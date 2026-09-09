Καιρός: Η πρόγνωση του ESTOFEX για τη Ελλάδα - Δυσάρεστα νέα για τις βροχές

Snapshot Η Ελλάδα παραμένει σε πλήρη καιρική ηρεμία, προστατευμένη από ισχυρή ατμοσφαιρική «ασπίδα» σύμφωνα με τον χάρτη επικίνδυνων φαινομένων του ESTOFEX.

Μηδενικός κίνδυνος επικίνδυνων καταιγίδων υπάρχει για το 95% της χώρας, με μόνο το βορειοδυτικό Ιόνιο να βρίσκεται σε πολύ χαμηλή κίτρινη προειδοποίηση.

Το επόμενο εικοσιτετράωρο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με υψηλές θερμοκρασίες έως 31°C και φυσιολογικές εντάσεις ανέμων στα πελάγη.

Το ανάγλυφο της Πίνδου και οι ξηροί αέριοι της Ανατολικής Μεσογείου εμποδίζουν την είσοδο βαρομετρικών χαμηλών από τον Ατλαντικό στην Ελλάδα.

Η Πολιτική Προστασία δεν αναμένει αλλαγή του καιρού ή εκτάκτως επικίνδυνα φαινόμενα τις επόμενες ημέρες, με την Ελλάδα να βιώνει ομαλή φθινοπωρινή περίοδο με καιρικές συνθήκες που θυμίζουν καλοκαίρι. Snapshot powered by AI

Σε πλήρη καιρική ηρεμία παραμένει η χώρα μας, καθώς το ευρωπαϊκό δίκτυο ESTOFEX εξέδωσε τον νεότερο χάρτη επικίνδυνων convective φαινομένων, επιβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα προστατεύεται από μια ισχυρή ατμοσφαιρική «ασπίδα».

Ενώ ένα μεγάλο μέρος της Ευρώπης βρίσκεται υπό την απειλή σφοδρών καταιγίδων, η ελληνική επικράτεια παραμένει στο «λευκό», μακριά από κάθε ζώνη συναγερμού.

Μηδενικός κίνδυνος για το 95% της χώρας

Η ανάλυση του χάρτη δείχνει ότι οι ακραίες ατμοσφαιρικές διεργασίες που εξελίσσονται στα δυτικά μας δεν έχουν τη δυναμική να επηρεάσουν την Ελλάδα.

Οι ζώνες υψηλού κινδύνου σταματούν εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά.Η μοναδική περιοχή που βρίσκεται στο όριο της γενικής κίτρινης προειδοποίησης (Level 1) είναι το βορειοδυτικό άκρο της χώρας (Βόρειο Ιόνιο και τμήματα της θεσπρωτικής μεθορίου).

Ακόμα και εκεί όμως, η πιθανότητα εκδήλωσης κάποιου απομονωμένου ισχυρού φαινομένου δεν ξεπερνά το 5%. Για όλη την υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα, ο κίνδυνος για επικίνδυνες καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις ή ανεμοστρόβιλους είναι πρακτικά ανύπαρκτος.

Παράταση καλοκαιριού με υψηλές θερμοκρασίες

Αντί για καταιγίδες, η χώρα μας επηρεάζεται από ένα εκτεταμένο πεδίο υψηλών πιέσεων που εξασφαλίζει εξαιρετικές καιρικές συνθήκες.

Το επόμενο εικοσιτετράωρο θα κυλήσει με:

Γενικά αίθριο καιρό και εκτεταμένη ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.

Υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, με τον υδράργυρο να φτάνει στα κεντρικά και νότια τους 29°C με 31°C.

Φυσιολογικές εντάσεις ανέμων στα πελάγη, χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες

.Γιατί δεν μας αγγίζει η κακοκαιρία

Το ανάγλυφο της Πίνδου, σε συνδυασμό με τα συστήματα ξηρού αέρα που επικρατούν στην Ανατολική Μεσόγειο, λειτουργούν ως φυσικό ανάχωμα.

Τα βαρομετρικά χαμηλά που κινούνται από τον Ατλαντικό εγκλωβίζονται στα κεντρικά τμήματα της ηπείρου και στερούνται της απαραίτητης ενέργειας για να διασπάσουν την ελληνική «ασπίδα».

Η Πολιτική Προστασία στην Ελλάδα παραμένει σε απόλυτη ηρεμία, καθώς δεν υπάρχει καμία ένδειξη για αλλαγή του σκηνικού ή για εμφάνιση κάποιου έκτακτου καιρικού συστήματος μέσα στις επόμενες ημέρες.

Η χώρα συνεχίζει να διανύει μια ομαλή φθινοπωρινή περίοδο με καιρό που θυμίζει περισσότερο καλοκαίρι.

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