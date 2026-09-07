Ρέμος: «Δεν είναι δική μας αρμοδιότητα», απαντά το υπουργείο Πολιτισμού για τη σκηνή στη Θεσσαλονίκη

Snapshot Το υπουργείο Πολιτισμού ξεκαθάρισε ότι δεν έχει αρμοδιότητα για τον χώρο της συναυλίας, καθώς βρίσκεται εκτός αρχαιολογικού χώρου και ιστορικού τόπου.

Η συναυλία του Αντώνη Ρέμου είναι προγραμματισμένη για τις 12 Σεπτεμβρίου με ελεύθερη είσοδο, για τα 30 χρόνια παρουσίας του στο ελληνικό τραγούδι.

Η τοποθέτηση της σκηνής μπροστά από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ζήτησε την επανεξέταση του τρόπου στήριξης της εξέδρας, ώστε το μνημείο να παραμείνει διακριτό και να αναδεικνύεται σωστά.

Η δημοτική Αρχή επιδιώκει τη διεξαγωγή της συναυλίας κανονικά, σε συνδυασμό με την προστασία του μνημείου. Snapshot powered by AI

Το υπουργείο Πολιτισμού τοποθετήθηκε επίσημα απόψε (07/09) για την επικείμενη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη και τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί αναφορικά με την τοποθέτηση της σκηνής μπροστά από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων, το υπουργείο Πολιτισμού αναφέρει: «Το υπουργείο Πολιτισμού δεν έχει καμία απολύτως αρμοδιότητα στον χώρο όπου πρόκειται να διεξαχθεί η συναυλία. Είναι εκτός αρχαιολογικού χώρου, εκτός ιστορικού τόπου και δεν γειτνιάζει με κηρυγμένο μνημείο».

Η επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων παρουσίας στο ελληνικό τραγούδι, είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, με ελεύθερη είσοδο.

«Ποιος είχε αυτή την “φαεινή” ιδέα; Τσαντίρι το κάνατε…»

Οι εικόνες από το στήσιμο της μεγάλης εξέδρας μπροστά από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις και πληθώρα σχολίων στα κοινωνικά δίκτυα.

Η αρχική διαμόρφωση του χώρου είχε ως αποτέλεσμα η σκηνή και οι κατασκευές της να περιορίζουν την ορατότητα του εμβληματικού μνημείου, γεγονός που δημιούργησε αντιδράσεις από πολίτες που θεωρούν ότι το άγαλμα δεν θα πρέπει να ενσωματώνεται οπτικά σε μία τέτοια κατασκευή.

Στο ζήτημα παρενέβη και ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ζητώντας να επανεξεταστεί άμεσα ο τρόπος με τον οποίο έχει στηθεί η εξέδρα. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Προστασίας Δημόσιων Χώρων και Δημοτικής Αστυνομίας, Γιώργος Δημαρέλος, ανέφερε ότι στόχος είναι το μνημείο να παραμείνει «ελεύθερο, διακριτό και να αναδεικνύεται με τον τρόπο που του αρμόζει», ενώ, η δημοτική Αρχή επιδιώκει παράλληλα η μεγάλη συναυλία να πραγματοποιηθεί κανονικά.

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