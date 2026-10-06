Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (6/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 6 Οκτωβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

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Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (6/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

6/10/2026 6:30:00 πμ6/10/2026 5:30:00 μμΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥΗΛΙΩΝ - ΚΡΟΝΟΥ - ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ - ΝΗΡΗΙΔΩΝ - ΜΟΥΣΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ427Κατασκευές
6/10/2026 7:30:00 πμ6/10/2026 12:30:00 μμΙΛΙΟΥΜΕΝΕΛΑΟΥ - ΚΑΛΧΟΥ - ΔΑΝΑΩΝ - ΑΙΑΝΤΟΣ - ΧΡΗΣΗΙΔΟΣ - ΑΘΗΝΑΣ - ΒΡΥΣΗΙΔΟΣ428Λειτουργία
6/10/2026 8:00:00 πμ6/10/2026 10:00:00 πμΓΛΥΦΑΔΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΣΜΥΡΝΗΣ απο κάθετο: ΕΥΞ.ΠΟΝΤΟΥ έως κάθετο: ΚΡΙΜΑΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:ΣΜΥΡΝΗΣ ΝΟ130 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ1286Κατασκευές
6/10/2026 8:00:00 πμ6/10/2026 11:00:00 πμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά οδός:ΣΤΑΔΙΟΥ 61 - 63 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ1152Λειτουργία
6/10/2026 8:00:00 πμ6/10/2026 11:30:00 πμΑΘΗΝΑΙΩΝΖυγά οδός:ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ απο κάθετο: ΜΑΡΝΗ έως κάθετο: ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Ζυγά οδός:ΜΑΡΝΗ απο κάθετο: ΒΙΚΤΩΡ ΟΥΓΚΩ έως κάθετο: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ1094Λειτουργία
6/10/2026 8:00:00 πμ6/10/2026 12:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΖυγά οδός:ΦΡΥΝΙΧΟΥ απο κάθετο: ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ έως κάθετο: ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ 2 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ1153Λειτουργία
6/10/2026 8:00:00 πμ6/10/2026 12:00:00 μμΝ.ΣΜΥΡΝΗΣΖυγά οδός:ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΟΥ απο κάθετο: ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΟΥ 12 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ1289Κατασκευές
6/10/2026 8:00:00 πμ6/10/2026 12:00:00 μμΒΟΥΛΑΣΖυγά οδός:Β.ΠΑΥΛΟΥ ΝΟ88 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ1285Κατασκευές
6/10/2026 8:00:00 πμ6/10/2026 12:30:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά/Ζυγά οδός:ΗΟΥΣ απο κάθετο: ΣΥΜΜΑΧΙΔΩΝ έως κάθετο: ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ1097Λειτουργία
6/10/2026 8:00:00 πμ6/10/2026 1:00:00 μμΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΚΕΡΑΤΕΑ ΤΟΓΑΝΙ - ΠΑΛΑΙΑ ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΥΝΙΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ.1753Λειτουργία
6/10/2026 8:00:00 πμ6/10/2026 1:00:00 μμΠΕΙΡΑΙΩΣΜονά οδός:ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΟ3 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΟ5 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΟ7 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Κατασκευές
6/10/2026 8:00:00 πμ6/10/2026 1:30:00 μμΖΩΓΡΑΦΟΥΜονά οδός:ΔΙΣΤΟΜΟΥ 9 από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ1095Λειτουργία
6/10/2026 8:00:00 πμ6/10/2026 2:00:00 μμΜΟΣΧΑΤΟΥΜονά/Ζυγά οδός:ΠΙΝΔΟΥ απο κάθετο: ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ έως κάθετο: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 67 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Λειτουργία
6/10/2026 8:00:00 πμ6/10/2026 3:00:00 μμΠΕΙΡΑΙΩΣΜονά οδός:ΛΟΥΚΑ ΡΑΛΛΗ απο κάθετο: ΝΟ123 ΕΩΣ ΝΟ129 έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΛΟΥΚΑ ΡΑΛΛΗ απο κάθετο: ΝΟ139 ΕΩΣ ΝΟ143 έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Κατασκευές
6/10/2026 8:00:00 πμ6/10/2026 4:00:00 μμΣΑΛΑΜΙΝΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΑ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Κατασκευές
6/10/2026 8:00:00 πμ6/10/2026 4:00:00 μμΣΑΛΑΜΙΝΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Συντήρηση
6/10/2026 8:00:00 πμ6/10/2026 5:00:00 μμΚΡΩΠΙΑΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥΠΡΟΦΑΡΤΑ - ΟΔΟΣ ΠΡΟΦΑΡΤΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ117Λειτουργία
