Καιρός: Πού καταγράφηκαν οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες σήμερα - Η ανάρτηση Κολυδά

Snapshot Την 12η Σεπτεμβρίου καταγράφηκαν υψηλές θερμοκρασίες έως 37°C κυρίως στην ηπειρωτική Ελλάδα, με θερμές περιοχές τις Σέρρες, Φλώρινα, Λαμία και Άστρος.

Υπήρξε μεγάλη ημερήσια διακύμανση θερμοκρασίας, με νυχτερινές θερμοκρασίες κοντά στους 12°C και μέγιστες πάνω από 35°C σε περιοχές όπως η Φλώρινα.

Στο Αιγαίο επικράτησαν ισχυροί βόρειοι άνεμοι, με μέση ένταση έως 33,4 km/h και ριπές έως 59,3 km/h σε περιοχές όπως η Κάρπαθος και η Μύκονος.

Ο καιρός χαρακτηρίζεται από έντονη ζέστη και ξηρασία στα ηπειρωτικά και δροσερή ατμόσφαιρα στα νησιά του Αιγαίου λόγω των βοριάδων.

Οι καιρικές συνθήκες θυμίζουν περισσότερο καλοκαίρι παρά μέσα Σεπτεμβρίου. Snapshot powered by AI

Με υψηλές θερμοκρασίες στα ηπειρωτικά και ισχυρούς βόρειους ανέμους στο Αιγαίο κυλά ο καιρός το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, με τον υδράργυρο να αγγίζει ακόμη και τους 37 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές της χώρας.

Την εικόνα του καιρού αποτυπώνει σε ανάρτησή του στο Twitter ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, παρουσιάζοντας τα στοιχεία από το δίκτυο των ελληνικών μετεωρολογικών σταθμών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει, οι υψηλότερες θερμοκρασίες καταγράφηκαν κυρίως στην ηπειρωτική Ελλάδα. Οι Σέρρες έφτασαν τους 36,9 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Φλώρινα ο υδράργυρος έφτασε τους 36,7 βαθμούς Κελσίου. Ακολούθησαν η Λαμία και το Άστρος με 36 βαθμούς Κελσίου, τα Ιωάννινα με 35,5 βαθμούς Κελσίου και η Λάρισα με 35,4 βαθμούς Κελσίου.

Οι θερμοκρασίες αυτές είναι ιδιαίτερα υψηλές για τα μέσα Σεπτεμβρίου, με τη ζέστη να γίνεται περισσότερο αισθητή στις εσωτερικές και ηπειρωτικές περιοχές.

Εντυπωσιακή είναι την ίδια ώρα η μεγάλη ημερήσια θερμοκρασιακή διακύμανση σε αρκετές περιοχές.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Φλώρινας, όπου η ελάχιστη θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της νύχτας έπεσε στους 12,1 βαθμούς Κελσίουγια να εκτοξευθεί μέσα στην ημέρα κοντά στους 37 βαθμούς.

Χαμηλές νυχτερινές θερμοκρασίες καταγράφηκαν επίσης στην Τρίπολη, την Καστοριά και τα Ιωάννινα, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις ελάχιστες και τις μέγιστες τιμές.

Ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο

Την ίδια στιγμή, διαφορετική είναι η εικόνα στο Αιγαίο, όπου το βασικό χαρακτηριστικό του καιρού είναι οι ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι.

Στην Κάρπαθο καταγράφηκε μέση ένταση ανέμου 33,4 km/h, ενώ η μέγιστη ριπή έφτασε τα 59,3 km/h.

Ισχυροί άνεμοι καταγράφηκαν επίσης σε Μύκονο, Ικαρία, Σάμο, Ρόδο και Αστυπάλαια, με το βόρειο ρεύμα να παραμένει ιδιαίτερα ενισχυμένο στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο.

Η συνολική εικόνα παραπέμπει σε έναν καιρό με έντονη ζέστη και ξηρασία στα ηπειρωτικά, μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα στη νύχτα και την ημέρα και ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο.

Ένα σκηνικό που θυμίζει περισσότερο καλοκαίρι παρά μέσα Σεπτεμβρίου, με τον υδράργυρο να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα στις ηπειρωτικές περιοχές, την ώρα που οι βοριάδες κρατούν αισθητά πιο δροσερή την ατμόσφαιρα στα νησιά του Αιγαίου.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:

«ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Η εικόνα των ελληνικών μετεωρολογικών σταθμών για το μεσημέρι του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου αποτυπώνει έναν καιρό με έντονη ζέστη στα ηπειρωτικά και ενισχυμένους βόρειους ανέμους στο Αιγαίο. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες καταγράφονται κυρίως στην ηπειρωτική χώρα. Οι Σέρρες έφτασαν τους 36,9°C, ενώ εντυπωσιακή είναι και η τιμή της Φλώρινας με 36,7°C. Ακολουθούν η Λαμία και το Άστρος με 36,0°C, τα Ιωάννινα με 35,5°C και η Λάρισα με 35,4°C. Πρόκειται για θερμοκρασίες αρκετά υψηλές για τα μέσα Σεπτεμβρίου, με τη ζέστη να είναι περισσότερο αισθητή στις εσωτερικές και ηπειρωτικές περιοχές. Παράλληλα, οι χαμηλές ελάχιστες θερμοκρασίες της νύχτας δείχνουν τη μεγάλη ημερήσια θερμοκρασιακή διακύμανση. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα η Φλώρινα, όπου από ελάχιστη 12,1°C η θερμοκρασία ανέβηκε σχεδόν στους 37°C. Χαμηλές τιμές σημειώθηκαν επίσης στην Τρίπολη, την Καστοριά και τα Ιωάννινα. Στο Αιγαίο κυριαρχεί διαφορετικό στοιχείο: ο άνεμος. Η Κάρπαθος καταγράφει μέση ένταση 33,4 km/h και μέγιστη ριπή 59,3 km/h, ενώ αρκετά ενισχυμένοι άνεμοι εμφανίζονται σε Μύκονο, Ικαρία, Σάμο, Ρόδο και Αστυπάλαια. Η κατανομή αυτή παραπέμπει σε διατήρηση ισχυρού βορείου ρεύματος – μελτεμιού στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο. Συνολικά, η χώρα παρουσιάζει μια χαρακτηριστική εικόνα θερμού και ξηρού καιρού στα ηπειρωτικά, με μεγάλη διαφορά ημέρας–νύχτας, ενώ στο Αιγαίο ο ενισχυμένος βόρειος άνεμος παραμένει το βασικό μετεωρολογικό χαρακτηριστικό της ημέρας».