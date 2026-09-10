Καιρός: «Κάθε άνθρωπος πεθαίνει από τη ζέστη» – Το εφιαλτικό καλοκαίρι του 15440

Το 2013, οι δύο επιστήμονες προκάλεσαν αίσθηση στην ακαδημαϊκή κοινότητα δημοσιεύοντας την πρώτη τους μελέτη με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Ένα υποτιμημένο γεγονός-ρεκόρ – γιατί το καλοκαίρι του 1540 ήταν πιθανότατα θερμότερο από το 2003»

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: «Κάθε άνθρωπος πεθαίνει από τη ζέστη» – Το εφιαλτικό καλοκαίρι του 15440
ΚΑΙΡΟΣ
7'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Για να κατανοήσει πλήρως η επιστήμη τη δυναμική της σύγχρονης κλιματικής αλλαγής, χρειάζεται να κοιτάξει βαθιά στο παρελθόν, πολύ πριν από την εποχή των σύγχρονων μετεωρολογικών οργάνων. Σε αυτό το συναρπαστικό σημείο όπου συναντώνται η ανθρώπινη ιστορία και οι επιστήμες της Γης κινείται το πρωτοποριακό έργο των Όλιβερ Βέτερ και Κρίστιαν Πφίστερ, δύο διακεκριμένων ερευνητών του Κέντρου Ερευνών για την Κλιματική Αλλαγή Όεσγκερ στο Πανεπιστήμιο της Βέρνης.

Η έρευνά τους έφερε στο φως ένα γεγονός που είχε ουσιαστικά ξεχαστεί για αιώνες, αποδεικνύοντας ότι η Κεντρική και η Δυτική Ευρώπη βίωσαν τον 16ο αιώνα μια κλιματική καταστροφή βιβλικών διαστάσεων.

Το 2013, οι δύο επιστήμονες προκάλεσαν αίσθηση στην ακαδημαϊκή κοινότητα δημοσιεύοντας την πρώτη τους μελέτη με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Ένα υποτιμημένο γεγονός-ρεκόρ – γιατί το καλοκαίρι του 1540 ήταν πιθανότατα θερμότερο από το 2003».

Η δημοσίευση αποτέλεσε τη βάση για μια συνολική επανεκτίμηση των θερμικών ανωμαλιών του παρελθόντος και έδειξε ότι ο διαβόητος καύσωνας του 2003, ο οποίος θεωρούνταν τότε αξεπέραστη κορύφωση της θερμικής καταπόνησης στην Ευρώπη, είχε στην πραγματικότητα ξεπεραστεί κατά πολύ από την κόλαση που έζησαν οι ευρωπαϊκοί πληθυσμοί πέντε αιώνες νωρίτερα.

Από τα ιστορικά κείμενα στα επιστημονικά δεδομένα

Η μεγάλη πρόκληση για τους ερευνητές ήταν να μετατρέψουν τις υποκειμενικές περιγραφές του παρελθόντος σε μετρήσιμα και επιστημονικά τεκμηριωμένα δεδομένα.

Για τον σκοπό αυτό, οι Βέτερ και Πφίστερ, μαζί με μια μεγάλη διεθνή ομάδα συνεργατών, πραγματοποίησαν μια τεράστια ερευνητική προσπάθεια, η οποία κορυφώθηκε το 2014 με τη δημοσίευση της μελέτης «Η πρωτοφανής ευρωπαϊκή ζέστη και ξηρασία του 1540 που διήρκεσε έναν ολόκληρο χρόνο – το χειρότερο δυνατό σενάριο».

Οι επιστήμονες δεν περιορίστηκαν στην εξέταση μεμονωμένων ημερολογίων. Συγκέντρωσαν, διασταύρωσαν και αξιολόγησαν περισσότερες από 300 ιστορικές πηγές από ολόκληρη την Ευρώπη.

Κεντρικό στοιχείο της μεθοδολογίας τους ήταν η φαινολογία, δηλαδή η μελέτη των σταδίων ανάπτυξης των φυτών σε σχέση με τις κλιματικές συνθήκες.

Οι ερευνητές εξέτασαν με ιδιαίτερη προσοχή γεωργικά και εκκλησιαστικά αρχεία της εποχής, αναζητώντας σαφείς βιολογικούς δείκτες. Η ημερομηνία του τρύγου των σταφυλιών, για παράδειγμα, αποδείχθηκε ένας εξαιρετικά αξιόπιστος φυσικός δείκτης θερμοκρασίας.

Το γεγονός ότι σε μεγάλες περιοχές της Γαλλίας, της Ελβετίας και της Γερμανίας τα σταφύλια είχαν ωριμάσει πλήρως ή ακόμη και είχαν αρχίσει να μαραίνονται πάνω στα κλήματα ήδη από το πρώτο μισό του Αυγούστου αποτέλεσε ισχυρή ένδειξη για την ακραία θερμική επιβάρυνση εκείνης της χρονιάς.

