειάζονται μεγαλύτερη προσοχή, καθώς η χώρα μας βρίσκεται νοτιότερα από τον βασικό άξονα της διαταραχής.

Από την καλοκαιρινή ζέστη σε απότομη αλλαγή

Η θερμή αέρια μάζα που έχει κυριαρχήσει σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης υποχωρεί καθώς ένα ισχυρό ψυχρό μέτωπο προωθείται ανατολικότερα.

Η αλλαγή αναμένεται να είναι εντυπωσιακή σε αρκετές περιοχές της κεντρικής Ευρώπης. Ενδεικτικά, στα Βαλκάνια η θερμοκρασία της αέριας μάζας στα περίπου 1.500 μέτρα μπορεί να υποχωρήσει ακόμη και κατά 15 βαθμούς μέσα σε περίπου 24 ώρες, κάτι που δείχνει πόσο απότομη είναι η μετάβαση.

Ταυτόχρονα, η Μεσόγειος παραμένει εξαιρετικά θερμή. Αυτό σημαίνει ότι η ατμόσφαιρα διαθέτει μεγάλες ποσότητες υγρασίας και ενέργειας, οι οποίες μπορούν να τροφοδοτήσουν πολύ ισχυρές καταιγίδες όταν φτάσει το ψυχρό μέτωπο.

Ισχυρές καταιγίδες από την Ιταλία προς τα Βαλκάνια

Από την Τετάρτη και κυρίως κατά τη διάρκεια της Πέμπτης, η ζώνη της ισχυρότερης αστάθειας αναμένεται να κινηθεί σταδιακά προς τα ανατολικά και νοτιοανατολικά.

Μετά τις Άλπεις και τη βόρεια Ιταλία, το ενδιαφέρον μεταφέρεται προς την Αδριατική και τα δυτικά Βαλκάνια.

Οι συνθήκες μπορούν να ευνοήσουν την ανάπτυξη οργανωμένων καταιγίδων, ακόμη και υπερκυτταρικών, με βασικούς κινδύνους τις πολύ ισχυρές βροχοπτώσεις, τις χαλαζοπτώσεις και τις θυελλώδεις ριπές ανέμου.

Η ιδιαίτερα μεγάλη διαθέσιμη υγρασία πάνω από τη Μεσόγειο αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες αυτής της εξέλιξης. Η ατμοσφαιρική αστάθεια σε ορισμένες περιοχές υπολογίζεται ότι μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τα 3.000–4.000 J/kg, επίπεδα ικανά να υποστηρίξουν ιδιαίτερα ισχυρές καταιγίδες.

Έως 150–200 χιλιοστά βροχής τοπικά

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στις μεγάλες ποσότητες νερού που μπορούν να αφήσουν οι καταιγίδες.

Στη βόρεια Αδριατική και στα βορειοδυτικά Βαλκάνια, τα συνολικά ύψη βροχής εκτιμάται ότι μπορούν τοπικά να φτάσουν τα 150 έως 200 χιλιοστά μέσα σε δύο ημέρες, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο αιφνίδιων πλημμυρών.

Το πρόβλημα μπορεί να γίνει μεγαλύτερο εάν οι καταιγίδες κινούνται επανειλημμένα πάνω από τις ίδιες περιοχές. Σε ένα τέτοιο σενάριο, μεγάλοι όγκοι νερού μπορούν να πέσουν μέσα σε λίγες ώρες.

Τι σημαίνουν όλα αυτά για την Ελλάδα

Εδώ χρειάζεται να γίνει ένας σημαντικός διαχωρισμός.

Η Ελλάδα, με τα σημερινά δεδομένα, δεν βρίσκεται στον πυρήνα της ακραίας κακοκαιρίας που αναμένεται να επηρεάσει περιοχές βορειότερα και βορειοδυτικότερα.

Ωστόσο, η σταδιακή μετατόπιση της διαταραχής προς τα Βαλκάνια φέρνει το σύστημα πιο κοντά στη χώρα μας και αυξάνει το ενδιαφέρον κυρίως για τη βορειοδυτική Ελλάδα.

Η Ήπειρος, το βόρειο Ιόνιο και η δυτική Μακεδονία είναι οι περιοχές που βρίσκονται πιο κοντά στην πορεία της διαταραχής και επομένως έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να επηρεαστούν πρώτες από αυξημένη αστάθεια.

Εφόσον η ψυχρότερη αέρια μάζα καταφέρει να κινηθεί νοτιότερα, δεν αποκλείεται η αστάθεια να επεκταθεί περισσότερο προς την κεντρική και βόρεια χώρα.

Η θερμή θάλασσα μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο

Ένα στοιχείο που δεν πρέπει να υποτιμηθεί αυτή την εποχή είναι η κατάσταση της Μεσογείου.

Οι πολύ θερμές θαλάσσιες επιφάνειες μπορούν να τροφοδοτήσουν την ατμόσφαιρα με μεγάλες ποσότητες υδρατμών. Όταν μια οργανωμένη ψυχρή διαταραχή συναντήσει αυτό το θερμό και υγρό περιβάλλον, οι αντιθέσεις μπορούν να γίνουν ιδιαίτερα μεγάλες.

Αυτό δεν σημαίνει αυτομάτως ακραία κακοκαιρία στην Ελλάδα. Για να συμβεί κάτι τέτοιο χρειάζεται ο κατάλληλος συνδυασμός θέσης του χαμηλού, δυναμικής υποστήριξης, ανέμων και διαθέσιμης αστάθειας.

Είναι όμως ένας λόγος για τον οποίο η εξέλιξη της διαταραχής χρειάζεται στενή παρακολούθηση τις επόμενες ημέρες.

Το κρίσιμο διάστημα για τη χώρα μας

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την Ελλάδα μετατοπίζεται προς το δεύτερο μισό της εβδομάδας, όταν θα έχει ξεκαθαρίσει πόσο ανατολικά και κυρίως πόσο νότια θα κινηθεί το μέτωπο.

Μικρές αλλαγές στην πορεία της διαταραχής μπορούν να κάνουν σημαντική διαφορά. Μια βορειότερη τροχιά θα άφηνε το μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας έξω από τα σημαντικά φαινόμενα, ενώ μια βαθύτερη κάθοδος προς τα νότια Βαλκάνια θα αύξανε αισθητά τις πιθανότητες για βροχές και καταιγίδες κυρίως στη δυτική και βόρεια χώρα.

Σε κάθε περίπτωση, το ευρύτερο καιρικό μοτίβο στην Ευρώπη φαίνεται να γίνεται πιο δυναμικό και περισσότερο φθινοπωρινό, με την τάση αυτή να μπορεί να συνεχιστεί προς τα μέσα Σεπτεμβρίου.

Πηγή: meteo24news.gr

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