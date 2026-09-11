Χωρίς Ροναλντίνιο η μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη

Snapshot Ο Ροναλντίνιο δεν θα παραστεί στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη λόγω προσωπικού προβλήματος.

Η συναυλία για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Παραλία με τη συμμετοχή πολλών γνωστών καλλιτεχνών.

Ο Αντώνης Ρέμος εξέφρασε συγκίνηση και υπερηφάνεια για την επέτειο της καριέρας του και την επιστροφή του στη Θεσσαλονίκη.

Το σκηνικό με τις μεταλλικές σκαλωσιές που έντυσαν το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου θα απομακρυνθεί τη Δευτέρα και δεν έχει ακουμπήσει το άγαλμα.

Η συναυλία στοχεύει να αναδείξει την μακεδονική ψυχή και να προκαλέσει περηφάνια στους παρευρισκόμενους. Snapshot powered by AI

Χωρίς τον Βραζιλιάνο παλαίμαχο σταρ του ποδοσφαίρου Ροναλντίνιο η αυριανή συναυλία του Αντώνη Ρέμου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας παραγωγής, την οποία αναδημοσίευσε ο Ρέμος, ένα προσωπικό πρόβλημα δεν επιτρέπει στον Ροναλντίνιο να βρεθεί στη Θεσσαλονίκη και στη συναυλία.

Η συναυλία υπερπαραγωγή για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου στο τραγούδι θα γίνει αύριο, Σάββατο (12/9) στις 20.00 στη Νέα Παραλία και επί σκηνής θα βρεθούν μεγάλα ονόματα με τα οποία συνεργάστηκε στην πολύχρονη πορεία του: Μαντώ, Καίτη Γαρμπή, Γιώργος Θεοφάνους, Gipsy Kings, Snap, Mr President, Κώστας Χατζής, Μάνος Πυροβολάκης, ο Σέρβος Ζέλικο Γιοκσίμοβιτς, οι σολίστες Θανάσης Βασιλόπουλος, Μανώλης Καραντίνης και Θανάσης Γκιουλετζής αλλά και η Δέσποινα Βανδή.

«Η μακεδονική ψυχή θα βγει από τη Θεσσαλονίκη»

«Νιώθω ότι επιστρέφω στο σπίτι μου, νιώθω ότι επιστρέφω στους φίλους μου και έτσι φανταζόμουν τη στιγμή που ήθελα να δώσω πίσω, στα 30 χρόνια, έστω ένα κομμάτι, όλης αυτής της καριέρας και της αγάπης που μου έχει χαρίσει ο κόσμος. Αυτά που νιώθω είναι συγκίνηση, είναι υπερηφάνεια, είναι όλα τα συναισθήματα μαζί. Θέλω να τα ζήσω και να τα ζήσουμε παρέα», δήλωσε ο Αντώνης Ρέμος στον τηλεοπτικό σταθμό Action24.

Απαντώντας στις αντιδράσεις που προκλήθηκαν τις προηγούμενες μέρες αναφορικά με το σκηνικό με τις τεράστιες μεταλλικές σκαλωσδιές, οι οποίες έντυσαν το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπου έχει στηθεί η σκηνή ο Αντώνης Ρέμος σημείωσε πως «τη Δευτέρα θα έχει γυρίσει πάλι όλο το μέρος και ο Μέγας Αλέξανδρος έτσι όπως κάποιοι θέλουν να είναι». Σε άλλες του δηλώσεις επισήμανε ότι «καμία κατασκευή δεν έχει ακουμπήσει πάνω στο άγαλμα» και πρόσθεσε πως «ο κόσμος περιμένει, πηγαίνει και τραβάει βίντεο και θέλω απλά να του πω ότι τη Δευτέρα το πρωί θα έχει τελειώσει αυτή η γιορτή, θα έχει γυρίσει πάλι όλο το μέρος και ο Μέγας Αλέξανδρος έτσι όπως κάποιοι θέλουν να είναι και πιστεύω ότι μέσα στη βραδιά θα αναδείξουμε πολλές φορές και το ίδιο το άγαλμα και την ίδια τη μακεδονίτικη ψυχή που θα βγει από τη Θεσσαλονίκη. Θα μας κάνει όλους να αισθανθούμε λίγο πιο ψηλά το κεφάλι και λίγο πιο ψηλά την καρδιά, θα μας κάνει να αισθανθούμε περήφανα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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