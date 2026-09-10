Βούλα Πατουλίδου: Αντιδρά για την σκηνή του Αντώνη Ρέμου - «Η Μακεδονία δεν είναι σκηνικό»

Η πρώην αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης τοποθετήθηκε για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου μπροστά από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και την ιστορία της Μακεδονίας

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Βούλα Πατουλίδου: Αντιδρά για την σκηνή του Αντώνη Ρέμου - «Η Μακεδονία δεν είναι σκηνικό»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η Βούλα Πατουλίδου υπογραμμίζει ότι η Μακεδονία είναι ιστορία και όχι απλώς σκηνικό για εκδηλώσεις, επισημαίνοντας ότι τα μνημεία είναι σύμβολα και όχι ντεκόρ.
  • Εκφράζει ανησυχία για τις προσπάθειες ορισμένων κύκλων στα Σκόπια να προωθήσουν αφηγήματα περί «μακεδονικής» μειονότητας μέσω τοπικών παραδόσεων στη Δυτική Μακεδονία.
  • Τονίζει ότι η προπαγάνδα μπορεί να είναι ύπουλη, παρουσιάζοντας ελληνικά πανηγύρια ως στοιχεία μιας διαφορετικής εθνικής αφήγησης εκτός Ελλάδας.
  • Καλεί σε εγρήγορση απέναντι σε παραχαράξεις της ιστορίας και ζητά να υπερασπιστούν την ελληνική ιστορία της Μακεδονίας χωρίς φόβο και διχασμό.
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Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη, με φόντο το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, καθώς η επιλογή του σημείου έχει προκαλέσει συζητήσεις και αντιπαραθέσεις. Την ίδια ώρα, η μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου το Σάββατο αποκτά και έναν ιδιαίτερα συγκινησιακό χαρακτήρα, καθώς θα είναι αφιερωμένη στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Στη συζήτηση παρενέβη και η πρώην αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Βούλα Πατουλίδου, η οποία με ανάρτησή της τοποθετήθηκε για τη συναυλία, το ιστορικό σύμβολο της πόλης, αλλά και τη χρήση της μακεδονικής παράδοσης και ιστορίας.

H Βούλα Πατουλίδου τόνισε, μεταξύ άλλων πως «η Μακεδονία δεν είναι σκηνικό» και πως τα μνημεία «δεν είναι ντεκόρ, είναι σύμβολα». Παράλληλα, αναφέρεται στις προσπάθειες διαμόρφωσης διαφορετικών αφηγημάτων γύρω από τη Μακεδονία και την ιστορία της.

Ολόκληρη η ανάρτησή της:

«Η Μακεδονία δεν είναι σκηνικό. Μπορεί να μου αρέσει ένας καλλιτέχνης και ταυτόχρονα να έχω αρχές κι αξίες.

Ο Ρέμος είναι καλλιτέχνης. Η Μακεδονία είναι ιστορία.

Καταλαβαίνω την ευαισθησία για το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τα μνημεία δεν είναι ντεκόρ. Είναι σύμβολα.

Αλλά μήπως τελικά χάσαμε το δάσος κοιτάζοντας το δέντρο; Γιατί στο τέλος της ημέρας υπάρχει κάτι που κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει.Η εικόνα της Θεσσαλονίκης με τον Μέγα Αλέξανδρο θα ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο. Αυτό θα βλέπουν άνθρωποι που μπορεί να μην έχουν έρθει ποτέ στη Θεσσαλονίκη.Και αυτή την εικόνα την θέλω.

Και υπάρχει και κάτι πιο σοβαρό. Εγώ προέρχομαι από τη Μακεδονική Γη και πραγματικά αναρωτιέμαι:Έχουμε αντιληφθεί τι γίνεται εδώ και χρόνια γύρω από την προσπάθεια ορισμένων κύκλων στα Σκόπια να χτίσουν ένα αφήγημα περί δήθεν «μακεδονικής» μειονότητας.

Μιλάω για προσπάθειες που, όπως έχουν καταγγελθεί και δημοσιευθεί, επιχειρούν να αξιοποιήσουν παραδοσιακά πανηγύρια, τραγούδια και τοπικές εκδηλώσεις στη Δυτική Μακεδονία. Να βαφτίσουν την τοπική παράδοση «απόδειξη» μιας διαφορετικής εθνικής αφήγησης.

Να παρουσιάσουν ανθρώπους της περιοχής ως δήθεν «καταπιεσμένους Μακεντόνετς».

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ Γιατί η προπαγάνδα δεν χρειάζεται πάντα μεγάφωνα και εξέδρες

Μπορεί να έχει μια όμορφη εικόνα από ένα ελληνικό χωριό και από κάτω μια λεζάντα που θα λέει στον κόσμο μια εντελώς διαφορετική ιστορία.Και αυτό είναι πολύ πιο ύπουλο. Αν σας ενοχλεί λοιπόν τόσο πολύ η «αλαζονεία» του Ρέμου επειδή θα τραγουδήσει με φόντο ένα μνημείο σκοπιμότητας, πού είναι η ίδια αγανάκτηση όταν η πραγματική σκοπιμότητα εμφανίζεται μέσα στα χωριά μας; Πού είναι όταν ελληνικά πανηγύρια παρουσιάζονται έξω από τα σύνορα ως «απόδειξη» μιας δήθεν καταπιεσμένης «μακεδονικής» μειονότητας;

Εκεί να ξεσηκωθούμε. Εκεί να είμαστε αμείλικτοι.Αν λοιπόν η συναυλία του Ρέμου μπροστά στον Μέγα Αλέξανδρο δημιουργήσει εκατομμύρια εικόνες στα social media, εγώ θα κρατήσω μία:Τη Θεσσαλονίκη να ταξιδεύει στον κόσμο μαζί με τον Μέγα Αλέξανδρο.

Και σε όσους επιμένουν να μας υπενθυμίζουν ότι η Μακεδονία είναι δήθεν κάτι άλλο, έχω μόνο μία απάντηση:Δεν θα σας αφήσουμε να ξαναγράψετε την ιστορία μας.Ούτε με συνθήματα. Ούτε με προπαγάνδα.

Ούτε με «πανηγύρια».

Ούτε με παραχαράξεις της μνήμης.

Η Μακεδονία δεν χρειάζεται φωνές πανικού και διχασμού

Χρειάζεται Έλληνες που ξέρουν την ιστορία τους και δεν φοβούνται να την πουν.

Εδώ Μακεδονία.Εδώ Θεσσαλονίκη.Εδώ Ελλάδα»

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