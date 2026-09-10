Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία από την Ιταλία - Αλλάζει ραγδαία το σκηνικό

Snapshot Μέχρι το Σάββατο θα επικρατή καλοκαιρινές συνθήκες, ενώ από την Κυριακή αναμένεται σημαντική μεταβολή του καιρού με φθινοπωρινή κακοκαιρία.

Το νέο σύστημα κακοκαιρίας θα ξεκινήσει από την Ιταλία και θα επηρεάσει σταδιακά πολλές περιοχές της Ελλάδας με βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση συνοδεύοντας την αλλαγή του καιρού σε φθινοπωρινό σκηνικό.

Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων την επόμενη εβδομάδα λόγω έντονων ραγδαιοτήτων, ιδιαίτερα σε περιοχές με ιστορικό πλημμυρών.

Η μεταβολή του καιρού αποτελεί φυσιολογικό φαινόμενο, αλλά η ένταση του συστήματος απαιτεί προσοχή και επαγρύπνηση. Snapshot powered by AI

Καλοκαιρινές συνθήκες θα επικρατήσουν έως το Σάββατο, ωστόσο από την Κυριακή αναμένεται σημαντική μεταβολή στον καιρό, με την πρώτη φθινοπωρινή κακοκαιρία να φέρνει βροχές, καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, το νέο σύστημα κακοκαιρίας θα ξεκινήσει από την Ιταλία και θα κινηθεί ανατολικά, επηρεάζοντας σταδιακά πολλές περιοχές της χώρας. Η αλλαγή θα είναι απότομη και σαφής, σηματοδοτώντας την είσοδο του φθινοπώρου.

Οι βροχές και οι καταιγίδες θα εμφανιστούν οργανωμένα, συνοδευόμενες από ενισχυμένους ανέμους, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει σημαντική πτώση. Τα φαινόμενα θα καλύψουν μεγάλο μέρος της Ελλάδας, με ιδιαίτερη έμφαση σε περιοχές που συνήθως πλήττονται από έντονες βροχοπτώσεις.

Ο μετεωρολόγος επισημαίνει πως η επόμενη εβδομάδα αναμένεται να φέρει αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων, λόγω των έντονων ραγδαιοτήτων που μπορεί να συνοδεύσουν τις βροχοπτώσεις. Η αυξημένη επαγρύπνηση είναι απαραίτητη, ειδικά σε περιοχές με ιστορικό πλημμυρών.

Η σταδιακή μεταβολή του καιρού από καλοκαιρινό σε φθινοπωρινό σκηνικό αποτελεί φυσιολογικό φαινόμενο, ωστόσο η ένταση του επικείμενου συστήματος απαιτεί προσοχή.

Η φθινοπωρινή κακοκαιρία που αναμένεται να πλήξει τη χώρα αποτελεί την πρώτη σημαντική μεταβολή μετά τους καλοκαιρινούς μήνες και αναμένεται να διαμορφώσει το καιρικό σκηνικό για το επόμενο διάστημα.

Η πρόγνωση για την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στο κεντρικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Η πρόγνωση για το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου

Αρχικά γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που γρήγορα στα δυτικά και τα βόρεια θα αυξηθούν, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και σποραδικές καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Η πρόγνωση για την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ηπειρωτικά, το Ιόνιο και το βορειοδυτικό Αιγαίο, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στη Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βορειοδυτικοί και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

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