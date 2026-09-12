Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και αφρικανική σκόνη - Στους 37 βαθμούς ο υδράργυρος

Snapshot Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως σε κεντρική και βόρεια Ελλάδα, με μεταφορά αφρικανικής σκόνης και ανέμους έως 5 μποφόρ στα πελάγη.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, φτάνοντας κατά τόπους έως τους 37 βαθμούς Κελσίου, ιδιαίτερα στον κάμπο της Θεσσαλίας.

Στην Αττική προβλέπονται αρχικά αραιές νεφώσεις που θα πυκνώσουν, με πιθανότητα όμβρων στα δυτικά, και θερμοκρασία έως 35 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη οι νεφώσεις θα αυξηθούν από το μεσημέρι και θα σημειωθούν παροδικές βροχές κυρίως στα ορεινά, με θερμοκρασία έως 32 βαθμούς.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες στη Δυτική Ελλάδα λόγω αυξημένης συγκέντρωσης σκόνης στην ατμόσφαιρα. Snapshot powered by AI

Σκηνικό καιρικής αστάθειας διαμορφώνεται σήμερα Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στη χώρα, με τοπικές βροχές, καταιγίδες και μεταφορά αφρικανικής σκόνης, ενώ ο υδράργυρος θα σημειώσει μικρή άνοδο αγγίζοντας κατά τόπους τους 37 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά δεδομένα του meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η ημέρα ξεκινά με λίγες νεφώσεις στο σύνολο της επικράτειας, οι οποίες βαθμιαία θα πυκνώσουν. Τα πρώτα φαινόμενα θα εκδηλωθούν με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη Μακεδονία και σε τμήματα της Ηπείρου. Από τις απογευματινές ώρες η αστάθεια θα επεκταθεί στη Θεσσαλία και σε περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, ενώ αργότερα τη νύχτα αναμένεται να επηρεαστεί η Θράκη. Την ίδια ώρα, οι ατμοσφαιρικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά σκόνης από τη Σαχάρα, με αποτέλεσμα οι συγκεντρώσεις στην ατμόσφαιρα να εμφανίζονται αυξημένες, ενώ τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα.

Υψηλές θερμοκρασίες στα ηπειρωτικά και άνεμοι στα πελάγη

Η ζέστη θα γίνει ιδιαίτερα αισθητή στον κάμπο της Θεσσαλίας, όπου ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 15 έως 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία το θερμόμετρο θα δείξει από 13 έως 31 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 14 έως 34 και τοπικά 35, ενώ στην Ήπειρο θα κινηθεί μεταξύ 16 και 32 βαθμών. Στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν τους 34 με 36 βαθμούς. Στα Επτάνησα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 με 32 βαθμούς, στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη τους 31 με 33, ενώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα αγγίξει τους 35 με 36 βαθμούς. Στα πελάγη θα επικρατήσουν βορειοδυτικοί άνεμοι 4 με 5 μποφόρ τόσο στο Αιγαίο όσο και στο Ιόνιο, ενώ στο Νότιο Αιγαίο και στον Κορινθιακό θα πνέει δυτικό ρεύμα ίδιας έντασης.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική αναμένονται αρχικά αραιές νεφώσεις που θα γίνουν πυκνότερες από τις μεσημεριανές ώρες, με μικρή πιθανότητα πρόσκαιρων όμβρων στα δυτικά τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι έως 4 μποφόρ και στα δυτικά δυτικοί έως 5 μποφόρ, με τη θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας να διαμορφώνεται από 24 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη τα σύννεφα θα πυκνώσουν από το μεσημέρι και μετά, δίνοντας παροδικές βροχές κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς 2 με 3 μποφόρ για να στραφούν τις θερμές ώρες σε νότιους έως 4 μποφόρ, ενώ ο υδράργυρος στην πόλη θα κινηθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.