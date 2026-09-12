Καιρός - Αρναούτογλου: Νέο σενάριο για Μεσόγειο – Τι δείχνουν ECMWF και UKMO για 16-19 Σεπτεμβρίου

Snapshot Τα προγνωστικά μοντέλα ECMWF και UKMO δείχνουν πιθανότητα σχηματισμού βαρομετρικού χαμηλού στην κεντρική Μεσόγειο για το διάστημα 16-19 Σεπτεμβρίου.

Το σύστημα φαίνεται να κινείται ανατολικά, με επίκεντρο τη νότια νησιωτική Ελλάδα, ειδικά Κρήτη και Δωδεκάνησα.

Υπάρχει ενδεχόμενο το βαρομετρικό χαμηλό να εξελιχθεί σε μεσογειακό κυκλώνα (Medicane), αλλά αυτό αποτελεί μόνο πιθανό σενάριο και όχι βεβαιότητα.

Τα δεδομένα παραμένουν αβέβαια και απαιτείται αναμονή των επόμενων προγνωστικών κύκλων για ασφαλέστερα συμπεράσματα.

Συνιστάται ψύχραιμη παρακολούθηση χωρίς πρόωρες εκτιμήσεις μέχρι να επιβεβαιωθεί ή αποδυναμωθεί το σενάριο από τα μοντέλα. Snapshot powered by AI

Ένα νέο και μέχρι στιγμής αβέβαιο σενάριο για τον καιρό εμφανίζεται στα προγνωστικά μοντέλα για το δεύτερο μισό της εβδομάδας, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στη Μεσόγειο και κυρίως στη νότια Ελλάδα.

Ο Σάκης Αρναούτογλου επισημαίνει ότι τόσο το ευρωπαϊκό ECMWF όσο και το βρετανικό UKMO καταγράφουν πλέον την πιθανότητα σχηματισμού και οργάνωσης βαρομετρικού χαμηλού στην κεντρική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, το σύστημα φαίνεται να εμφανίζει τάση μετακίνησης προς τα ανατολικά, με την περιοχή της νότιας νησιωτικής Ελλάδας και ειδικότερα την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα να βρίσκονται στο επίκεντρο του σεναρίου για το διάστημα 18-19 Σεπτεμβρίου.

Ο ίδιος, ωστόσο, συνιστά ψυχραιμία, καθώς πρόκειται για μια εξέλιξη που μόλις τώρα αρχίζει να αποτυπώνεται με μεγαλύτερη σαφήνεια στα προγνωστικά δεδομένα.

Στο μικροσκόπιο το βαρομετρικό χαμηλό

Όπως εξηγεί ο Σάκης Αρναούτογλου, τα δύο μεγάλα προγνωστικά μοντέλα εμφανίζουν πλέον την πιθανότητα δημιουργίας ενός βαρομετρικού χαμηλού στην κεντρική Μεσόγειο, το οποίο θα μπορούσε στη συνέχεια να κινηθεί ανατολικότερα.

Σε ορισμένα από τα προγνωστικά σενάρια το σύστημα παρουσιάζει χαρακτηριστικά αυξημένης οργάνωσης, γεγονός που, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, δεν επιτρέπει να αγνοηθεί προς το παρόν ακόμη και το ενδεχόμενο να εξελιχθεί σε σύστημα με χαρακτηριστικά Medicane, δηλαδή μεσογειακού κυκλώνα.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί αυτή τη στιγμή μόνο ένα πιθανό σενάριο και όχι πρόγνωση.

«Δεν μπορούμε να πούμε ότι έρχεται Medicane»

Ο Σάκης Αρναούτογλου ξεκαθαρίζει ότι τα σημερινά δεδομένα δεν επιτρέπουν ασφαλή συμπεράσματα για την τελική εξέλιξη του συστήματος.

Η πορεία που θα ακολουθήσει, η έντασή του αλλά και η τελική δομή του παραμένουν αβέβαιες. Για τον λόγο αυτό, όπως επισημαίνει, απαιτείται αναμονή των επόμενων προγνωστικών κύκλων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν το συγκεκριμένο σενάριο θα διατηρηθεί ή θα αποδυναμωθεί.

Ιδιαίτερη σημασία θα έχει, σύμφωνα με τον ίδιο, το κατά πόσο η συγκεκριμένη τάση θα εξακολουθήσει να εμφανίζεται με συνέπεια και στα δύο μοντέλα.

Οι επόμενες ημέρες θα δείξουν την εξέλιξη

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στις επόμενες ανανεώσεις των προγνωστικών μοντέλων. Εάν το σενάριο παραμείνει σταθερό και αρχίσει να επιβεβαιώνεται μέσα από διαδοχικές προγνώσεις, τότε θα υπάρχουν περισσότερα δεδομένα για την ένταση, την πορεία και τα χαρακτηριστικά του συστήματος.

Προς το παρόν, ο Σάκης Αρναούτογλου επισημαίνει ότι χρειάζεται ψύχραιμη παρακολούθηση, χωρίς υπερβολές και χωρίς πρόωρες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του καιρού στη χώρα.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς τα προγνωστικά δεδομένα θα δείξουν εάν το νέο σενάριο για την κεντρική και ανατολική Μεσόγειο θα αποκτήσει μεγαλύτερη συνέπεια ή εάν θα υποχωρήσει από τους υπολογισμούς των μοντέλων.

Διαβάστε επίσης