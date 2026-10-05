Ιεραρχεία 2026: Ξεκινά αύριο (6/10) η ετήσια Τακτική Συνέλευση - Τα θέματα που μπαίνουν στο τραπέζι

Στο επίκεντρο της τριήμερης συνεδρίασης βρίσκονται τα διοικητικά και ποιμαντικά ζητήματα της Εκκλησίας, οι προτάσεις των Μητροπολιτών και οι εκλογικές διαδικασίες για Βοηθούς Επισκόπους

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Ιεραρχεία 2026: Ξεκινά αύριο (6/10) η ετήσια Τακτική Συνέλευση - Τα θέματα που μπαίνουν στο τραπέζι
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  • Η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος θα συνεδριάσει από 6 έως 8 Οκτωβρίου 2026 στο Συνοδικό Μέγαρο της Αθήνας.
  • Κατά τη σύγκληση θα συζητηθούν θέματα λειτουργίας της Εκκλησίας, ποιμαντικού έργου και η εκλογή Βοηθών Επισκόπων.
  • Η έναρξη των εργασιών περιλαμβάνει Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στο Παρεκκλήσιο της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη.
  • Η σύνοδος αποτελεί την κορυφαία συνοδική διαδικασία της Εκκλησίας της Ελλάδος για το 2026 και προεδρεύεται από τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο.
  • Από τον Μάιο είχε εκδοθεί εγκύκλιος προς τους Μητροπολίτες για την υποβολή προτάσεων σχετικά με την ημερήσια διάταξη της σύγκλησης.
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Σε ετήσια Τακτική Σύγκληση συνέρχεται από την Τρίτη 6 έως και την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026 η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, στο Συνοδικό Μέγαρο στην Αθήνα.

Το πρωί της Τρίτης 6 Οκτωβρίου και κατά τις ώρες 6:30 έως 8:30 θα τελεσθεί Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στο Συνοδικό Παρεκκλήσιο των Παμμεγίστων Ταξιαρχών, Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη, υπό του νεωτέρου τη τάξει εκ των μελών της σεπτής Ιεραρχίας, Μητροπολίτου Κορίνθου κ. Παύλου.

Στις 9:00 θα αρχίσουν οι εργασίες της Συνεδριάσεως με την καθιερωμένη εναρκτήρια Ι­ερά Ακολουθία στο Μέγα Συνοδικό.

Στη συνέχεια, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, Πρόεδρος της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας, θα προσφωνήσει τους Συνοδικούς Συνέδρους, ενώ ο πρώτος τη τάξει εκ των Συνοδικών μελών, Μητροπολίτης Καρυστίας και Σκύρου κ. Σεραφείμ, θα αντιφωνήσει αρμοδίως.

Θα ακολουθήσει η εκλογή της εξ Αρχιερέων Επιτροπής για τις ανακοινώσεις στον Τύπο και θα παρουσιασθούν οι Εκθέσεις Πεπραγμένων των Συνοδικών Επιτροπών υπό των Προέδρων αυτών για το εκκλησιαστικό έτος 2025-2026.

Μετά το διάλειμμα, και σύμφωνα με την Ημερησία Διάταξη, θα συμπληρωθεί ο κατάλογος των προς Αρχιερατείαν Εκλογίμων, θα ψηφισθούν Κανονισμοί και θα εξετασθούν τρέχοντα υπηρεσιακά θέματα.

Την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και ώρα 9:00, μετά την ανάγνωση και επικύρωση των Πρακτικών της προηγουμένης Συνεδρίας, ο Μητροπολίτης Σύ­ρου, Τή­νου, Άν­δρου, Κέ­ας, Μή­λου, Δή­λου και Μυ­κό­νου κ. Δω­ρόθεος θα αναγνώσει την Εισήγησή του με θέ­μα: «Η ποι­μαν­τι­κή της μο­να­ξιάς και της ψυ­χι­κής εξάν­τλη­σης στην σύγ­χρο­νη κοι­νω­νί­α».

Μετά το διάλειμμα, θα ακολουθήσει η Εισήγηση του Μη­τρο­πο­λί­του Χαλ­κί­δος κ. Χρυ­σοστόμου, με θέ­μα: «Η αυ­ξα­νό­με­νη ιε­ρα­τι­κή πα­ρου­σί­α στο δι­α­δί­κτυ­ο».

Μετά τις Ει­ση­γήσεις θα α­κο­λου­θή­σει συ­ζή­τηση επ᾿ αυτών.

Την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου και ώρα 9:00, θα αναγνωσθούν και θα επικυρωθούν τα Πρακτικά της προηγουμένης Συνεδρίας. Κατόπιν, σύμφωνα με την Ημερησία Διάταξη, ο Σε­βα­σμι­ώτατος Μη­τρο­πο­λί­της Νέας Σμύρνης κ. Συμεών θα αναγνώσει την Εισήγησή του με θέμα: «Το εκκρεμές ζήτημα της εις Επίσκοπον χει­ρο­το­νί­ας του ε­κλελε­γ­μέ­νου Επι­σκό­που Αστερίου κ. Χριστοδούλου Κοτσίφη». Θα ακολουθήσει συζήτηση επ᾿ αυτής και θα ληφθεί απόφαση.

Τέλος θα συζητηθεί το θέμα περί εκλογής Βοηθών Επισκόπων.

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