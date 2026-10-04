Στιγμές πανικού στον ΒΟΑΚ: Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες εν κινήσει με μια οικογένεια επιβάτες

Οικογένεια με δύο μικρά παιδιά έζησε τρόμο όταν το αυτοκίνητό τους άρπαξε φωτιά στο ύψος των Πέρα Γαλήνων

Κυριάκος Κουζούμης, Επιμέλεια

Στιγμές πανικού στον ΒΟΑΚ: Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες εν κινήσει με μια οικογένεια επιβάτες
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Αυτοκίνητο με οικογένεια και δύο μικρά παιδιά τυλίχθηκε στις φλόγες εν κινήσει στον ΒΟΑΚ, στο ύψος των Πέρα Γαλήνων.
  • Τα παιδιά βγήκαν από το φλεγόμενο όχημα σε κατάσταση σοκ, ενώ οι γονείς τα απομάκρυναν από τον κίνδυνο.
  • Άμεση αντίδραση των διερχόμενων οδηγών απέτρεψε σοβαρότερα περιστατικά, καθώς σταμάτησαν και βοήθησαν την οικογένεια.
  • Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής κατέσβησαν την πυρκαγιά και διασφάλισαν το οδόστρωμα.
  • Το περιστατικό προκάλεσε προσωρινή αναστάτωση και κυκλοφοριακό κομφούζιο στον ΒΟΑ
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Στιγμές τρόμου έζησε μια οικογένεια στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, όταν το όχημα στο οποίο επέβαινε τυλίχθηκε ξαφνικά στις φλόγες εν κινήσει. Το σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής στο ύψος των Πέρα Γαλήνων. Οι γονείς και τα δύο μικρά παιδιά τους είδαν έντρομοι το αυτοκίνητό τους να πιάνει φωτιά, προκαλώντας τους πανικό. Τα παιδιά βγήκαν από το φλεγόμενο όχημα σε κατάσταση σοκ, αδυνατώντας να συνειδητοποιήσουν τον κίνδυνο που μόλις είχαν αποφύγει, ενώ οι γονείς προσπαθούσαν να τα ηρεμήσουν και να τα απομακρύνουν από την πύρινη απειλή.

Σωτήρια αποδείχθηκε η άμεση αντίδραση των υπόλοιπων οδηγών που βρίσκονταν στο σημείο. Αντιλαμβανόμενοι τον άμεσο κίνδυνο για τη ζωή της οικογένειας, σταμάτησαν αμέσως τα οχήματά τους και έσπευσαν να προσφέρουν βοήθεια. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η αλληλεγγύη των περαστικών ήταν αυτή που απέτρεψε τα χειρότερα. Ένας από τους διερχόμενους οδηγούς που συνέδραμαν στη διάσωση δήλωσε χαρακτηριστικά ότι είδε τι συνέβαινε και σταμάτησε χωρίς δεύτερη σκέψη για να βοηθήσει την οικογένεια.

Λίγο αργότερα, ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κατέφθασαν στο σημείο, αναλαμβάνοντας την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς και την ασφάλιση του οδοστρώματος. Λόγω του συμβάντος, δημιουργήθηκε προσωρινή αναστάτωση και κυκλοφοριακό κομφούζιο στην κυκλοφορία των οχημάτων. Η συντονισμένη δράση πολιτών και Αρχών απέτρεψε τα χειρότερα.

*Με πληροφορίες από το neakriti.gr

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