Με τη χρήση σύνθετων στατιστικών μοντέλων, τα φαινολογικά δεδομένα μετατράπηκαν σε εκτιμήσεις θερμοκρασίας, επιτρέποντας στους επιστήμονες να υπολογίσουν τις μέσες θερμοκρασίες με εξαιρετικά μικρό περιθώριο αβεβαιότητας.

Η Ευρώπη γονατίζει: Ποτάμια στέρεψαν, τοπία άλλαξαν

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων περιγράφουν ένα σκηνικό που παραπέμπει σε Αποκάλυψη, με μια μεγα-ξηρασία που διήρκεσε αδιάκοπα για 11 μήνες.

Η σχεδόν πλήρης απουσία βροχοπτώσεων, σε συνδυασμό με την ακραία εξάτμιση που προκαλούσαν οι υψηλές θερμοκρασίες, οδήγησε στην κατάρρευση του υδρολογικού συστήματος μεγάλου μέρους της Ευρώπης.

Οι ιστορικές μαρτυρίες που εξετάστηκαν στη μελέτη περιγράφουν συγκλονιστικές εικόνες από την κατάσταση των μεγάλων ποταμών.

Ο Ρήνος και ο Έλβας, ζωτικής σημασίας για το εμπόριο και την επιβίωση των πληθυσμών, είδαν τη στάθμη τους να υποχωρεί δραματικά, μετατρεπόμενοι σε ρηχά και στάσιμα ρεύματα, τα οποία σε αρκετά σημεία μπορούσαν να διασχιστούν ακόμη και με τα πόδια ή με άλογο.

Η ακραία ξηρασία προκάλεσε πρωτοφανή κρίση νερού. Χιλιάδες πηγάδια στέρεψαν, τα υπόγεια αποθέματα νερού μειώθηκαν δραματικά και το πόσιμο νερό μετατράπηκε σε είδος πολυτελείας.

Μάλιστα, σε ορισμένες περιοχές της Γαλλίας και της Γερμανίας, ιστορικές μαρτυρίες αναφέρουν ότι το κρασί ήταν φθηνότερο και πιο εύκολα διαθέσιμο από το νερό.

Την ήδη δραματική κατάσταση επιδείνωσαν οι δασικές πυρκαγιές που προκαλούσαν η ξηρότητα του εδάφους και της βλάστησης. Ολόκληρες δασικές εκτάσεις στη Γαλλία, τη Γερμανία και τα Βαλκάνια καίγονταν για εβδομάδες.

Οι άνθρωποι της εποχής περιέγραφαν ουρανούς καλυμμένους από πυκνό καπνό και έναν ήλιο που για μήνες εμφανιζόταν ωχρός ή αφύσικα κόκκινος, καθώς το φως του περνούσε μέσα από τη στάχτη που αιωρούνταν στην ατμόσφαιρα.

Η θερμική ανωμαλία: Οι αριθμοί που προκαλούν σοκ

Σε καθαρά ποσοτικό επίπεδο, τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι ερευνητές του Κέντρου Ερευνών για την Κλιματική Αλλαγή Όεσγκερ σκιαγραφούν μια ακραία κλιματική κατάσταση.

Οι υπολογισμοί δείχνουν ότι η θερμική ανωμαλία του καλοκαιριού του 1540 έφτασε σε εντυπωσιακά επίπεδα, με τη μέση θερμοκρασία να εκτιμάται περίπου 4,7 βαθμούς Κελσίου υψηλότερα από τον μέσο όρο του 20ού αιώνα, για την περίοδο 1901-2000.

Σε ορισμένες περιοχές της Κεντρικής Ευρώπης, η κορύφωση της ανωμαλίας ενδέχεται να έφτασε ακόμη και τους +6,8 βαθμούς Κελσίου.

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος του φαινομένου, αρκεί μια σύγκριση με το πρόσφατο παρελθόν. Το καταστροφικό καλοκαίρι του 2003, το οποίο συνδέθηκε με δεκάδες χιλιάδες θανάτους σε ολόκληρη την Ευρώπη, κατέγραψε μέση θερμική ανωμαλία περίπου +2,9 βαθμών Κελσίου.

Σύμφωνα με τους κλιματολόγους, πίσω από το ακραίο θερμό και ξηρό σκηνικό του 1540 βρισκόταν ένας τεράστιος εμποδιστικός αντικυκλώνας.

