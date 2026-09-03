Αργεντινή: Διακοπή όλων των αναμετρήσεων στο 10’ προς τιμήν του Λιονέλ Μέσι

Ένα μοναδικό ταξίδι έφτασε στο τέλος του· γεμάτο μαγικές στιγμές, τίτλους, δάκρυα, απογοητεύσεις και πάνω απ’ όλα, ανεπανάληπτες παραστάσεις. Ο Λιονέλ Μέσι αποχαιρέτησε την εθνική Αργεντινής, όμως, το νούμερο 10 δεν θα πάψει ποτέ να ζει στις μνήμες μίας ολόκληρης χώρας. Τώρα, κάθε γήπεδο της Αργεντινής θα σταματά για ένα λεπτό, στο 10’, για να πει το δικό του «ευχαριστώ» στον άνθρωπο που έκανε μια ολόκληρη γενιά να ονειρευτεί, να ζήσει στιγμές αξέχαστες.

Ο αρχηγός της «αλμπισελέστε» ανακοίνωσε την περασμένη Δευτέρα (31/08) την απόφαση να κλείσει οριστικά το κεφάλαιο της εθνικής, βάζοντας τέλος σε μία διαδρομή που σημάδεψε το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Με τη φανέλα της πατρίδας του, ο Μέσι κατέκτησε το Μουντιάλ του 2022 και δύο Copa América, ενώ παράλληλα έγινε ο κορυφαίος σκόρερ και δημιουργός στην ιστορία της.

Η είδηση προκάλεσε συγκίνηση σε ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό κόσμο και η AFA θέλησε να δώσει στους φιλάθλους έναν ξεχωριστό τρόπο για να αποχαιρετήσουν τον θρύλο τους. Αποφασίστηκε όλοι οι αγώνες ποδοσφαίρου ανδρών και γυναικών να διακόπτονται στο 10ο λεπτό.

Στο τελετουργικό συμμετέχουν και οι αναμετρήσεις σάλας και beach soccer, ώστε το «10» να γίνει για ένα λεπτό το κοινό σημείο αναφοράς σε κάθε γήπεδο της χώρας.

Τη στιγμή εκείνη, στις οθόνες του γηπέδου προβάλλεται ένα ειδικό αφιέρωμα στον Μέσι, ενώ, οι φίλαθλοι «ξεσπούν» σε χειροκροτήματα· ένας ολόκληρος κόσμος αφήνει για λίγο στην άκρη το αποτέλεσμα και θυμάται όλα όσα προσέφερε ο 39άχρονος «αστέρας» στην εθνική ομάδα.

Η πρώτη εφαρμογή της απόφασης ήρθε στην αναμέτρηση Κυπέλλου ανάμεσα στη Μπόκα Τζούνιορς και τη Βέλεζ Σάρσφιλντ. Όταν το ρολόι έδειξε το 10ο λεπτό, το παιχνίδι σταμάτησε και οι φίλαθλοι σηκώθηκαν όρθιοι, χαρίζοντας στον Μέσι ένα αυθόρμητο και θερμό χειροκρότημα.

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