ΕΡΤ: Παραιτήθηκε ο Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου – Οι λόγοι της απόφασης και η επόμενη ημέρα

Snapshot Ο Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου παραιτήθηκε από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΤ πριν ολοκληρώσει την πενταετή θητεία του λόγω εσωτερικών διαφωνιών.

Η παραίτησή του συνδέεται και με προσφορά από τη Wide Media Group, ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθμού Action 24.

Παρά την αποχώρησή του, ο Παπαβασιλείου συμμετείχε σε σημαντική σύσκεψη για να διασφαλίσει ομαλή μετάβαση.

Η θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου θα καλυφθεί προσωρινά από στέλεχος της ΕΡΤ και στη συνέχεια θα ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία επιλογής μέσω ΑΣΕΠ. Snapshot powered by AI

Η τηλεοπτική σεζόν ξεκινά με μία ηχηρή αποχώρηση από το Ραδιομέγαρο, που φέρνει ντόμινο εξελίξεων στην ΕΡΤ. Ο Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου δήλωσε την παραίτησή του αφήνοντας πλέον τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου κενή.

Το όνομά του συνδέθηκε, εδώ και χρόνια, με σημαντικές και νευραλγικής σημασίας θέσεις στη διοικητική πυραμίδα της Δημόσιας Τηλεόρασης, μεταξύ των οποίων και αυτές της Γενικής Διεύθυνσης Προγράμματος και της Οικονομικής Διεύθυνσης. Ωστόσο, οι έντονες διαφωνίες που επικρατούσαν στο εσωτερικό της ΕΡΤ τον οδήγησαν στο να λάβει την απόφαση να αποχωρήσει, πριν από την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης πενταετούς θητείας του.

Σημαντικό ρόλο έπαιξε και η δελεαστική πρόταση που δέχτηκε από τη Wide Media Group, Όμιλο στον οποίο ανήκει και ο τηλεοπτικός σταθμός Action 24. Η είδηση της παραίτησής του δημιούργησε προβληματισμό και αναστάτωση στο εσωτερικό της ΕΡΤ, ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι ο Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου επιχειρεί να διασφαλίσει την ομαλή μετάβαση. Χαρακτηριστικά, το πρωί της Δευτέρας, συμμετείχε κανονικά σε σημαντική σύσκεψη στα γραφεία της ΕΡΤ παρουσία και του προέδρου Γιάννη Παπαδόπουλου.

Όσον αφορά την επόμενη ημέρα; Όλα δείχνουν ότι η θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου θα καλυφθεί προσωρινά από στέλεχος της ΕΡΤ και άμεσα θα τηρηθούν όσα προβλέπονται από την νόμιμη διαδικασία, την προκήρυξη και κάλυψη της θέσης μέσω ΑΣΕΠ.

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