Πρόκειται για μια επίμονη και σχεδόν ακίνητη περιοχή υψηλών πιέσεων, η οποία εκτόπιζε τις ατμοσφαιρικές διαταραχές του Ατλαντικού προς τον βορρά και ευνοούσε τη συνεχή μεταφορά πολύ θερμών αέριων μαζών από την Αφρική προς την Ευρώπη.

Παράλληλα, οι συγκεκριμένες συνθήκες εμπόδιζαν τον σχηματισμό νεφών και καταιγίδων για σχεδόν έναν ολόκληρο χρόνο.

Η κόλαση στην Ιταλία: Οι συγκλονιστικές μαρτυρίες από τη Μόντενα

Η βόρεια και κεντρική Ευρώπη δεν ήταν οι μόνες περιοχές που επλήγησαν από αυτή την ακραία κλιματική καταστροφή. Η ιταλική χερσόνησος βρέθηκε επίσης αντιμέτωπη με τις συνέπειες της παρατεταμένης ξηρασίας και της ακραίας ζέστης.

Οι επιπτώσεις καταγράφηκαν με ιδιαίτερη λεπτομέρεια από τοπικούς χρονικογράφους, οι μαρτυρίες των οποίων παρουσιάζουν εντυπωσιακές ομοιότητες με τα συμπεράσματα των σύγχρονων κλιματικών μοντέλων.

Μία από τις σημαντικότερες ιστορικές πηγές προέρχεται από τον Τομαζίνο ντε Μπιάνκι, γνωστό ως ντε' Λαντσελότι, έναν προσεκτικό παρατηρητή της εποχής και συγγραφέα του περίφημου «Χρονικού της Μόντενα».

Στις λεπτομερείς καθημερινές καταγραφές του, ο χρονικογράφος περιγράφει μια κοινωνία που δοκιμαζόταν από την ακραία κλιματική κατάσταση.

Ήδη από την άνοιξη κατέγραφε την ασυνήθιστη απουσία βροχοπτώσεων, ενώ όσο πλησίαζε το καλοκαίρι οι περιγραφές του γίνονταν όλο και πιο δραματικές.

Τον Αύγουστο του 1540, ο χρονικογράφος έγραψε στο ημερολόγιό του μια φράση που αποτυπώνει με χαρακτηριστικό τρόπο την αίσθηση σωματικής και ψυχολογικής εξάντλησης που επικρατούσε στον πληθυσμό: «Κάθε άνθρωπος πεθαίνει από τη ζέστη».

Οι αναμνήσεις του περιγράφουν και τις σοβαρές κοινωνικές επιπτώσεις της καταστροφής. Η γη είχε σκάσει από τον ήλιο, τα ζώα πέθαιναν, ενώ οι επιδημίες δυσεντερίας ενισχύονταν από τα στάσιμα και μολυσμένα νερά.

Την ίδια στιγμή, οι νερόμυλοι σταμάτησαν να λειτουργούν λόγω της έλλειψης νερού στα ποτάμια, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αλεστεί το σιτάρι. Η επισιτιστική κρίση και ο κίνδυνος λιμού έγιναν έτσι αναπόφευκτες συνέπειες μιας από τις πιο ακραίες κλιματικές περιόδους που έχει καταγράψει η ευρωπαϊκή ιστορία.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κάθε άνθρωπος πεθαίνει από τη ζέστη» – Το εφιαλτικό καλοκαίρι του 15440

06:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – Κηφισιά: Εξ αναβολής ευκαιρία για κορυφή, με… εμπόδιο τον Λέτο

06:35LIFESTYLE

Νίκος Οικονομόπουλος: Ακύρωσε τη συναυλία του μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

06:30ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

iPhone Duo: Ανάμεικτες οι πρώτες αντιδράσεις για το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone της Apple

06:16ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 6Κ/2026: Από σήμερα η ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών για τις 315 θέσεις σε νοσοκομεία και δομές υγείας

05:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Εξασθενούν τα μελτέμια και ανεβαίνει η θερμοκρασία – Σε ποιες περιοχές θα βρέξει

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 10 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 10 Σεπτεμβρίου

04:50ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Κίτρινη προειδοποίηση – Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου

04:34ΚΟΣΜΟΣ

Φιλιππίνες: Πέντε νεκροί και 87 αγνοούμενοι από φωτιά σε επιβατικό πλοίο

04:16ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Πλήγματα 3.000 χλμ. μέσα στη Ρωσία – Στόχος δύο μεγάλες εγκαταστάσεις φυσικού αερίου

03:52ΕΛΛΑΔΑ

Στανίση για Μαζωνάκη: «Ήταν φίλος μου, μιλούσαμε τακτικά – Ήταν ένα μικρό παιδί»

03:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο: Νέα βουτιά στο Brent με το άνοιγμα των αγορών της Ασίας – Κάτω από τα 88 δολάρια το βαρέλι

