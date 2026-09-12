Καιρός - Ξεκίνησε η κακοκαιρία: Νεροποντή στη Θεσσαλονική, τεράστιο self cloud - Βίντεο

Ξεκίνησε σταδιακά η επέλαση της κακοκαιρίας από τα βόρεια της χώρας με τη Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα να δοκιμάζεται από σφοδρή βροχόπτωση.

Μάλιστα εικόνες από το Forecast Weather δείχνουν πολύ μεγάλο self cloud.

Έντονες καταιγίδες καταγράφηκαν στην κεντρική Ελλάδα και Βόρεια Ελλάδα και την κεντρική και ανατολική Πελοπόννησο.

Βίντεο από Κατερίνη:

Τα φαινόμενα κινούνται ανατολικά.

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