Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και αφρικανική σκόνη - Στους 37 βαθμούς ο υδράργυρος

Μεταβολή του καιρού το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 με φαινόμενα κυρίως στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα, αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης και ανέμους έως 5 μποφόρ στα πελάγη.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και αφρικανική σκόνη - Στους 37 βαθμούς ο υδράργυρος
ΚΑΙΡΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως σε κεντρική και βόρεια Ελλάδα, με μεταφορά αφρικανικής σκόνης και ανέμους έως 5 μποφόρ στα πελάγη.
  • Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, φτάνοντας κατά τόπους έως τους 37 βαθμούς Κελσίου, ιδιαίτερα στον κάμπο της Θεσσαλίας.
  • Στην Αττική προβλέπονται αρχικά αραιές νεφώσεις που θα πυκνώσουν, με πιθανότητα όμβρων στα δυτικά, και θερμοκρασία έως 35 βαθμούς.
  • Στη Θεσσαλονίκη οι νεφώσεις θα αυξηθούν από το μεσημέρι και θα σημειωθούν παροδικές βροχές κυρίως στα ορεινά, με θερμοκρασία έως 32 βαθμούς.
  • Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες στη Δυτική Ελλάδα λόγω αυξημένης συγκέντρωσης σκόνης στην ατμόσφαιρα.
Snapshot powered by AI

Σκηνικό καιρικής αστάθειας διαμορφώνεται σήμερα Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στη χώρα, με τοπικές βροχές, καταιγίδες και μεταφορά αφρικανικής σκόνης, ενώ ο υδράργυρος θα σημειώσει μικρή άνοδο αγγίζοντας κατά τόπους τους 37 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά δεδομένα του meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η ημέρα ξεκινά με λίγες νεφώσεις στο σύνολο της επικράτειας, οι οποίες βαθμιαία θα πυκνώσουν. Τα πρώτα φαινόμενα θα εκδηλωθούν με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη Μακεδονία και σε τμήματα της Ηπείρου. Από τις απογευματινές ώρες η αστάθεια θα επεκταθεί στη Θεσσαλία και σε περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, ενώ αργότερα τη νύχτα αναμένεται να επηρεαστεί η Θράκη. Την ίδια ώρα, οι ατμοσφαιρικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά σκόνης από τη Σαχάρα, με αποτέλεσμα οι συγκεντρώσεις στην ατμόσφαιρα να εμφανίζονται αυξημένες, ενώ τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα.

Υψηλές θερμοκρασίες στα ηπειρωτικά και άνεμοι στα πελάγη

Η ζέστη θα γίνει ιδιαίτερα αισθητή στον κάμπο της Θεσσαλίας, όπου ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 15 έως 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία το θερμόμετρο θα δείξει από 13 έως 31 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 14 έως 34 και τοπικά 35, ενώ στην Ήπειρο θα κινηθεί μεταξύ 16 και 32 βαθμών. Στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν τους 34 με 36 βαθμούς. Στα Επτάνησα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 με 32 βαθμούς, στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη τους 31 με 33, ενώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα αγγίξει τους 35 με 36 βαθμούς. Στα πελάγη θα επικρατήσουν βορειοδυτικοί άνεμοι 4 με 5 μποφόρ τόσο στο Αιγαίο όσο και στο Ιόνιο, ενώ στο Νότιο Αιγαίο και στον Κορινθιακό θα πνέει δυτικό ρεύμα ίδιας έντασης.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική αναμένονται αρχικά αραιές νεφώσεις που θα γίνουν πυκνότερες από τις μεσημεριανές ώρες, με μικρή πιθανότητα πρόσκαιρων όμβρων στα δυτικά τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι έως 4 μποφόρ και στα δυτικά δυτικοί έως 5 μποφόρ, με τη θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας να διαμορφώνεται από 24 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη τα σύννεφα θα πυκνώσουν από το μεσημέρι και μετά, δίνοντας παροδικές βροχές κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς 2 με 3 μποφόρ για να στραφούν τις θερμές ώρες σε νότιους έως 4 μποφόρ, ενώ ο υδράργυρος στην πόλη θα κινηθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:05ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα Volvo XC40, EX40 και EC40 ανανεώνονται

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Lady Gaga: Έγινε μητέρα για πρώτη φορά – Η νέα ζωή με τον Michael Polansky

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Τι «έκαψε» το ζευγάρι των γιατρών - Οι τέσσερις αντιφάσεις

07:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πού το πάει ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τη ΔΕΘ

07:35ΕΛΛΑΔΑ

Πότε αλλάζει η ώρα σε χειμερινή το 2026 - Γιατί συζητείται η κατάργησή της

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Κινηματογραφική απόδραση στις Σέρρες - «Μαϊμού» αστυνομικοί άρπαξαν «σκληρό» κρατούμενο

07:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Ντεμπούτο Αλγκουαθίλ στο Ολυμπιακός – ΟΦΗ

07:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνι: Tη Δευτέρα οι ανακοινώσεις

07:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο: «Εκτοξεύεται» η τιμή του με 107 δολάρια το βαρέλι - Προ των πυλών νέα μέτρα στήριξης

06:55LIFESTYLE

Οι μακροβιότερες εκπομπές της ελληνικής TV πρωταγωνιστούν και φέτος

06:45ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ηχηρή παρέμβαση του Αγίου Όρους για την Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά - Τι απαντάει για το περιουσιακό

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και αφρικανική σκόνη - Στους 37 βαθμούς ο υδράργυρος

06:27ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 12 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σάλος στο Μαξίμου με το επίδομα ανεργίας - Όλο το παρασκήνιο: Η δήλωση Μαρινάκη και η παρέμβαση Κεραμέως

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Αποκάλυψη Newsbomb: Ο Θεοδωρόπουλος είπε στους διασώστες του ΕΚΑΒ πως χορηγήθηκε 1ml αδρεναλίνης στον Μαζωνάκη, η Γάκα κατέθεσε πως χορηγήθηκαν 5ml – Η δικογραφία

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 12 Σεπτεμβρίου

05:22ΚΟΣΜΟΣ

Αναβολή των συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου στη Ρώμη ως τον Οκτώβριο

04:47ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Συνάντηση με το Χέγκσεθ θα έχει ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας

04:13ΚΟΣΜΟΣ

Boeing 737 χτυπά το φτερό του στον διάδρομο προσγείωσης - Επιβάτης τραβούσε βίντεο

03:44ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Χτυπήματα με drones έκλεισαν τον πετρελαιαγωγό «Ανατολής-Δύσης» - Σε ασφυξία οι εξαγωγές αργού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:30ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Νωρίτερα γυρίζουμε φέτος τα ρολόγια μας στη χειμερινή ώρα

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και αφρικανική σκόνη - Στους 37 βαθμούς ο υδράργυρος

22:42LIFESTYLE

Χωρίς Ροναλντίνιο η μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη

06:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σάλος στο Μαξίμου με το επίδομα ανεργίας - Όλο το παρασκήνιο: Η δήλωση Μαρινάκη και η παρέμβαση Κεραμέως

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Αποκάλυψη Newsbomb: Ο Θεοδωρόπουλος είπε στους διασώστες του ΕΚΑΒ πως χορηγήθηκε 1ml αδρεναλίνης στον Μαζωνάκη, η Γάκα κατέθεσε πως χορηγήθηκαν 5ml – Η δικογραφία

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Αυτή είναι η τεράστια περιουσία του τραγουδιστή - Ποιος θα την κληρονομήσει

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Κινηματογραφική απόδραση στις Σέρρες - «Μαϊμού» αστυνομικοί άρπαξαν «σκληρό» κρατούμενο

06:45ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ηχηρή παρέμβαση του Αγίου Όρους για την Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά - Τι απαντάει για το περιουσιακό

03:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2026: Οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής για κάθε ταμείο

02:17ΚΟΣΜΟΣ

Οι Χούθι κατέλαβαν το στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ - Σε ασφυκτικό κλοιό η Σαουδική Αραβία και ράλι στο πετρέλαιο

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς: Ο πρώην πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό ιδρύει εταιρεία παραγωγής

19:05LIFESTYLE

Δύσκολες ώρες για την Όλγα Φαρμάκη - Πέθανε ο αδελφός της σε ηλικία 32 ετών

06:27ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 12 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

23:19ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Ποια είναι η εταιρεία MiraCell Athens και πώς συνδέεται με τον κατηγορούμενο γιατρό

07:35ΕΛΛΑΔΑ

Πότε αλλάζει η ώρα σε χειμερινή το 2026 - Γιατί συζητείται η κατάργησή της

04:13ΚΟΣΜΟΣ

Boeing 737 χτυπά το φτερό του στον διάδρομο προσγείωσης - Επιβάτης τραβούσε βίντεο

07:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνι: Tη Δευτέρα οι ανακοινώσεις

19:25ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Τα 6 ψέματα που ενοχοποιούν τους γιατρούς Γάκα – Θεοδωρόπουλο – Τι αναφέρει η δικογραφία

20:07ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό Newsbomb: Αποτσίγαρο ηλεκτρονικού τσιγάρου ανάμεσα στα ευρήματα στο χώρο όπου έσβησε ο Μαζωνάκης – Τι αναφέρει η δικογραφία

06:55LIFESTYLE

Οι μακροβιότερες εκπομπές της ελληνικής TV πρωταγωνιστούν και φέτος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