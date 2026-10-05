Στα 69 του πήρε το ποδήλατο και γύρισε τον κόσμο και κατέρριψε ρεκόρ Guinness για τη σύζυγό του

Ο 69χρονος Καναδός Mark Herbst ολοκλήρωσε ένα ταξίδι 30.000 χιλιομέτρων με ποδήλατο, περνώντας από 25 χώρες σε 324 ημέρες, και κατέκτησε το ρεκόρ Guinness για τον γηραιότερο άνδρα που έκανε τον γύρο του κόσμου με ποδήλατο.

Ο Herbst ξεκίνησε από την Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης στις 8 Ιανουαρίου 2025. Για τις επόμενες 324 ημέρες ταξίδεψε με το ποδήλατό του, περνώντας από συνολικά 25 χώρες, πριν επιστρέψει στο σημείο από όπου ξεκίνησε, στις 27 Νοεμβρίου 2025.

Στην ολοκλήρωση της διαδρομής του αναγνωρίστηκε επίσημα από τα Guinness World Records ως ο γηραιότερος άνδρας που έκανε τον γύρο του κόσμου με ποδήλατο. Το προηγούμενο ρεκόρ κατείχε ο Νεοζηλανδός Christopher Bennett, ο οποίος είχε ολοκληρώσει τη δική του προσπάθεια σε ηλικία 66 ετών.

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