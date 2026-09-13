Καιρός: Φθινοπωρινό εξπρές - Πού θα χτυπήσουν βροχές και καταιγίδες - Βοριάδες έως 6 μποφόρ

Πτώση της θερμοκρασίας, τοπικά φαινόμενα στα βορειοανατολικά και ενισχυμένοι άνεμοι στο Αιγαίο συνθέτουν το σκηνικό του καιρού 

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Καιρός: Φθινοπωρινό εξπρές - Πού θα χτυπήσουν βροχές και καταιγίδες - Βοριάδες έως 6 μποφόρ
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Άκρως φθινοπωρινό παρουσιάζεται το σκηνικό του καιρού σήμερα Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, με πτώση της θερμοκρασίας, βροχές κυρίως στα βορειοανατολικά τμήματα της χώρας, βοριάδες έως 6 μποφόρ στα πελάγη και αυξημένη συγκέντρωση αφρικανικής σκόνης.

Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr, στην Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου αναμένονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα εξασθενήσουν και θα σταματήσουν μετά το μεσημέρι.

Στην υπόλοιπη επικράτεια θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις, πυκνότερες στα ανατολικά ηπειρωτικά με πιθανότητα για πρόσκαιρες τοπικές βροχές, ενώ τα σωματίδια σκόνης θα διατηρηθούν σε ελαφρώς υψηλά επίπεδα. Στο Βορειοανατολικό Αιγαίο, από τη Θράκη μέχρι τη Λέσβο, θα πνέουν βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 4 με 5 μποφόρ, όταν στα υπόλοιπα τμήματα του Αιγαίου οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάνουν τοπικά τα 5 με 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα αγγίξουν τα 5 μποφόρ, ενώ στον Κορινθιακό κόλπο το δυτικό ρεύμα θα κυμανθεί στα 4 με 5 μποφόρ.

Πού θα φτάσει ο υδράργυρος - Η εικόνα σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Την ίδια ώρα, η θερμοκρασία υποχωρεί αισθητά σε αρκετές περιοχές, αν και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα διατηρηθεί σε υψηλότερα επίπεδα αγγίζοντας τοπικά τους 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία το θερμόμετρο θα δείξει από 12 έως 27 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 15 έως 31, στη Θεσσαλία και την υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα από 15 έως 33, στην Ήπειρο από 17 έως 31, ενώ στα Επτάνησα, την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου οι τιμές θα κυμανθούν από 18 έως 32 βαθμούς. Στην Αττική αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, βόρειοι άνεμοι έως 4 μποφόρ -στα δυτικά τμήματα δυτικοί βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ- και ο υδράργυρος στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, οι πρωινές τοπικές βροχές θα δώσουν γρήγορα τη θέση τους σε βελτιωμένο καιρό, με βορειοδυτικούς ανέμους 3 έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να καταγράφει τιμές από 20 έως 30 βαθμούς.

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