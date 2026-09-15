Μέσι: Θα φορέσει για τελευταία φορά τη φανέλα της Αργεντινής

Ο Λιονέλ Μέσι αναμένεται να επιστρέψει στην Εθνική Αργεντινής για τα προσεχή φιλικά, προκειμένου να φορέσει για τελευταία φορά τη φανέλα της «Αλμπισελέστε», σύμφωνα με Αργεντινό δημοσιογράφο

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Μέσι: Θα φορέσει για τελευταία φορά τη φανέλα της Αργεντινής
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  • Ο Λιονέλ Μέσι αναμένεται να φορέσει για τελευταία φορά τη φανέλα της εθνικής Αργεντινής σε τρία προσεχή φιλικά παιχνίδια.
  • Τα φιλικά της Αργεντινής είναι προγραμματισμένα απέναντι σε Βολιβία (30/09), Μπουρκίνα Φάσο (03/10) και Μπενίν (06/10).
  • Ο Μέσι είχε ανακοινώσει την αποχώρησή του από την εθνική στα τέλη Αυγούστου, αλλά θα πραγματοποιήσει μια τελευταία εμφάνιση.
  • Έχει καταγράψει 207 συμμετοχές με την Αργεντινή, με 125 γκολ και 68 ασίστ.
  • Ο Μέσι έχει κατακτήσει δύο Copa America, ένα Παγκόσμιο Κύπελλο και ένα Finalissima με την εθνική Αργεντινής.
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Όπως αναφέρει ο σχετικός ρεπόρτερ, ο Λιονέλ Μέσι αναμένεται να συμπεριληφθεί στην αποστολή της Αργεντινής για τα φιλικά παιχνίδια απέναντι σε Βολιβία (30/09), Μπουρκίνα Φάσο (03/10) και Μπενίν (06/10).

Ο 39χρονος σούπερ σταρ είχε ανακοινώσει στα τέλη Αυγούστου την απόφασή του να αποσυρθεί από την εθνική ομάδα της χώρας του, ωστόσο όλα δείχνουν πως θα υπάρξει μια τελευταία εμφάνιση με το εθνόσημο.

Ο θρύλος από το Ροζάριο έχει καταγράψει μέχρι σήμερα 207 συμμετοχές με την Αργεντινή, μετρώντας 125 γκολ και 68 ασίστ. Παράλληλα, έχει πανηγυρίσει δύο Copa America, ένα Παγκόσμιο Κύπελλο και ένα Finalissima με την «Αλμπισελέστε».

Με πληροφορίες από onsports.gr

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