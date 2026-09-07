Αντώνης Ρέμος: Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τη σκηνή στη Θεσσαλονίκη - Ζητούν αλλαγές στην εξέδρα

Snapshot Η τοποθέτηση της σκηνής της συναυλίας του Αντώνη Ρέμου μπροστά από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Θεσσαλονίκη προκάλεσε έντονες αντιδράσεις λόγω περιορισμένης ορατότητας του μνημείου.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ζήτησε επανεξέταση και πιθανή αλλαγή στη διάταξη της εξέδρας για να διατηρηθεί το μνημείο ορατό και διακριτό.

Ο βουλευτής Στράτος Σιμόπουλος κάλεσε τη διοργάνωση να αλλάξει θέση στην εξέδρα, υπογραμμίζοντας ότι η παρούσα εικόνα δεν αρμόζει στο συμβολισμό του μνημείου.

Η εταιρεία παραγωγής Galaxias Live Productions διαβεβαίωσε ότι έχουν ληφθεί μέτρα για την προστασία και ανάδειξη του αγάλματος μέσω ειδικού φωτισμού και τεχνολογίας.

Η συζήτηση για τη χωροθέτηση της σκηνής παραμένει ανοιχτή, ενώ οι προετοιμασίες για τη συναυλία συνεχίζονται κανονικά. Snapshot powered by AI

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις στη Θεσσαλονίκη για τη διαμόρφωση του χώρου στη Νέα Παραλία ενόψει της μεγάλης συναυλίας του Αντώνη Ρέμου, με το σημείο που έχει επιλεγεί για τη σκηνή να βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης.

Η επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων παρουσίας του στο ελληνικό τραγούδι, είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, με ελεύθερη είσοδο.

Ωστόσο, οι εικόνες από το στήσιμο της μεγάλης εξέδρας μπροστά από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις και πληθώρα σχολίων στα social media.

Η αρχική διαμόρφωση του χώρου είχε ως αποτέλεσμα η σκηνή και οι κατασκευές της να περιορίζουν την ορατότητα του εμβληματικού μνημείου, γεγονός που δημιούργησε αντιδράσεις από πολίτες που θεωρούν ότι το άγαλμα δεν θα πρέπει να ενσωματώνεται οπτικά σε μια τέτοια κατασκευή.

Αλλαγή στη χωροθέτηση της σκηνής

Στο ζήτημα παρενέβη και ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ζητώντας να επανεξεταστεί άμεσα ο τρόπος με τον οποίο έχει στηθεί η εξέδρα. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Προστασίας Δημόσιων Χώρων και Δημοτικής Αστυνομίας, Γιώργος Δημαρέλος, ανέφερε ότι στόχος είναι το μνημείο να παραμείνει «ελεύθερο, διακριτό και να αναδεικνύεται με τον τρόπο που του αρμόζει», ενώ η δημοτική αρχή επιδιώκει παράλληλα η μεγάλη συναυλία να πραγματοποιηθεί κανονικά.

Έτσι, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να φανεί πώς θα διαμορφωθεί τελικά η εξέδρα και αν θα υπάρξει αλλαγή στη διάταξή της, προκειμένου να περιοριστεί η οπτική κάλυψη του αγάλματος.

Στις αντιδράσεις προστέθηκε και η δημόσια παρέμβαση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Στράτου Σιμόπουλου, ο οποίος ζήτησε να αλλάξει η θέση της εξέδρας. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η εικόνα που έχει δημιουργηθεί δεν συνάδει με τον συμβολισμό του μνημείου και κάλεσε την πλευρά της διοργάνωσης να προχωρήσει στις απαραίτητες αλλαγές.

«Δεν αξίζει στην πόλη μας αυτό το χάλι»

Την ίδια ώρα, το ζήτημα έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση και στα social media, με αρκετούς χρήστες να εκφράζουν την αντίθεσή τους στον τρόπο με τον οποίο έχει στηθεί η εξέδρα μπροστά από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Φωτογραφίες από την κατασκευή της σκηνής έχουν συγκεντρώσει πλήθος σχολίων, με πολίτες να διερωτώνται για τον τρόπο με τον οποίο εγκρίθηκε η συγκεκριμένη διαμόρφωση και να ζητούν να αλλάξει η χωροθέτηση της εξέδρας.

«Δεν αξίζει στην πόλη μας αυτό το χάλι… αυτή η γελοιότητα!», αναφέρει χαρακτηριστικά χρήστης σε ανάρτησή του, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά του για την εικόνα που έχει δημιουργηθεί.

Σε άλλη ανάρτηση γίνεται λόγος για την επιλογή να στηθεί η σκηνή με τέτοιο τρόπο ώστε να περιλαμβάνει οπτικά και το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, με τον χρήστη να διερωτάται χαρακτηριστικά: «Ο κάθε Ρέμος μπορεί να κάνει ό,τι του γουστάρει;»

Οι αναρτήσεις αυτές αποτυπώνουν το κλίμα που έχει δημιουργηθεί τις τελευταίες ημέρες στη Θεσσαλονίκη, με μέρος των πολιτών να θεωρεί ότι η εξέδρα θα πρέπει να αναδιαταχθεί, ώστε να μην επηρεάζεται η εικόνα του μνημείου.

Υπάρχει, ωστόσο, και η διαφορετική προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία η παρουσία της σκηνής στο συγκεκριμένο σημείο θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ευκαιρία προβολής του μνημείου και της πόλης, ιδιαίτερα σε μία συναυλία που αναμένεται να συγκεντρώσει πολύ μεγάλο αριθμό θεατών.

Η συζήτηση, πάντως, παραμένει ανοιχτή, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο εάν τελικά θα υπάρξει αναδιάταξη της εξέδρας πριν από τη συναυλία του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου.

Τι απαντά η εταιρεία παραγωγής

Από την πλευρά της, η Galaxias Live Productions, που έχει την ευθύνη της διοργάνωσης, εξέδωσε ανακοίνωση μετά τις αντιδράσεις, διαβεβαιώνοντας ότι έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του αγάλματος. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι ο σχεδιασμός της συναυλίας έχει γίνει με σεβασμό στην πόλη και ότι, μέσω ειδικού φωτισμού, σύγχρονης τεχνολογίας και οπτικών συστημάτων, προβλέπεται να αναδειχθεί το άγαλμα κατά τη διάρκεια της συναυλίας.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, στόχος είναι η εικόνα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, της παραλίας και της Θεσσαλονίκης να αποτελέσει μέρος της μεγάλης βραδιάς και να προβληθεί ευρύτερα.

Παρά τη συζήτηση που έχει ανοίξει για τη σκηνή, οι προετοιμασίες για τη συναυλία συνεχίζονται κανονικά, με το ενδιαφέρον να παραμένει μεγάλο.

Το ζητούμενο πλέον είναι το πώς θα διαμορφωθεί τελικά η εξέδρα τις επόμενες ημέρες, ώστε να συνδυαστεί η φιλοξενία της μεγάλης μουσικής διοργάνωσης με την ανάδειξη ενός από τα πιο χαρακτηριστικά τοπόσημα της Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε επίσης