03:02ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε θα πάμε τα ρολόγια μια ώρα πίσω

02:38ΠΑΙΔΕΙΑ

ΣΣΕ και ΣΜΥ: 555 σπουδαστές από την Ελλάδα και 105 από άλλες χώρες στις φετινές κατατάξεις

02:14ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Οι Χούθι δεν είναι εντολοδόχοι μας – Λαμβάνουν μόνοι τους τις αποφάσεις τους»

01:48ΕΛΛΑΔΑ

Δύο λουόμενες έχασαν τη ζωή τους σε παραλίες της Πιερίας και της Χαλκιδικής

01:26ΚΟΣΜΟΣ

Ισημερινός: Οι ΗΠΑ χαρακτηρίζουν «τρομοκρατική οργάνωση» την εγκληματική συμμορία Los Tiguerones

01:04ΕΛΛΑΔΑ

Γονίδης για Μαζωνάκη: «Πικρό καφέ ήπια σήμερα… όχι ρε Γιώργο»

00:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Νέα πτώση υπό τον φόβο της τιμής του πετρελαίου – Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:37ΕΛΛΑΔΑ

Stem Cell: Ποιος είναι ο επικεφαλής της «υποτιθέμενης κλινικής» που «έσβησε» ο Γιώργος Μαζωνάκης

21:48ΥΓΕΙΑ

Πλασμαφαίρεση: Τι είναι, πότε εφαρμόζεται και πώς μπορεί να οδηγήσει σε καρδιακή ανακοπή

19:11ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Μαζωνάκης: «Ο Γιώργος είχε πάρα πολλές φοβίες – Τα τελευταία 30 χρόνια δεν ήταν καλά», λέει ο Νίκος Μουρατίδης

23:51ΕΛΛΑΔΑ

Δίπλωμα οδήγησης: Ποιοι πρέπει να παραδώσουν το παλιό ροζ χάρτινο - Τι ισχύει για την ανανέωση

23:57ΕΛΛΑΔΑ

«Ήταν κάτι πολύ ακαριαίο, πολύ στιγμιαίο», λέει για τον θάνατο Μαζωνάκη ο δικηγόρος του κλινικάρχη της Stem Cell – Επικρίνει Άδωνι ότι κάνει δηλώσεις «για τις ψήφους»

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 10 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

15:45WHAT THE FACT

Μια ολόκληρη πόλη σε ένα κτίριο: Τεράστιο συγκρότημα 5.000 διαμερισμάτων με 20.000 κατοίκους

18:19ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Μαζωνάκης: «Ήταν σε άσχημη κατάσταση – Πήγε να ζητήσει βοήθεια σε ιατρείο» λέει ο Γιαννάκος

23:24ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: «Η γυναίκα μου διαχειριζόταν το ιατρείο, δεν είχα καμία εμπλοκή» λέει ο γιατρός και ιδιοκτήτης της κλινικής Stem Cell

03:02ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε θα πάμε τα ρολόγια μια ώρα πίσω

12:22ΚΑΙΡΟΣ

Έρχεται κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

22:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Ιμανόλ Αλγκουαθίλ ο εκλεκτός, αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία!

20:59ΕΛΛΑΔΑ

Γεωργιάδης: «Ο Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή σε υποτιθέμενη κλινική - Σε διαδικασία πλασμαφαίρεσης»

11:30LIFESTYLE

Τηλεθέαση - πρωινή ζώνη: Ποιοι ξεχώρισαν, ποιοι δυσκολεύτηκαν

05:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Εξασθενούν τα μελτέμια και ανεβαίνει η θερμοκρασία – Σε ποιες περιοχές θα βρέξει

19:52ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης: Πριν μεταφερθεί στο «Ελπίς» ήταν σε ιατρείο στο Κολωνάκι με «αντιγηραντικές» και «αναγεννητικές» θεραπείες με βλαστοκύτταρα

23:15ΕΛΛΑΔΑ

Πότε επιστρέφει ο Δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας - Τα όριά του

13:08ΥΓΕΙΑ

Έγινε ξανά μητέρα στα 54, ένα χρόνο αφού έχασε τον γιο της - Το έμβρυο είχε κρυοσυντηρηθεί πριν από 22 χρόνια

00:18ΕΛΛΑΔΑ

Η συγκινητική ανάρτηση του Νταλάρα για τον Μαζωνάκη: «Τόσο νωρίς, πόσο κρίμα… Στο καλό, αγόρι μου!»

21:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι δείχνει η πρώτη δημοσκόπηση μετά τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: Στο 30,6% η ΝΔ, προβάδισμα 14,6 μονάδων από την ΕΛΑΣ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