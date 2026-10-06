Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (6/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 6 Οκτωβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
|6/10/2026 6:30:00 πμ
|6/10/2026 5:30:00 μμ
|ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
|ΗΛΙΩΝ - ΚΡΟΝΟΥ - ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ - ΝΗΡΗΙΔΩΝ - ΜΟΥΣΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
|427
|Κατασκευές
|6/10/2026 7:30:00 πμ
|6/10/2026 12:30:00 μμ
|ΙΛΙΟΥ
|ΜΕΝΕΛΑΟΥ - ΚΑΛΧΟΥ - ΔΑΝΑΩΝ - ΑΙΑΝΤΟΣ - ΧΡΗΣΗΙΔΟΣ - ΑΘΗΝΑΣ - ΒΡΥΣΗΙΔΟΣ
|428
|Λειτουργία
|6/10/2026 8:00:00 πμ
|6/10/2026 10:00:00 πμ
|ΓΛΥΦΑΔΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΣΜΥΡΝΗΣ απο κάθετο: ΕΥΞ.ΠΟΝΤΟΥ έως κάθετο: ΚΡΙΜΑΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:ΣΜΥΡΝΗΣ ΝΟ130 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
|1286
|Κατασκευές
|6/10/2026 8:00:00 πμ
|6/10/2026 11:00:00 πμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΣΤΑΔΙΟΥ 61 - 63 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
|1152
|Λειτουργία
|6/10/2026 8:00:00 πμ
|6/10/2026 11:30:00 πμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Ζυγά οδός:ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ απο κάθετο: ΜΑΡΝΗ έως κάθετο: ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Ζυγά οδός:ΜΑΡΝΗ απο κάθετο: ΒΙΚΤΩΡ ΟΥΓΚΩ έως κάθετο: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ
|1094
|Λειτουργία
|6/10/2026 8:00:00 πμ
|6/10/2026 12:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Ζυγά οδός:ΦΡΥΝΙΧΟΥ απο κάθετο: ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ έως κάθετο: ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ 2 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
|1153
|Λειτουργία
|6/10/2026 8:00:00 πμ
|6/10/2026 12:00:00 μμ
|Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
|Ζυγά οδός:ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΟΥ απο κάθετο: ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΟΥ 12 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
|1289
|Κατασκευές
|6/10/2026 8:00:00 πμ
|6/10/2026 12:00:00 μμ
|ΒΟΥΛΑΣ
|Ζυγά οδός:Β.ΠΑΥΛΟΥ ΝΟ88 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
|1285
|Κατασκευές
|6/10/2026 8:00:00 πμ
|6/10/2026 12:30:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΗΟΥΣ απο κάθετο: ΣΥΜΜΑΧΙΔΩΝ έως κάθετο: ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
|1097
|Λειτουργία
|6/10/2026 8:00:00 πμ
|6/10/2026 1:00:00 μμ
|ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
|ΚΕΡΑΤΕΑ ΤΟΓΑΝΙ - ΠΑΛΑΙΑ ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΥΝΙΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ.
|1753
|Λειτουργία
|6/10/2026 8:00:00 πμ
|6/10/2026 1:00:00 μμ
|ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|Μονά οδός:ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΟ3 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΟ5 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΟ7 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
|Κατασκευές
|6/10/2026 8:00:00 πμ
|6/10/2026 1:30:00 μμ
|ΖΩΓΡΑΦΟΥ
|Μονά οδός:ΔΙΣΤΟΜΟΥ 9 από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ
|1095
|Λειτουργία
|6/10/2026 8:00:00 πμ
|6/10/2026 2:00:00 μμ
|ΜΟΣΧΑΤΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΠΙΝΔΟΥ απο κάθετο: ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ έως κάθετο: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 67 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ
|Λειτουργία
|6/10/2026 8:00:00 πμ
|6/10/2026 3:00:00 μμ
|ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|Μονά οδός:ΛΟΥΚΑ ΡΑΛΛΗ απο κάθετο: ΝΟ123 ΕΩΣ ΝΟ129 έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΛΟΥΚΑ ΡΑΛΛΗ απο κάθετο: ΝΟ139 ΕΩΣ ΝΟ143 έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
|Κατασκευές
|6/10/2026 8:00:00 πμ
|6/10/2026 4:00:00 μμ
|ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΑ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
|Κατασκευές
|6/10/2026 8:00:00 πμ
|6/10/2026 4:00:00 μμ
|ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
|Συντήρηση
|6/10/2026 8:00:00 πμ
|6/10/2026 5:00:00 μμ
|ΚΡΩΠΙΑΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
|ΠΡΟΦΑΡΤΑ - ΟΔΟΣ ΠΡΟΦΑΡΤΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ
|117
|Λειτουργία
|6/10/2026 8:00:00 πμ
|6/10/2026 5:00:00 μμ
|ΡΑΦΗΝΑΣ
|ΠΙΚΕΡΜΙ - ΣΤΕΚΟ - ΙΩΑΝΝΟΥ - ΗΜΕΡΟΥ ΠΕΥΚΟΥ - ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ - ΑΙΑΝΤΟΣ - ΠΛΗΣΙΟΝ ΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - Λ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, 200 ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΠΙΚΕΡΜΙ ΠΡΟΣ ΡΑΦΗΝΑ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΕΙΡΗΝΗΣ - ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΦΙΛΙΑΣ - ΜΥΡΤΙΑΣ - ΜΑΓΝΓΣΙΑΣ - ΙΜΒΡΟΥ - ΑΝΑΤΟΛΗΣ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ.
