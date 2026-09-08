Χρυσή Μπάλα: Με Μέσι και… ηχηρές απουσίες η τελική λίστα – Δείτε τα 30 ονόματα
Η τελική 30άδα ανακοινώθηκε, με τον Αργεντινό «αστέρα» να ξεχωρίζει και αρκετά μεγάλα ονόματα να μένουν εκτός
Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη βραδιά του παγκόσμιου ποδοσφαίρου άρχισε και η «Χρυσή Μπάλα» έχει πλέον τους 30 εκλεκτούς της. Ο Λιονέλ Μέσι βρίσκεται ξανά ανάμεσα στους κορυφαίους, όμως, η φετινή λίστα δεν περνά απαρατήρητη: Μεγάλα ονόματα έμειναν εκτός, ενώ, ορισμένες παρουσίες προκαλούν ήδη συζήτηση. Η 26η Οκτωβρίου πλησιάζει και η μάχη για το πολυπόθητο βραβείο μόλις απέκτησε ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
Η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο, με το βλέμμα του ποδοσφαιρικού κόσμου να στρέφεται στους υποψηφίους που θα διεκδικήσουν τη σημαντικότερη ατομική διάκριση του αθλήματος.
Μαζί με τον 39άχρονο «αστέρα» βρίσκονται αρκετοί από τους πρωταγωνιστές της περασμένης σεζόν. Ο Λαμίν Γιαμάλ, ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο Χάρι Κέιν, ο Μάικλ Ολίσε, ο Χβίτσα Κβαρατσχέλια, ο Ντέκλαν Ράις και ο Ουσμάν Ντεμπελέ είναι μεταξύ εκείνων που θα περιμένουν πλέον να δουν αν η αγωνιστική τους παρουσία ήταν αρκετή για να τους οδηγήσει στην κορυφή.
Η εφετινή επιλογή, πάντως, κρύβει και ορισμένες εκπλήξεις. Στη λίστα βρίσκονται ο Χουλιάν Κινιόνες της Αλ Καντσία και ο Σαντιό Μανέ.
Το μεγαλύτερο θέμα, ωστόσο, βρίσκεται σε εκείνους που δεν θα διεκδικήσουν το βραβείο. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο απουσιάζει από την τελική 30άδα, όπως και οι Ραφίνια, Πέδρι, Ντεζιρέ Ντουέ και Χουλιάν Άλβαρες.
Ολόκληρη η λίστα των υποψηφίων:
|Όνομα
|Χώρα
|Ομάδα
|Τζουντ Μπέλιγχαμ
|Αγγλία
|Ρεάλ Μαδρίτης
|Πάου Κουμπαρσί
|Ισπανία
|Μπαρτσελόνα
|Μαρκ Κουκουρέγια
|Ισπανία
|Τσέλσι / Ρεάλ Μαδρίτης
|Ουσμάν Ντεμπελέ
|Γαλλία
|Παρί Σεν Ζερμέν
|Λουίς Ντίας
|Κολομβία
|Μπάγερν Μονάχου
|Μπρούνο Φερνάντες
|Πορτογαλία
|Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
|Γκαμπριέλ Μαγκαλιάες
|Βραζιλία
|Άρσεναλ
|Έρλινγκ Χάαλαντ
|Νορβηγία
|Μάντσεστερ Σίτι
|Ασράφ Χακίμι
|Μαρόκο
|Παρί Σεν Ζερμέν
|Χάρι Κέιν
|Αγγλία
|Μπάγερν Μονάχου
|Χβίτσα Κβαρατσχέλια
|Γεωργία
|Παρί Σεν Ζερμέν
|Λαμίν Γιαμάλ
|Ισπανία
|Μπαρτσελόνα
|Σαντιό Μανέ
|Σενεγάλη
|Αλ Νασρ
|Μαρκίνιος
|Βραζιλία
|Παρί Σεν Ζερμέν
|Λαουτάρο Μαρτίνες
|Αργεντινή
|Ίντερ
|Κιλιάν Εμπαπέ
|Γαλλία
|Ρεάλ Μαδρίτης
|Νούνο Μέντες
|Πορτογαλία
|Παρί Σεν Ζερμέν
|Λιονέλ Μέσι
|Αργεντινή
|Ίντερ Μαϊάμι
|Ζοάο Νέβες
|Πορτογαλία
|Παρί Σεν Ζερμέν
|Μάικλ Ολίσε
|Γαλλία
|Μπάγερν Μονάχου
|Γουίλιαν Πάτσο
|Εκουαδόρ
|Παρί Σεν Ζερμέν
|Χουλιάν Κινιόνες
|Μεξικό
|Αλ Καντσίγια
|Ντέκλαν Ράις
|Αγγλία
|Άρσεναλ
|Ρόδρι
|Ισπανία
|Μάντσεστερ Σίτι / Μπαρτσελόνα
|Φαμπιάν Ρουίθ
|Ισπανία
|Παρί Σεν Ζερμέν
|Γουίλιαμ Σαλιμπά
|Γαλλία
|Άρσεναλ
|Φεράν Τόρες
|Ισπανία
|Μπαρτσελόνα / Παρί Σεν Ζερμέν
|Νταγιό Ουπαμεκανό
|Γαλλία
|Παρί Σεν Ζερμέν
|Βινίσιους Τζούνιορ
|Βραζιλία
|Ρεάλ Μαδρίτης
|Βιτίνια
|Πορτογαλία
|Παρί Σεν Ζερμέν