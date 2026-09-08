«Το τελευταίο που θέλω, είναι διχόνοια» – Ο Αντώνης Ρέμος τοποθετήθηκε για τη συναυλία του

«Θα είναι μία από τις ωραιότερες βραδιές στην Ευρώπη», προανήγγειλε ο Αντώνης Ρέμος για τη μεγάλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη, ενόσω μαίνεται ο «πόλεμος» για την τοποθέτηση της σκηνής στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Γιάννης Νικηφοράκης, Επιμέλεια

«Το τελευταίο που θέλω, είναι διχόνοια» – Ο Αντώνης Ρέμος τοποθετήθηκε για τη συναυλία του
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο Αντώνης Ρέμος εξέφρασε την επιθυμία να μην υπάρξει διχόνοια λόγω της τοποθέτησης της σκηνής μπροστά στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στη Θεσσαλονίκη.
  • Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή πολλών καλλιτεχνών και του Ροναλντίνιο, που θα τραγουδήσει και θα παίξει κρουστά για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη.
  • Ο Ρέμος τόνισε τη σημασία της πόλης να αποδείξει ότι μπορεί να υποστηρίξει μεγάλα διεθνή γεγονότα παρά τις αντιδράσεις.
  • Στη συναυλία θα υπάρξει σόου πυροτεχνημάτων, 1.200 drones, γιγαντοοθόνες, κάμερες και ειδική μέριμνα για άτομα με αναπηρία.
  • Για την προετοιμασία και τη διεξαγωγή της συναυλίας εργάζονται συνολικά 2.000 άτομα, μεταξύ μουσικών, performers και προσωπικού.
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Εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων με το στήσιμο της τεράστιας σκηνής μπροστά στο άγαλμα του Μεγάλου Αλέξανδρου στη Θεσσαλονίκη, εν όψει της μεγάλης συναυλίας του Σαββάτου (12/09), ο Αντώνης Ρέμος τόνισε πως «το τελευταίο πράγμα που θα ήθελα να δημιουργήσω είναι ένα κλίμα διχόνοιας», μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου.

«Ήθελα να έρθω στην πόλη με πλατύ χαμόγελο και μεγάλη ανυπομονησία. Ωστόσο, ήρθα και με λίγο σφιγμένη την καρδιά γιατί στεναχωριέμαι να νιώθω ότι υπάρχουν απόψεις χωρίς να δουν τι έχουμε ετοιμάσει» είπε χαρακτηριστικά και προσέθεσε πως «είμαι από τη Θεσσαλονίκη και είναι μεγάλη μου χαρά που είμαι Μακεδόνας».

Σε ερώτηση για τις σχέσεις του με τον Δήμο Θεσσαλονίκης και τον Δήμαρχο, Στέλιο Αγγελούδη, έπειτα από την άδεια που δόθηκε για τη συναυλία και τις αντιδράσεις, ο Αντώνης Ρέμος απάντησε πως «δεν έχουν ψυχρανθεί οι σχέσεις μας, εκτιμώ τον Δήμαρχο και τους συνεργάτες του. Ίσως να υπήρξε μία βεβιασμένη αντίδραση, αλλά όλο αυτό μας πεισμώνει περισσότερο ώστε να επιδείξουμε πως ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα είναι έτοιμος να διοργανώνει μεγάλα events σε όλο τον κόσμο. Για να έρθει ένα παγκόσμιο όνομα, θα πρέπει πρώτα να δει ότι είναι μία πόλη ζωντανή και μπορεί να στηρίξει εκδηλώσεις μεγάλου μεγέθους».

Μαζί με τον Αντώνη Ρέμο, στη σκηνή θα βρεθούν η Μαντώ, η Καίτη Γαρμπή, ο Γιώργος Θεοφάνους, οι Gipsy Kings, ο Snap, ο Mr. President, ο Κώστας Χατζής, ο Μάνος Πυροβολάκης, ο Ζέλικο Γιουκσίμοβιτς, η Δέσποινα Βανδή, αλλά και ο Ροναλντίνιο, ένας από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές του κόσμου, ο οποίος θα τραγουδήσει και θα παίξει κρουστά. «Τι άλλο θέλετε να φέρω;», είπε χαριτολογώντας ο καλλιτέχνης.

Ο Ροναλντίνιο θα επισκεφτεί για πρώτη φορά στη ζωή του τη Θεσσαλονίκη, με τον Αντώνη Ρέμο να τονίζει πως «θα απολαύσει κάθε στιγμή που θα βρίσκεται μπροστά στον κόσμο και στην πόλη» και αποκάλυψε πως μαζί θα τραγουδήσουν, θα παίξουν κρουστά και θα χορέψουν Ζορμπά.

Στον ουρανό της πόλης θα πραγματοποιηθεί ένα σόου πυροτεχνημάτων, ενώ, 1.200 drones θα δώσουν δικό τους στίγμα. Στην πόλη θα στηθούν δέκα γιγαντοοθόνες και τριάντα κάμερες για να παρακολουθεί ο κόσμος τη συναυλία και να συμμετέχει από διάφορα σημεία. Για τα άτομα με αναπηρία, θα υπάρχει ειδική μέριμνα για προσβασιμότητα. Για τις ανάγκες της προετοιμασίας εργάζονται 1.000 άνθρωποι, ενώ, άλλοι 1.000 θα είναι οι μουσικοί και οι perfomers.

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