|546
|Λειτουργία
|6/10/2026 8:00:00 πμ
|6/10/2026 5:00:00 μμ
|ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ, ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΥΨΟΣ ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ 27, ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΩΝ
|636
|Κατασκευές
|6/10/2026 8:30:00 πμ
|6/10/2026 11:30:00 πμ
|ΓΛΥΦΑΔΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ απο κάθετο: ΑΓ. ΤΡΥΦΩΝΟΣ έως κάθετο: ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦ.ΚΩΝ.ΑΘΑΝΑΤΟΥ έως κάθετο: ΛΕΑΝΔΡΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΓΟΥΝΑΡΗ έως κάθετο: ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝΟΣ απο κάθετο: ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ έως κάθετο: ΠΕΛΛΗΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΛΛΗΣ απο κάθετο: ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ έως κάθετο: ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜ. ΓΟΥΝΑΡΗ απο κάθετο: ΛΕΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΠΛΑΠΟΥΤΑ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΑΠΟΥΤΑ απο κάθετο: ΓΟΥΝΑΡΗ έως κάθετο: ΚΕΑΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΕΑΣ απο κάθετο: ΛΕΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΠΛΑΠΟΥΤΑ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγ
|1298
|Κατασκευές
|6/10/2026 8:30:00 πμ
|6/10/2026 11:30:00 πμ
|ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΚΝΩΣΣΟΥ απο κάθετο: ΚΡΗΤΗΣ έως κάθετο: ΝΑΖΛΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΑΖΛΙΟΥ απο κάθετο: ΚΝΩΣΣΟΥ έως κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά οδός:ΙΩΑΝ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΝΟ15 - 17 από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά οδός:ΚΝΩΣΣΟΥ 13 από: 07:30 πμ έως: 02:00 μμ
|1287
|Κατασκευές
|6/10/2026 9:00:00 πμ
|6/10/2026 11:00:00 πμ
|ΑΛΙΜΟΥ
|Μονά οδός:ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ απο κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ έως κάθετο: ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΠΕΙΡΟΥ απο κάθετο: ΣΟΛΩΜΟΥ έως κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 μμ
|1296
|Λειτουργία
|6/10/2026 9:00:00 πμ
|6/10/2026 1:00:00 μμ
|ΧΟΛΑΡΓΟΥ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΣΚΡΑ.
|629
|Κατασκευές
|6/10/2026 11:30:00 πμ
|6/10/2026 1:30:00 μμ
|ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΛΙΚΩΝΟΣ, ΚΙΘΑΙΡΩΝΟΣ, ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΟΙΤΗΣ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ, ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ, ΥΜΗΤΤΟΥ, Π.ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ, ΓΚΙΩΝΑΣ, ΠΑΪΚΟΥ, ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ, ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, ΡΟΔΟΠΗΣ, ΟΛΥΜΠΟΥ, ΞΑΝΘΗΣ, ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΤΑΫΓΕΤΟΥ, ΔΙΡΦΥΣ.
|630
|Κατασκευές
|6/10/2026 12:00:00 μμ
|6/10/2026 2:00:00 μμ
|ΓΛΥΦΑΔΑΣ
|Μονά οδός:ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ απο κάθετο: ΜΕΤΑΞΑ ΑΓΓ. έως κάθετο: ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ από: 12:00 μμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΝΟ11. από: 12:00 μμ έως: 02:30 μμ
|1288
|Κατασκευές
|6/10/2026 2:00:00 μμ
|6/10/2026 4:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Ζυγά οδός:Γ' ΟΡΕΙΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΕΙΑΣ απο κάθετο: ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΟΣ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΟΣ απο κάθετο: ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΥ έως κάθετο: Γ' ΟΡΕΙΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΕΙΑΣ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ
|1096
|Λειτουργία
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