Καιρός: Κοντά στους 38°C ο υδράργυρος σήμερα (11/9) - Που καταγράφηκε η υψηλότερη θερμοκρασία

Τα στοιχεία που κατέγραψε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / meteo.gr.

Newsroom

Καιρός: Κοντά στους 38°C ο υδράργυρος σήμερα (11/9) - Που καταγράφηκε η υψηλότερη θερμοκρασία
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  • Στις 11 Σεπτεμβρίου η μέγιστη θερμοκρασία έφτασε έως 37,3 °C στην Ξυλοκέριζα Κορίνθου, με θερμοκρασίες 36-37 °C σε όλη τη χώρα.
  • Από το Σάββατο 12/9 ξεκινά μεταβολή του καιρού με τοπικούς όμβρους και καταιγίδες κυρίως στη Μακεδονία, Ήπειρο, βόρειο Ιόνιο και Θεσσαλία.
  • Την Κυριακή 13/9 αναμένονται έντονες βροχές και καταιγίδες σε δυτικές, κεντρικές και βόρειες περιοχές, με πτώση της θερμοκρασίας και ανέμους 5-6 μποφόρ.
  • Τη Δευτέρα 14/9 τα φαινόμενα συνεχίζονται κυρίως σε Μακεδονία, Θράκη και βόρειο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία πέφτει σε όλη τη χώρα.
  • Το τριήμερο 12-14/9 χαρακτηρίζεται από σταδιακή επιδείνωση του καιρού με κορύφωση την Κυριακή και εξασθένηση από τη Δευτέρα.
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Με θερμοκρασίες που θυμίζουν σκηνικό Ιουλίου κύλησε η σημερινή ημέρα, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, με τον υδράργυρο να φτάνει στις μέγιστες τιμές τους 36-37 °C.

Η υψηλότερη από αυτές καταγράφηκε από τον μετεωρολογικό σταθμό της Ξυλοκέριζας Κορίνθου (37,3 °C).

Στον χάρτη της εικόνας παρουσιάζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.

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Ισχυρές βροχές και καταιγίδες το επόμενο τριήμερο - Οι περιοχές που θα βρεθούν στο κόκκινο

Μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός το επόμενο τριήμερο, με βροχές, τοπικές καταιγίδες, ενίσχυση των ανέμων και σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου, η αλλαγή θα ξεκινήσει από το Σάββατο και θα γίνει πιο αισθητή την Κυριακή, κυρίως στις δυτικές, κεντρικές και βόρειες περιοχές της χώρας, ενώ τη Δευτέρα τα φαινόμενα θα επιμείνουν κυρίως στα βορειοανατολικά.

Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένεται να εκδηλωθούν τις απογευματινές και βραδινές ώρες στη Μακεδονία, την Ήπειρο, το βόρειο Ιόνιο και τη Θεσσαλία.

Πιθανότητα για τοπικά φαινόμενα υπάρχει και στις κεντροδυτικές περιοχές της Στερεάς Ελλάδας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες-βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στη βόρεια και βορειοδυτική Ελλάδα η θερμοκρασία θα υποχωρήσει κατά 1 με 2 βαθμούς.

Πιο έντονη αναμένεται η μεταβολή του καιρού την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου.

Οι συνθήκες θα είναι ευνοϊκές για την εκδήλωση βροχών αξιόλογης έντασης και τοπικών καταιγίδων στις δυτικές, κεντρικές και βόρειες περιοχές της χώρας.

Τα φαινόμενα αναμένεται να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια και ένταση στη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, τη Θράκη και το βόρειο-βορειοδυτικό Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς έως βορειοανατολικούς και θα πνέουν με βασική ένταση 5 έως 6 μποφόρ.

Παράλληλα, η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, σηματοδοτώντας μια πιο αισθητή αλλαγή σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, οι βροχές και οι καταιγίδες θα συνεχιστούν στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βόρειο Αιγαίο, όπου κατά τόπους ενδέχεται να είναι ισχυρές.

Σταδιακά, ωστόσο, τα φαινόμενα θα αρχίσουν να εξασθενούν.

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται τοπικές νεφώσεις, με σύντομες βροχές στην ανατολική Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο.

Οι άνεμοι θα παραμείνουν βόρειοι, με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε ολόκληρη τη χώρα.

Συνολικά, το τριήμερο θα χαρακτηρίζεται από σταδιακή επιδείνωση του καιρού από τα βόρεια, με κορύφωση την Κυριακή και τάση εξασθένησης από τη Δευτέρα, ενώ η πτώση της θερμοκρασίας θα γίνει αισθητή σε όλη τη χώρα.

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