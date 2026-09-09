Με καλό καιρό θα ξεκινήσει η Τετάρτη – Πού και πότε θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες

Snapshot Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικούς όμβρους κυρίως στα δυτικά και στην Ήπειρο.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σταθερή με μέγιστες τιμές μεταξύ 30 και 33 βαθμών Κελσίου.

Ισχυροί βοριάδες θα επιμένουν στο Αιγαίο.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές ώρες.

Τις επόμενες ημέρες αναμένονται μικρές μεταβολές στον καιρό με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας την Πέμπτη. Snapshot powered by AI

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, σήμερα Τετάρτη γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στην Ήπειρο καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές ώρες.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Οι θερμοκρασίες

Θράκη: 15 - 31°C

Ανατολική Μακεδονία: 17 - 30°C

Κεντρική Μακεδονία: 18 - 31°C

Δυτική Μακεδονία: 16 - 30°C

Ήπειρος: 17 - 32°C

Θεσσαλία: 17 - 32°C

Νησιά Ιονίου: 22 - 32°C

Δυτική Στερεά: 20 - 33°C

Δυτική Πελοπόννησος: 20 - 33°C

Ανατολική Πελοπόννησος: 20 - 33°C

Κυκλάδες: 23 - 29°C

Ανατολική Στερεά - Εύβοια: 18 - 33°C

Κρήτη: 21 - 30°C

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου: 21 - 31°C

Δωδεκάνησα: 22 - 32°C

Αττική: 22 - 33°C

Θεσσαλονίκη: 19 - 30°C

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Η πρόγνωση για την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου

Γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει τοπικά στα ηπειρωτικά τους 34 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά, όπου στα βόρεια είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Η πρόγνωση για το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα βορειοδυτικά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

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