Η Κατερίνα Μονογυιού δέχθηκε πρόταση γάμου από τον σύντροφό της, ανήμερα των γενεθλίων της - Βίντεο

Snapshot Η βουλευτής Κατερίνα Μονογυιού δέχθηκε πρόταση γάμου από τον σύντροφό της Φάμπιο Τσικάλα ανήμερα των γενεθλίων της.

Στο βίντεο που δημοσίευσε, απαντά θετικά στην πρόταση γάμου και οι δυο τους εμφανίζονται συγκινημένοι.

Η σχέση τους μετρά 1,5 χρόνο και ξεκίνησε στη Μύκονο.

Η βουλευτής έχει αναφέρει ότι κοινές αξίες και η αγάπη για την οικογένεια τους έφεραν κοντά.

Το ζευγάρι ετοιμάζεται να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της σχέσης του με τον γάμο. Snapshot powered by AI

Με ένα βίντεο γεμάτο συγκίνηση ανακοίνωσε η Κατερίνα Μονογυιού στους διαδικτυακούς της φίλους την πρόταση γάμου από τον σύντροφό της, Φάμπιο Τσικάλα, ανήμερα των γενεθλίων της.

Στο βίντεο, ο Φάμπιο Τσικάλα της προσφέρει το δαχτυλίδι και εκείνη απαντά θετικά, πριν οι δυο τους αγκαλιαστούν εμφανώς συγκινημένοι.Τη δημοσίευση συνόδευσε με τη φράση: «Yes I do. Τα καλύτερα γενέθλια της ζωής μου».

Η βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και ο Φάμπιο Τσικάλα γνωρίστηκαν στη Μύκονο και η σχέση τους μετρά 1,5 χρόνο.

Πριν λίγο καιρό η Κατερίνα Μονογιού είχε μιλήσει για πρώτη φορά δημόσια για τη σχέση τους, εξηγώντας ότι οι κοινές αξίες και η αγάπη τους για την οικογένεια ήταν από τα στοιχεία που τους έφεραν κοντά. Πλέον, το ζευγάρι ετοιμάζεται να περάσει στο επόμενο κεφάλαιο της κοινής του πορείας, με την πρόταση γάμου να έρχεται σε μια ημερομηνία που η ίδια δύσκολα θα ξεχάσει.

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