Βρέχει στη Θεσσαλονίκη: Στον αέρα η συναυλία του Αντώνη Ρέμου - Βίντεο

Snapshot Στη Θεσσαλονίκη εκδηλώνονται έντονα καιρικά φαινόμενα με ισχυρή βροχόπτωση και δυνατούς ανέμους.

Η συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Νέα Παραλία τίθεται υπό αμφισβήτηση λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Snapshot powered by AI

Σε εξέλιξη βρίσκονται έντονα καιρικά φαινόμενα στη Θεσσαλονίκη, λίγες ώρες πριν από τη μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Νέα Παραλία.

Σύμφωνα το rthess.gr η ισχυρή βροχόπτωση συνοδεύεται από δυνατούς ανέμους, δημιουργώντας ανησυχία για την εξέλιξη της βραδιάς. Στον χώρο της συναυλίας, ο τεχνικός και ηχητικός εξοπλισμός έχει καλυφθεί για να προστατευτεί από τη βροχή.

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