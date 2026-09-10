Αντώνης Ρέμος: Αφιερωμένη στον Γιώργο Μαζωνάκη η μεγάλη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη

Snapshot Η συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαίκη στις 12 Σεπτεμβρίου θα είναι αφιερωμένη στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Ο Ρέμος θα ερμηνεύσει τραγούδια του Μαζωνάκη και θα προβληθούν βίντεο με κοινές τους στιγμές και την πορεία του εκλιπόντος καλλιτέχνη.

Ο Αντώνης Ρέμος είχε αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη δημόσια μέσω social media, εκφράζοντας τη θλίψη του και τον σεβασμό του.

Η συναυλία αποτελεί ένα δημόσιο «αντίο» και φόρο τιμής στον Γιώργο Μαζωνάκη, που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή. Snapshot powered by AI

Αφιερωμένη στον Γιώργο Μαζωνάκη θα είναι η μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του αγαπημένου τραγουδιστή.

Ο Αντώνης Ρέμος θα τιμήσει τη μνήμη του τραγουδιστή επί σκηνής, ερμηνεύοντας τραγούδια του, ενώ στη διάρκεια της βραδιάς αναμένεται να προβληθούν βίντεο και στιγμιότυπα από την πορεία του, αλλά και από στιγμές που έχουν μοιραστεί οι δύο καλλιτέχνες.

Ο Αντώνης Ρέμος είχε αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη και μέσα από τα social media, δημοσιεύοντας μια κοινή τους φωτογραφία.

«Έγραψε όσες θύελλες κι αν έζησες μέσα σου, αυτό που μας αφήνεις είναι η γαλήνη της καθαρής ψυχής σου. Δεν θα ξεχαστείς ποτέ», έγραψε ο Αντώνης Ρέμος, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με το τραγούδι «Λείπει πάλι ο Θεός».

Τώρα, το «αντίο» του στον Γιώργο Μαζωνάκη θα δοθεί και επί σκηνής, μέσα από τα τραγούδια του και τις εικόνες που θα θυμίσουν στο κοινό τον ξεχωριστό καλλιτέχνη και άνθρωπο που έφυγε τόσο ξαφνικά από τη ζωή.

Διαβάστε επίσης