Καιρός: Πώς θα κυλήσει το επόμενο τριήμερο - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου

Snapshot Από το Σάββατο 12/9 αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες σε Μακεδονία, Ήπειρο, Βόρειο Ιόνιο, Θεσσαλία και κεντροδυτική Στερεά Ελλάδα.

Την Κυριακή 13/9 τα φαινόμενα θα ενισχυθούν και θα επηρεάσουν δυτικές, κεντρικές και βόρειες περιοχές, με έντονες καταιγίδες σε Θεσσαλία, Μακεδονία, Θράκη και βορειοδυτικό Αιγαίο.

Τη Δευτέρα 14/9 οι βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν στην κεντροανατολική Μακεδονία, Θράκη και Βόρειο Αιγαίο, με πιθανή ισχυρή ένταση, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν τοπικές νεφώσεις και βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως βορειοδυτικοί με ένταση 3 έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή πτώση σε όλη τη χώρα.

Η ακριβής πρόγνωση της χωροχρονικής κατανομής των βροχοπτώσεων είναι δύσκολη λόγω του ανάγλυφου και του πολυσχιδούς χαρακτήρα της Ελλάδας. Snapshot powered by AI

Αλλάζει σταδιακά το σκηνικό του καιρού από το Σάββατο (12/9), με βροχές και τοπικές καταιγίδες να κάνουν την εμφάνισή τους σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ παράλληλα η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί, αρχικά στα βόρεια και βορειοδυτικά.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει στο προσωπικό του ιστολόγιο ο μετεωρολόγος, Δημήτρης Ζιακόπουλος, το Σάββατο αναμένονται τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες στη Μακεδονία, την Ήπειρο, το Βόρειο Ιόνιο, τη Θεσσαλία και πιθανώς σε κεντροδυτικές περιοχές της Στερεάς Ελλάδας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες έως βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στη βόρεια και βορειοδυτική Ελλάδα θα σημειώσει πτώση κατά 1 έως 2 βαθμούς.

Ενισχύονται τα φαινόμενα την Κυριακή

Πιο ενδιαφέρουσα αναμένεται η εξέλιξη του καιρού την Κυριακή (13/9), καθώς οι συνθήκες θα είναι ευνοϊκές για την εκδήλωση βροχών και τοπικών καταιγίδων αξιόλογης έντασης στις δυτικές, κεντρικές και βόρειες περιοχές της χώρας.

Τα φαινόμενα αναμένεται να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια και ένταση στη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοδυτικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς έως βορειοανατολικούς, με ένταση 5 έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί σταδιακά στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια.

Βροχές και καταιγίδες τη Δευτέρα

Η κακοκαιρία θα επηρεάσει και τη Δευτέρα (14/9), με τις βροχές και τις καταιγίδες να επιμένουν στην κεντροανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο. Μάλιστα, τα φαινόμενα ενδέχεται κατά τόπους να είναι ισχυρά, ωστόσο σταδιακά θα παρουσιάσουν εξασθένηση.

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται κατά τόπους νεφώσεις, ενώ σύντομες βροχές προβλέπονται στην ανατολική Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά Ελλάδα και την Εύβοια, καθώς και στην ανατολική Πελοπόννησο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο Δημήτρης Ζιακόπουλος επισημαίνει, πάντως, ότι όταν γίνεται λόγος για «αισθητή πτώση» της θερμοκρασίας, θα πρέπει να διευκρινίζεται εάν αυτή αφορά τα υψηλά επίπεδα των προηγούμενων ημερών ή εάν οι τιμές θα υποχωρήσουν κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Έτσι, το επόμενο τριήμερο παρουσιάζει αυξημένο ενδιαφέρον, καθώς η μεταβολή του καιρού θα συνοδευτεί από βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, αλλά και από σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας.

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