6/10/2026 8:00:00 πμ6/10/2026 5:00:00 μμΡΑΦΗΝΑΣΠΙΚΕΡΜΙ - ΣΤΕΚΟ - ΙΩΑΝΝΟΥ - ΗΜΕΡΟΥ ΠΕΥΚΟΥ - ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ - ΑΙΑΝΤΟΣ - ΠΛΗΣΙΟΝ ΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - Λ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, 200 ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΠΙΚΕΡΜΙ ΠΡΟΣ ΡΑΦΗΝΑ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΕΙΡΗΝΗΣ - ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΦΙΛΙΑΣ - ΜΥΡΤΙΑΣ - ΜΑΓΝΓΣΙΑΣ - ΙΜΒΡΟΥ - ΑΝΑΤΟΛΗΣ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ.546Λειτουργία
6/10/2026 8:00:00 πμ6/10/2026 5:00:00 μμΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ, ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΥΨΟΣ ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ 27, ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΩΝ636Κατασκευές
6/10/2026 8:30:00 πμ6/10/2026 11:30:00 πμΓΛΥΦΑΔΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ απο κάθετο: ΑΓ. ΤΡΥΦΩΝΟΣ έως κάθετο: ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦ.ΚΩΝ.ΑΘΑΝΑΤΟΥ έως κάθετο: ΛΕΑΝΔΡΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΓΟΥΝΑΡΗ έως κάθετο: ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝΟΣ απο κάθετο: ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ έως κάθετο: ΠΕΛΛΗΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΛΛΗΣ απο κάθετο: ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ έως κάθετο: ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜ. ΓΟΥΝΑΡΗ απο κάθετο: ΛΕΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΠΛΑΠΟΥΤΑ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΑΠΟΥΤΑ απο κάθετο: ΓΟΥΝΑΡΗ έως κάθετο: ΚΕΑΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΕΑΣ απο κάθετο: ΛΕΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΠΛΑΠΟΥΤΑ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγ1298Κατασκευές
6/10/2026 8:30:00 πμ6/10/2026 11:30:00 πμΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥΜονά/Ζυγά οδός:ΚΝΩΣΣΟΥ απο κάθετο: ΚΡΗΤΗΣ έως κάθετο: ΝΑΖΛΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΑΖΛΙΟΥ απο κάθετο: ΚΝΩΣΣΟΥ έως κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά οδός:ΙΩΑΝ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΝΟ15 - 17 από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά οδός:ΚΝΩΣΣΟΥ 13 από: 07:30 πμ έως: 02:00 μμ1287Κατασκευές
6/10/2026 9:00:00 πμ6/10/2026 11:00:00 πμΑΛΙΜΟΥΜονά οδός:ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ απο κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ έως κάθετο: ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΠΕΙΡΟΥ απο κάθετο: ΣΟΛΩΜΟΥ έως κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 μμ1296Λειτουργία
6/10/2026 9:00:00 πμ6/10/2026 1:00:00 μμΧΟΛΑΡΓΟΥΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΣΚΡΑ.629Κατασκευές
6/10/2026 11:30:00 πμ6/10/2026 1:30:00 μμΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΛΙΚΩΝΟΣ, ΚΙΘΑΙΡΩΝΟΣ, ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΟΙΤΗΣ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ, ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ, ΥΜΗΤΤΟΥ, Π.ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ, ΓΚΙΩΝΑΣ, ΠΑΪΚΟΥ, ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ, ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, ΡΟΔΟΠΗΣ, ΟΛΥΜΠΟΥ, ΞΑΝΘΗΣ, ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΤΑΫΓΕΤΟΥ, ΔΙΡΦΥΣ.630Κατασκευές
6/10/2026 12:00:00 μμ6/10/2026 2:00:00 μμΓΛΥΦΑΔΑΣΜονά οδός:ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ απο κάθετο: ΜΕΤΑΞΑ ΑΓΓ. έως κάθετο: ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ από: 12:00 μμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΝΟ11. από: 12:00 μμ έως: 02:30 μμ1288Κατασκευές
6/10/2026 2:00:00 μμ6/10/2026 4:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΖυγά οδός:Γ' ΟΡΕΙΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΕΙΑΣ απο κάθετο: ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΟΣ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΟΣ απο κάθετο: ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΥ έως κάθετο: Γ' ΟΡΕΙΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΕΙΑΣ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ1096Λειτουργία
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