«Σε ευχαριστούμε αιώνια»: Τοποθετήθηκε τεράστια φανέλα του Μέσι στο Ροσάριο – Δείτε βίντεο

Νωρίς το πρωί της Δευτέρας (05/10) τοποθετήθηκε μπροστά από το Εθνικό Μνημείο της Σημαίας στο Ροσάριο μία τεράστια φανέλα της εθνικής Αργεντινής με το νούμερο 10 του Λιονέλ Μέσι. Η εντυπωσιακή εγκατάσταση αποτελεί μέρος μίας εγκεκριμένης εμπορικής δράσης που πραγματοποιείται εν όψει της αναμέτρησης της εθνικής ομάδας με το Μπενίν.

Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ τα ξημερώματα της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου, στις 02:00.

Το αντίγραφο της εμφάνισης έχει απλωθεί στο έδαφος, στον χώρο ανάμεσα στον κεντρικό ιστό και την αρχή του Μνημείου. Ο σχεδιασμός διατηρεί τα γαλάζια και λευκά χρώματα της εθνικής ομάδας, ενώ, φέρει τον αριθμό 10 και τη λέξη «ευχαριστώ» με χρυσά γράμματα.

Δίπλα στη φανέλα έχουν τοποθετηθεί τέσσερις πυλώνες φωτισμού, οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν για την προβολή ενός βίντεο αφιερωμένου στην πορεία του Μέσι με την εθνική Αργεντινής. Λόγω των διαστάσεων της εγκατάστασης, η εικόνα της μπορεί να γίνει αντιληπτή στο σύνολο μόνο από σημεία με μεγαλύτερο ύψος.

Γύρω από την εγκατάσταση έχει τοποθετηθεί προστατευτικό κιγκλίδωμα, το οποίο περιορίζεται αποκλειστικά στον χώρο του Μνημείου. Για την προστασία της κατασκευής και του εξοπλισμού φωτισμού, ο χώρος βρίσκεται υπό επιτήρηση, με την παρουσία ιδιωτικής ασφάλειας και αστυνομικών δυνάμεων.