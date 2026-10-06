Περπατούσε στο πάρκο και βρήκε τυχαία σπάνιο διαμάντι - Στην αρχή το πέρασε για καραμέλα

Το εύρημα αποδείχθηκε ότι ήταν ένα κίτρινο διαμάντι 6,03 καρατίων, περίπου στο μέγεθος μιας μικρής καραμέλας

Ανθή Κουρεντζή

Περπατούσε στο πάρκο και βρήκε τυχαία σπάνιο διαμάντι - Στην αρχή το πέρασε για καραμέλα
WHAT THE FACT
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  • Ο Jack Pearadin βρήκε τυχαία ένα κίτρινο διαμάντι 6,03 καρατίων στο Crater of Diamonds State Park στο Άρκανσο.
  • Το διαμάντι έχει σπάνια μορφή κρυστάλλου με 48 έδρες, που είναι ασυνήθιστη σε σχέση με τα συνήθη 12 ή 24 έδρες των διαμαντιών του πάρκου.
  • Το Crater of Diamonds State Park επιτρέπει στους επισκέπτες να αναζητούν και να κρατούν πολύτιμους λίθους στον χώρο του.
  • Το πάρκο έχει ιστορικό σημαντικών ευρημάτων, όπως το μεγαλύτερο διαμάντι στις ΗΠΑ, το «Uncle Sam» 40,23 καρατίων.
  • Ο Pearadin ονόμασε το διαμάντι «American Dream» και σχεδιάζει να το πουλήσει διαδικτυακά, με πιθανή αξία περίπου 250.000 δολάρια σύμφωνα με εκτιμητές.
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Ένα απίστευτο εύρημα έκανε ένας κυνηγός πολύτιμων λίθων στο Άρκανσο, όταν εντόπισε ένα κίτρινο διαμάντι 6,03 καρατίων μέσα σε κρατικό πάρκο.

Ο Jack Pearadin βρισκόταν τον Ιανουάριο στο Crater of Diamonds State Park και έκανε livestream την αναζήτησή του, κοσκινίζοντας χαλίκια και πέτρες από το έδαφος, όταν παρατήρησε κάτι να λάμπει μέσα σε έναν σωρό.

Το εύρημα αποδείχθηκε ότι ήταν ένα κίτρινο διαμάντι 6,03 καρατίων, περίπου στο μέγεθος μιας μικρής καραμέλας. Οι υπεύθυνοι του πάρκου επιβεβαίωσαν στη συνέχεια ότι ο λίθος ξεπερνά ελαφρώς τα 6 καράτια.

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Ο βοηθός διευθυντής του πάρκου, Waymon Cox, χαρακτήρισε το διαμάντι «εντυπωσιακό». Όπως εξήγησε, έχει ιδιαίτερα συμμετρική και στρογγυλεμένη επιφάνεια και φαίνεται να είναι κρύσταλλος 48 εδρών, μορφή που θεωρείται σχετικά σπάνια, καθώς τα περισσότερα διαμάντια που βρίσκονται στο συγκεκριμένο πάρκο έχουν 12 ή 24 έδρες.

Το Crater of Diamonds State Park είναι ξεχωριστό επειδή αποτελεί ένα από τα ελάχιστα μέρη στον κόσμο όπου οι επισκέπτες μπορούν να ψάξουν μόνοι τους για διαμάντια και να κρατήσουν ό,τι ανακαλύψουν.

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Το πάρκο διαθέτει έκταση περίπου 37 acres με οργωμένο έδαφος, το οποίο αποτελεί την επιφάνεια ενός παλιού ηφαιστειακού κρατήρα. Οι επισκέπτες μπορούν να αναζητήσουν πετρώματα, ορυκτά και πολύτιμους λίθους, χρησιμοποιώντας χειροκίνητα εργαλεία ή εξοπλισμό που νοικιάζεται από το πάρκο.

Μέχρι τον Ιανουάριο του 2026, περισσότεροι από 37.000 πολύτιμοι λίθοι είχαν εντοπιστεί από επισκέπτες από το 1972, όταν η περιοχή έγινε κρατικό πάρκο.

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Εκεί βρέθηκε και το μεγαλύτερο διαμάντι στις ΗΠΑ

Το συγκεκριμένο πάρκο έχει γράψει ιστορία και στο παρελθόν, καθώς εκεί εντοπίστηκε και το μεγαλύτερο διαμάντι που έχει βρεθεί ποτέ στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πρόκειται για το «Uncle Sam», έναν λίθο 40,23 καρατίων, ο οποίος εκτίθεται σήμερα στο Smithsonian National Museum of Natural History.

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Ο Pearadin αποφάσισε να ονομάσει το διαμάντι του «American Dream».Η ονομασία, όπως εξήγησε, εμπνεύστηκε από το τραγούδι «Sh-Boom (Life Could Be a Dream)» των The Chords, αλλά και από το γεγονός ότι το εύρημα συνέπεσε με την 250ή επέτειο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο ίδιος σχεδιάζει να πουλήσει το διαμάντι διαδικτυακά και να μοιραστεί τα έσοδα με έναν ακόμη κυνηγό πολύτιμων λίθων, τον Michael Schumacher από το Wisconsin.

Παρότι, όπως υποστηρίζει, συλλέκτες τού ανέφεραν ότι η αξία του θα μπορούσε να ξεπεράσει το 1 εκατ. δολάρια, εκτιμητές πολύτιμων λίθων που μίλησαν στο Associated Press τοποθέτησαν μια πιο ρεαλιστική τιμή γύρω στις 250.000 δολάρια.

Ο Pearadin, πάντως, επιμένει ότι δεν μπήκε ποτέ στη διαδικασία αναζήτησης πολύτιμων λίθων για τα χρήματα.«Ποτέ δεν έψαχνα για κάτι τέτοιο. Απλώς απολαμβάνω την εμπειρία. Δεν περίμενα ποτέ να βρω αυτό το διαμάντι», είπε.

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