Χρυσή Μπάλα: Με Μέσι και… ηχηρές απουσίες η τελική λίστα – Δείτε τα 30 ονόματα

Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη βραδιά του παγκόσμιου ποδοσφαίρου άρχισε και η «Χρυσή Μπάλα» έχει πλέον τους 30 εκλεκτούς της. Ο Λιονέλ Μέσι βρίσκεται ξανά ανάμεσα στους κορυφαίους, όμως, η φετινή λίστα δεν περνά απαρατήρητη: Μεγάλα ονόματα έμειναν εκτός, ενώ, ορισμένες παρουσίες προκαλούν ήδη συζήτηση. Η 26η Οκτωβρίου πλησιάζει και η μάχη για το πολυπόθητο βραβείο μόλις απέκτησε ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο, με το βλέμμα του ποδοσφαιρικού κόσμου να στρέφεται στους υποψηφίους που θα διεκδικήσουν τη σημαντικότερη ατομική διάκριση του αθλήματος.

Μαζί με τον 39άχρονο «αστέρα» βρίσκονται αρκετοί από τους πρωταγωνιστές της περασμένης σεζόν. Ο Λαμίν Γιαμάλ, ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο Χάρι Κέιν, ο Μάικλ Ολίσε, ο Χβίτσα Κβαρατσχέλια, ο Ντέκλαν Ράις και ο Ουσμάν Ντεμπελέ είναι μεταξύ εκείνων που θα περιμένουν πλέον να δουν αν η αγωνιστική τους παρουσία ήταν αρκετή για να τους οδηγήσει στην κορυφή.

Η εφετινή επιλογή, πάντως, κρύβει και ορισμένες εκπλήξεις. Στη λίστα βρίσκονται ο Χουλιάν Κινιόνες της Αλ Καντσία και ο Σαντιό Μανέ.

Το μεγαλύτερο θέμα, ωστόσο, βρίσκεται σε εκείνους που δεν θα διεκδικήσουν το βραβείο. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο απουσιάζει από την τελική 30άδα, όπως και οι Ραφίνια, Πέδρι, Ντεζιρέ Ντουέ και Χουλιάν Άλβαρες.

Ολόκληρη η λίστα των υποψηφίων: